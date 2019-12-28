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 Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Избирательный кодекс.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в статусе соответствующего документа на сайте Верховной Рады.

Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Избирательном кодексе списки партий не приоткрыли, а дозакрыли, - Айвазовская

Источник: https://censor.net.ua/n3167762
 
 
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Треба коментарій спеціаліста, який повністю вичитає цей Виборчий кодекс. Але саме прийняття без обговорення та порад з виборцями робить його не демократичним.
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Ага, под такой логикой можно притянуть за уши ЛЮБОЕ постановление. Если не разбираешься в законодательстве и юриспруденции - не позорься.
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