 Новая глава Еврокомиссии фон дер Ляйен раскритиковала санкции США за "Северный поток-2"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.
Брюссель "решительно отвергает" штрафные меры Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила она немецкому изданию Der Spiegel. По словам фон дер Ляйен, европейские подрядчики законно участвуют в проекте.
Напомним, в декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.
27 декабря Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором предложил компаниям-подрядчикам "Северного потока-2" завершить работы до 20 января. В этом случае им удастся избежать санкций.
Короче выражает решительную обеспокоенность.
Клоунесса.
Если действия страны А угрожают прибыли страны Б - страна Б вводит санкции / закрывает торговлю / блокирует мореходство / whatever. Так было, так есть и так будет.
Когда США заберет все что вложила в послевоенное устройство европы и Германии в частности пойдете на рынок петрушкой торговать.
а насчет "заберет", это вы бабулькам у подъезда рассказывайте
Прямо как газпром в Украине.
Ну ничего страшного.
Если у вас нет хлеба вы можете кушать пироженные.
Ваша фрау ноет не хочет есть.
А ведь это только начало.
Не нравится мне это что-то. Возможно мы накануне грандиозного шухера.
Украина же покупала газ втридорого потому что россия отключила европе газ зимой.
Фсе это фигня что вы рассказываете.
After scaring off the investors, stalling the economy, usurping the power the cheap clown decided to EXCHANGE the killers of the innocent people during the Revolution of Dignity.
Russia needs them to cover up its crime
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@ThisThornyRose