 Новая глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала санкции США за "Северный поток-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте.

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

27 декабря Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором предложил компаниям-подрядчикам "Северного потока-2" завершить работы до 20 января. В этом случае им удастся избежать санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы