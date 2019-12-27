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 Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз"

$2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил сегодня - это остаток не выплаченной ранее части компенсации, а также проценты, накопленные с момента оглашения решения суда.

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл.", - сказано в сообщении.

"Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что "Газпром" нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $4,63 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем

"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл. с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", - добавили в "Нафтогазе".

Также на Цензор.НЕТ: "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - Нафтогаз 01
Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - Нафтогаз 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167753
 
 
 Топ комментарии
 
Україна відмовилась від вимог до Газпрому за крадіжку газу в Криму!!!
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Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз".

А відправлено мамі в Штати - 50 млн.баксів...
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ну...и кто тебя тянул за язык???
объявлено ж было 3...народ про те два и не знал бы...а теперь сомневается в сохранности))))
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Україна відмовилась від вимог до Газпрому за крадіжку газу в Криму!!!
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Зате йдуть інсайди, що Україна, заплатить Рашкє, за газ Лугандона.
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Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз".

А відправлено мамі в Штати - 50 млн.баксів...
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5 000 000 000 - це пять мільярдів.
5 000 000- це пять мільйонів
Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.
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Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.)) 5 тысячных . .
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Дякую, що знйшли неточність.

Звичайно пять мільйонів, це одна тисячна ПЯТИ мільярдів.
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ну...и кто тебя тянул за язык???
объявлено ж было 3...народ про те два и не знал бы...а теперь сомневается в сохранности))))
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Коболєв заробив для України 5 мільярдів долларів.
А ти скільки?
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Ага, саменький ось так взяв і заробив. Взагалі ця кампанія була розпочата ще Сєніним Кабміном, як і відмова від прямих поставок цапами газу, аби ті не мали можливості шантажувати нас відключенням постачання.
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А почему не Тимошенко, почему не Порошенко и чем он их заработал, просто интересуюсь.
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За газ Лугандону заплатить Україна !
Крадіжки газу в Криму расієй прощаються!

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Які ще перемоги пробачила Моніка Зєлєнські ?! Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2903
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Зеленое стадо эти 2.9 ярда быстро разворует...возможно даже что в этом году успеет...
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за то коломойскому появляеться больше шансов на компенсацию, а что, не чего завыдовать
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то есть надежда что год протянет зеленекие
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Эт вряд ли...с их апетитами то..
Хотя если речь идет о 2019- м...то да...
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ну так налоги же не отменяли и кое что ещё дышит на раз-два, раз-два
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разве уже разокрали, ну хоть училки получили 4т зелени в месяц.
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а чай и какао тебе не надо ещё поднести, ты только свисни
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росіяни мали виплатити 12 млрд доларів, але зелена шмаркля відмовилася від циг грошей на користь російських окупантів
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Одним словом гад ползучий этот Зеленский, и тут обманул, вместо 2,9 млрд с рашки удалось вытрясти гораздо больше. Подлец!
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