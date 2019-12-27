 Кабмин одобрил законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта, которая будет регулировать цены на перевозки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - отмечает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Целью деятельности Комиссии будет государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта. Задачи данного органа:

формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;

контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;

способствовать развитию конкуренции на рынке.

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