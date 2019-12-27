 В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.



"Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный "Оператор газотранспортной системы Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС", – написал Шефчович.



Он отметил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Украина обсудили санкционную политику в отношении оккупированного РФ Крыма