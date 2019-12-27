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Все про:Еврокомиссия (871) Шефчович Марош (95)

 В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам

В Еврокомиссии подтверждают, что "Оператор газотранспортной системы Украины" готов к работе по европейским правилам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 27 декабря в Twitter.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный "Оператор газотранспортной системы Украины" отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС", – написал Шефчович.

Он отметил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Украина обсудили санкционную политику в отношении оккупированного РФ Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3167754
 
 
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Нужно ещё Керченский мост отделить от Крыма и использовать Керченский пролив по Европейским правилам. В Еврокомиссии подтвердили, что "Оператор ГТС Украины" отделен и готов к работе по европейским правилам - Цензор.НЕТ 7341
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Найкращим подарунком ЕС та параші було б відключення транзиту з 01 січня.
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Так как же ты его отключишь если новый контракт заелючили?
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А він не затверджений Верховною Радою, отже він незаконний. Вчити треба закони України москаль.
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ОАО «Газпром» заплатил НАК «Нафтогаз Украины» $ 2,9 млрд - це саме той час коли треба відмовитися від рашиського договорняку
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