 Кабмин одобрил законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта, которая будет регулировать цены на перевозки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - отмечает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Целью деятельности Комиссии будет государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта. Задачи данного органа:
- формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;
- контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;
- способствовать развитию конкуренции на рынке.