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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1804) ОГА (1567)

 Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций. 27 декабря Кабмин согласовал нового кандидата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.

По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.

Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому. 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.

38-летний Козицкий - директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний Горизонты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167765
 
 
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Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии.

Так понимаю шо снижения злочинных незаконных тарифов бариги ЗЕбилам не видать. Шо то много среди Скотов Урода собралось владельцев всяких шахт, "зелёной энергетики" и т.д
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