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 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест

Прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевской области. По версии следствия, он напал на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"В пятницу, 27 декабря 2019 года, следователями Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве по согласованию Киевской местной прокуратуры №9 сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киевской области по факту совершения противоправных действий в отношении журналиста, которые имели место 24.12. 19 у здания Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в отношении подозреваемого уже идет судебное разбирательство в другом уголовном производстве о незаконном обращении с оружием и хулиганстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.." - под апелляционным судом в Киеве активисты поймали представителя пророссийского блогера Шария. ВИДЕО

"Стороной обвинения подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в Соломенский районный суд города Киева", - отметили в прокуратуре.

Отдельно в прокуратуре расследуют причинение представителю пророссийского блогера Шария телесных повреждений.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 декабря на заседание суда, где рассматривалась мера пресечения волонтеру и медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, прибыли двое журналистов пропагандистского издания "Шарий.нет". Возле здания суда сторонники Кузьменко окружили одного из них, начали задавать различные вопросы и обвинять в сепаратизме. Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений.

Об угрозах и оскорблениях в свой адрес от сторонников Кузьменко заявила и журналист издания "Страна", также прибывшая на заседание суда. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.

Также на Цензор.НЕТ: Нацполиция установила подозреваемого в нападении на представителя пророссийского блогера Шария под Апелляционным судом Киева

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167757
 
 
 Топ комментарии
 
При антиукраинской власти ЗЕсепаров Шария уже официально защищают. Но это конечно же ещё не реванш кремляди..
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Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi· 6 год · До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.

Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.

Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.

Вітаю українців: плюс один політв'язень.
29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест - Цензор.НЕТ 8124
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Уявляєте, це хлопця на Новий рік закриють ні за що! За пропагандонського вилупка шмарійського у нас вже саджають. Зеленський - дограєшся.
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А когда за портрет сивочолого порванный в СИЗО пределили,чего не возмущались?
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Хватит срать уже кремлёвскими высерами, прокацапский сепарок. Воняет от тебя кацапсиной за милю.
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костя, пшол Nach Osten. Ти нижче порогу моєї уваги.
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Его в СИЗО закрыли за захват админздания Меньше клея нюхай
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Хорт нюхав парашу не за портрет, а за захоплення адміністрації та ;ВНР;. І це- перебуваючи на умовному за побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу.
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Этому тоже мусора уже и хулиганку написали и хранение оружия.Не вижу разницы.
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Ну Шарий же ссыт в страну вернутся. Поэтому он нанимает мальчиков и девочек для битья, которые ходят снимают, и добывают ему материал.
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Бедные ЗЕбилы сегодня шо не тема, то сплошной обсерон ЗЕкловунов. Такими темпами ЗЕбилятне вообще ни в какую тему не зайти. Эй Цензор срочно давайте новость про Порошенко и Гонтареву, ЗЕбилов мгновенно набежит море рассказывать друг другу про баригу, и про то как они его в будущем когда то там в тюрьму посадят. А то темки про падение экономики и разгул сепарни, и про убитых солдат ВСУ ЗЕбилятня упорно игнорит.
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Один находится под следствием за незаконное обращение с оружием и хулиганство, патриот, второй представитель пророссийского блогера Шария, журналист... Вы не видите связь? Вижу заголовки мировой прессы, хулиган националист побил журналиста... просматривается работа спецслужб и легенда есть, актеры подобраны. Нападение на журналистов это всегда шумное дело.
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Одного показательно по всей строгости, тогда вся эта гопота быдлючья будет сидеть тише воды, ниже травы.
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