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Все про:Газпром (2985) Нафтогаз (2835)

 Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев

$2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил сегодня - это остаток не выплаченной ранее части компенсации, а также проценты, накопленные с момента оглашения решения суда.

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл.", - сказано в сообщении.

"Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил:  "Больше деталей будет впоследствии - работа по транзитному соглашению продолжается".

В "Нафтогазе" напомнили, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что "Газпром" нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $4,63 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем

"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл. с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.

"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", - добавили в "Нафтогазе".

Также на Цензор.НЕТ: "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев 01
Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167753
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленое стадо эти 2.9 ярда быстро разворует...возможно даже что в этом году успеет...
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Україна відмовилась від вимог до Газпрому за крадіжку газу в Криму!!!
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Коболєв заробив для України 5 мільярдів долларів.
А ти скільки?
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Україна відмовилась від вимог до Газпрому за крадіжку газу в Криму!!!
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Зате йдуть інсайди, що Україна, заплатить Рашкє, за газ Лугандона.
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Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев

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А на скільки мільярдів кацапи нанесли втрат українцям? В тому числі і непоправних! Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4820
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Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз".

А відправлено мамі в Штати - 50 млн.баксів...
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5 000 000 000 - це пять мільярдів.
5 000 000- це пять мільйонів
Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.
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Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.)) 5 тысячных . .
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Дякую, що знйшли неточність.

Звичайно пять мільйонів, це одна тисячна ПЯТИ мільярдів.
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ну...и кто тебя тянул за язык???
объявлено ж было 3...народ про те два и не знал бы...а теперь сомневается в сохранности))))
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И шо? Опять в масть кобелиной мамочке? Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4248
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Коболєв заробив для України 5 мільярдів долларів.
А ти скільки?
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Ага, саменький ось так взяв і заробив. Взагалі ця кампанія була розпочата ще Сєніним Кабміном, як і відмова від прямих поставок цапами газу, аби ті не мали можливості шантажувати нас відключенням постачання.
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СОЕВЫЙ! В ЧЕМ ТВОЙ КОБЕЛЁВ ЗАРАБОТАЛ ЭТО БАБЛО? СВОЕЙ ЗАДНИЦЕЙ?
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Зебил, если для тебя только махание лопатой является работой, то все с тобой понятно. Приведи пример когда зекокоманда заработала бабло. А дьіру в бюджете на конец текущего года наверно моль проела.
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А почему не Тимошенко, почему не Порошенко и чем он их заработал, просто интересуюсь.
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Як кажуть, у перемоги багато батьків, лише поразка, сирота.
Чому за часів Порошенка? Тому, що при ньому Україна вперше перестала кланятись і лєбєзіть перед Рашкою.
А перед тим в Раді тільки й було чутно: «Да ви чтоооо???? Там договор так составлєн, что в ньом бууууукву нєлься помєнять !!! Етож Рассссіііія !!!!!»
А потім Коболєв і Вітренко, за підтримки УКРАЇНСЬКОЇ влади, довели, що Україна може перемагати Рашку.
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Ну и чего Порошенко не пошел в суд, когда был министром при Януковиче?
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а він шо тоді газом завідував? с таки розумінням і ти міг пійти та вчиняти іски.
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Яка там перемога, адже все пізнається в порівнянні. Дві морські платформи для свердловин Газпром забрав і вони вже на півночі. Крім цього Газпром забрав вже діючи свердловини газу і нафти в Криму і засекречені домовленості разом із виплатами за газ в ОРДЛО залишаються для України пшиком . Звісно, що тому, хто отримав величезні відкати від ще не оплачених Газпромом штрафів, вигідно казати про 5 мільярдів - та ніхто не знає скільки насправді Україна отримала по рішенню арбітражного суду , а не за цьогорічний транзит. Брехня -брехнею поганяє.
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Ну, як то кажуть, комусь склянка напівовна, а комусь, напівпуста.
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За газ Лугандону заплатить Україна !
Крадіжки газу в Криму расієй прощаються!

