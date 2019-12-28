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Все про:санкции (7565) Северный поток (567) фон дер Ляйен Урсула (12)

 Новая глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала санкции США за "Северный поток-2"

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте. 

Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

27 декабря Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором предложил компаниям-подрядчикам "Северного потока-2" завершить работы до 20 января. В этом случае им удастся избежать санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы

Источник: https://censor.net.ua/n3167763
 
 
 Топ комментарии
 
в кои веки рыжий на шо нормальное сподобился, пусть даже не по своей охоте, и тут же толпа недовольных дырляйненов )))
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Европе на грабли наступать очень нравится.Ну ничего быдло из мокшанских болот скоро к ним прийдёт.
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А протест проти повернення росії у ПАСЄ вони не висловили. Санкції будуть і Європа буде платити за російський газ політичну ціну, якщо у цьому випадку нема розуму. Повелися на російську халяву - отримуйте санкції.
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Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проектИсточник: https://censor.net.ua/n3167763

Короче выражает решительную обеспокоенность.
Клоунесса.
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в кои веки рыжий на шо нормальное сподобился, пусть даже не по своей охоте, и тут же толпа недовольных дырляйненов )))
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Европе на грабли наступать очень нравится.Ну ничего быдло из мокшанских болот скоро к ним прийдёт.
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Конечно решительно и жиденько, ведь так удобно торговать Украиной евровате "европейские ценности" блд. ☝️☝️☝️
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А протест проти повернення росії у ПАСЄ вони не висловили. Санкції будуть і Європа буде платити за російський газ політичну ціну, якщо у цьому випадку нема розуму. Повелися на російську халяву - отримуйте санкції.
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Коварство в том что они уже вложили кучу денег в этот проект вот даму и трясет.
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Дійсно, що тут є особиста зацікавленість.
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ЕС - главный финансист захватнических войн расии. Мрази.
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Законно или незаконно - деньги не пахнут. Нужно будет - завтра РФ повесит Бацьку и аннексирует РБ, а США вырежет, например, Канаду и *бнет таки по Тбилиси (с).
Если действия страны А угрожают прибыли страны Б - страна Б вводит санкции / закрывает торговлю / блокирует мореходство / whatever. Так было, так есть и так будет.
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а нечего их нюхать те деньги - иx нужно зарабатывать и желательно без сволочности.
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ну если ты считаешь, шо ***** иx "зарабатывает", то считай дальше )))
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_Вот потоэтому и произошли предыдущие две всемирных войны. И началась третья и последняя. Новая глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала санкции США за "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 8418
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выражаем ей глубокую озабоченность.
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придется штатам отменить санкции, иначе их с европейского рынка самих выкинут
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С чего выкинут?
Когда США заберет все что вложила в послевоенное устройство европы и Германии в частности пойдете на рынок петрушкой торговать.
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с того что американские газовые компании получают неконкурентное преимущество и что они введены незаконно.
а насчет "заберет", это вы бабулькам у подъезда рассказывайте
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Надо же какие они не хорошие.
Прямо как газпром в Украине.
Ну ничего страшного.
Если у вас нет хлеба вы можете кушать пироженные.
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мы и кушаем пирожные, чего и вам желаем
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Какие то они не вкусные.
Ваша фрау ноет не хочет есть.
А ведь это только начало.
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Немцам надо покупать американский газ втридорога, потому что Украина поругалась с Россией. Если Украина поругается с Венгрией или Польшей придётся, наверное, покупать австралийский.
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Ну ничего страшного.
Украина же покупала газ втридорого потому что россия отключила европе газ зимой.
Фсе это фигня что вы рассказываете.
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#Zelenskyy's actively helping Russia in every possible way
After scaring off the investors, stalling the economy, usurping the power the cheap clown decided to EXCHANGE the killers of the innocent people during the Revolution of Dignity.
Russia needs them to cover up its crime

(C)
@ThisThornyRose

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Да насрать на нее) просто нам нужен срочно Президент, которого у нас сейчас нет...
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