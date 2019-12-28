 Кабмин согласовал кандидатуру Козицкого на должность главы Львовской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян, передает LIGA.net.
По ее словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 27 декабря.
Проект указа о назначении Козицкого будет направлен президенту Владимиру Зеленскому. 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей Закарпатской и Львовской областных государственных администраций.
38-летний Козицкий - директор компании Эко-Оптима. Согласно официальному сайту, Эко-Оптима - крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается разработкой и введением возобновляемых источников энергии. Его отец Зиновий Козицкий - известный украинский бизнесмен, владелец группы буровых компаний Горизонты.
Так понимаю шо снижения злочинных незаконных тарифов бариги ЗЕбилам не видать. Шо то много среди Скотов Урода собралось владельцев всяких шахт, "зелёной энергетики" и т.д