Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.
"Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный "Оператор газотранспортной системы Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС", – написал Шефчович.
Он отметил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам
В Еврокомиссии подтверждают, что "Оператор газотранспортной системы Украины" готов к работе по европейским правилам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.