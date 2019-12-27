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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11460) транспорт (1309) Гончарук_Алексей (427)

 Кабмин одобрил законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта, которая будет регулировать цены на перевозки

Кабинет Министров одобрил законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - отмечает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Целью деятельности Комиссии будет государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта. Задачи данного органа:

  • формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов;
  • контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование;
  • способствовать развитию конкуренции на рынке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167761
 
 
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А потім цей регулятор зробить європейські ціни при жалюгідних зарплатах та пенсіях🤔 Ви продовжуєте робити це разом, зебіли.
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Нехай продасть мені самокат за третину його вартості.
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Я напевно чогось не розумію! Залізничний транспорт рухається лише по державним коліям! Вся цінова політика залежить від держави! А якщо дубневичі з нєстєрками, за свої вагони, хочуть більше то чому держава не побудує ці вагони забезпечивши роботу державних підприємств?!
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