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Які ще перемоги пробачила Моніка Зєлєнські ?! Всего по результатам арбитража получено $5 млрд, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2903
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Зеленое стадо эти 2.9 ярда быстро разворует...возможно даже что в этом году успеет...
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за то коломойскому появляеться больше шансов на компенсацию, а что, не чего завыдовать
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Думаешь, разворуют быстрее чем разворовало бы порошенкоское стадо
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всё возможно, они шустрые и наглые, да и глупые- обдумывать не будит
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то есть надежда что год протянет зеленекие
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Эт вряд ли...с их апетитами то..
Хотя если речь идет о 2019- м...то да...
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ну так налоги же не отменяли и кое что ещё дышит на раз-два, раз-два
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Для соевых и тут зрада.
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разве уже разокрали, ну хоть училки получили 4т зелени в месяц.
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а чай и какао тебе не надо ещё поднести, ты только свисни
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Я то знаю, что никто такую зарплату никому не предлагал, обсуждалась (только обсуждалась!) возможность подобного размера зарплаты. А вот ты распространяешь фейк. Или подтверди свои слова ссылкой.
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tak i ti i kak drugiji prufi dal srazu ustal posle raboti i jakobi budesj kogda cjitatj, tak sjto - gulai skrepnij vasja, ja delaju to cjto hocju a pro 4t ti sam naidjosj, nu nenacjinaj o teoreticjeski, vedj oni sami priznali cjto lohanulisj a ti vsio jesjcjo uporotim stoisj.
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Лучшая защита, как известно, нападение. Ну, бот, я от тебя ничего иного и не ждал, ты даже слиться по-умному не умеешь.
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росіяни мали виплатити 12 млрд доларів, але зелена шмаркля відмовилася від циг грошей на користь російських окупантів
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Одним словом гад ползучий этот Зеленский, и тут обманул, вместо 2,9 млрд с рашки удалось вытрясти гораздо больше. Подлец!
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что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал признал - и тогда то зелёное чудо ещё на роли играл или ......
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ті гроші були витрясені з рашкі ще раніше. а зелупен собі тільки пермогі приписує
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так я ж и говорю, форменный подлец этот Зеленский Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5645
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Возможно он и не такой уж подлец, если за него дебилы глотку дерут.
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Странные вы люди. Я тут распинаюсь, какой мол этот самый Зеленский негодник, а все только смеются Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6885 Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4596
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Вот эти миллиарды, это просто пыль в глаза простым гражданам.
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и теперь с газпрома начнут отпадать одна за другой санкции-блокировки их счетов, активов и т.д за кордоном... они ж "обнулили" претензии, выплатили по суду и теперь опять бело-ватые и пушистые...
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Вот скажите кто-то из бытовых потребителей почувствовал какие-то облегчения, кроме Коболева и команды..., от того, что "Нафтогаз" выиграл в судах $5 млрд., чему тогда нам радоваться...
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Тебя кто-то принуждает радоваться, мокша ??? Вам радоваться действительно нечему... Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3583
Загрустили писькандэры... Україна вибила з Росії 5 мільярдів доларів за 2014-19 роки, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9379
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И кто видел те деньги? И кому жить стало легче? Впрочем, понятно кому.
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Сэр гей, у тебя естественно нетрадиционное восприятие.
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а Россия оттяпала кусок страны и что... а еще Коломойский заберет приват и все будет в ажуре
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Коболев...., ты уже свою премию получил, не нахваливай себя. ))))
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А квартальные, аванс, за сверхурочные и тринадцатую???
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Там зебіли пісяють від щастя окропом щодо 3 млрд дол. Наче завдяки їхній ЗЕленій жабі ці гроші прийшли.
Панове зебіли, зебіліхі, та зебілята!
Полудурок Зеленський ніякого відношення до цих грошей. а тим більше і до їх повернення, не має.
По-перше, Рашка вже і так виплатила 2 млрд дол за рішенням Стокгольмського арбітражу. А всього було 5 млрд. Ось решта, 3 млрд, і прийшли. Навіть, якщо би Зеленськая жаба була дохлая, то вони все рівно би прийшли.
По-друге, кремлівське мурло Зеленський, напередодні, зі свого барського плеча, подарував Путьке наших 12 млрд дол, відмовившись від подальших позовів в суді. Стосовно цього факту ви також радієте. зебіли?
І по-трете, головне. Ці гроші, 5 млрд дол, Україна отримала завдяки Юлії Тимошенко та ії контракту. Не було би цього контракту, а в ньому відповідного положення щодо розгляду суперечок в Стокгольмському арбітражі, то цей позов арбітраж би не прийняв, і ніяких грошей би не було. Хоча, як мародер Порошенко і його кодляк вкрали 2 млрд дол, так і болван Зеленський зі своєю зграєю щурів, вкраде і ці 3 млрд дол. А ви радійте, зебіли....блін, як влучно і гармонійно - ЗЕБІЛИ...)))
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Ну звісно що "создают впечатление" що "более уверенную позицию".
"Создаёт впечатление" воно добре. Он 73% "впечатлилося". Тільки ось яка то позиція "более уверенная" щось промовчали.
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главное на внутренний рынок не выбрасывать.
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Никто не спрашивал себя, а какие зарплаты и премии в работников Нафтогаза.
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А нам то что, Мы не владельцы нафтогаза.
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От этой новости рвут пуканы у всей свинофермы. А по идее должны рвать у московитов.
Похоже свиноферма нашла свое место.
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Сабакову и коломойше на новые яхты
Или со времен януковоща и падлошенко что то изменилось? 😂
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Спасибо товарищу Трампу что наложил санкции и остановил СП2. Именно из-за этого Рашка стала такой сговорчивой. Конечно-же эти миллиарды новая власть разворует или проест.
В Украине хватает своего газа в т числе сланцевого-только нужно начать вкладывать деньги в его добычу!. Кто будет вкладывать в то что окупится только через 5-10 лет при условии что сегодняшней власти не станет меньше чем через 5 лет?
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И за неделю Гнусавая погань отказалась от 9млрд зеленых. И это только за газ. От чего еще он отказался покажет только время. За деньги, зебилоголовые, надо также сражаться. И стоять на своем, а не отдавать. Но это тема уже для расследования, а не для форумов. Пусть и будущего, но и оно настанет.
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Ну и радости какой? Олигофрены между собой разделят и все на том.
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Шо то ци 3 "арбуза" нагадують Леся Подеревянского - конфетка сладкая, "Тузик" называется... и дальше по ситуации.
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Ну кто то получает при этом миллионные долларовые премии, а кто то платит за газ самую высокую цену в Европе.... Причем милиооные премии получают единицы, а миллионы платят за газ самую высокую цену в Европе...
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