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 На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято "товара" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители изъяли у жителя Марковского района изъяли более 20 кг каннабиса, который он пытался переправить на временно оккупированную территорию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято товара на 2 млн грн, - Нацполиция 01

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 2 млн гривен.

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных действий было установлено, что 42-летний мужчина сбывал наркотическое средство - каннабис - на территорию так называемой "ЛНР" через организованный им "канал" поставок.

На Луганщине ликвидирован канал поставок наркотиков на оккупированную территорию, изъято товара на 2 млн грн, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине у семьи наркоторговцев изъято 800 кг маковой соломки стоимостью 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 статьи 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого проводятся следственные действия. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3167759
 
 
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Заботятся о Лугандоне, мешают им деградировать
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Это голимая ложь, как раз канал действует наоборот:рашка_лднрия_Украина
Сабаков парашенко и прочая мерзость греющая на этом руки подтвердят
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Зелена мерзота теж має там торгових партньоров?
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Какие то дебилы ей богу. Наоборот нужно наладить каналы поставок наркоты на лугандонию и *********. Быстрее передохнут. Кстати Афганистан очень сильно ударил наркотой по советскому союзу
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Не вкладається в голові ....там працює "стиролбиофарм" на що ти трава?
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Тю, треба було туди ще непомітно бутирату з фентанілом добавити, щоб впопучлєнци в переляканому тріпі перебили один одного! Все одно ватани списали б глюк на наркодилера. Як то кажуть: "І баба з возу, і вовки ситі".
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Да какие нахрен 2ляма. село и люди. В коробках сухого ну пускай пару кг, но цену за грамм они какую взяли? "среднестатистическую"?)На Луганщині ліквідовано канал постачання наркотиків на окуповану територію, вилучено "товару" на 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 320
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