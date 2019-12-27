 Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила на странице ведомства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Суммарно Нафтогаз по результатам транзитного арбитража получил 5 млрд долл.", - сказано в сообщении.
"Сегодняшний платеж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - отметили в компании.
В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил: "Больше деталей будет впоследствии - работа по транзитному соглашению продолжается".
В "Нафтогазе" напомнили, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал признал, что "Газпром" нарушил условия транзита, и обязал российскую компанию выплатить украинской стороне $4,63 млрд.
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"Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл. с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году", - пояснили в компании.
"Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года", - добавили в "Нафтогазе".
Также на Цензор.НЕТ: "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"
https://sprotyv.info/news/rf-vystavit-ukraine-schet-za-gaz-postavlennyj-v-ordlo-koordinator-is
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А на скільки мільярдів кацапи нанесли втрат українцям? В тому числі і непоправних!
И за утерянное имущество?
А відправлено мамі в Штати - 50 млн.баксів...
5 000 000- це пять мільйонів
Пять мільйонів це ОДНА ТИСЯЧНА мільярду.
Дякую, що знйшли неточність.
Звичайно пять мільйонів, це одна тисячна ПЯТИ мільярдів.
объявлено ж было 3...народ про те два и не знал бы...а теперь сомневается в сохранности))))
А ти скільки?
Чому за часів Порошенка? Тому, що при ньому Україна вперше перестала кланятись і лєбєзіть перед Рашкою.
А перед тим в Раді тільки й було чутно: «Да ви чтоооо???? Там договор так составлєн, что в ньом бууууукву нєлься помєнять !!! Етож Рассссіііія !!!!!»
А потім Коболєв і Вітренко, за підтримки УКРАЇНСЬКОЇ влади, довели, що Україна може перемагати Рашку.
Крадіжки газу в Криму расієй прощаються!
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Які ще перемоги пробачила Моніка Зєлєнські ?!
Хотя если речь идет о 2019- м...то да...
Загрустили писькандэры...
Панове зебіли, зебіліхі, та зебілята!
Полудурок Зеленський ніякого відношення до цих грошей. а тим більше і до їх повернення, не має.
По-перше, Рашка вже і так виплатила 2 млрд дол за рішенням Стокгольмського арбітражу. А всього було 5 млрд. Ось решта, 3 млрд, і прийшли. Навіть, якщо би Зеленськая жаба була дохлая, то вони все рівно би прийшли.
По-друге, кремлівське мурло Зеленський, напередодні, зі свого барського плеча, подарував Путьке наших 12 млрд дол, відмовившись від подальших позовів в суді. Стосовно цього факту ви також радієте. зебіли?
І по-трете, головне. Ці гроші, 5 млрд дол, Україна отримала завдяки Юлії Тимошенко та ії контракту. Не було би цього контракту, а в ньому відповідного положення щодо розгляду суперечок в Стокгольмському арбітражі, то цей позов арбітраж би не прийняв, і ніяких грошей би не було. Хоча, як мародер Порошенко і його кодляк вкрали 2 млрд дол, так і болван Зеленський зі своєю зграєю щурів, вкраде і ці 3 млрд дол. А ви радійте, зебіли....блін, як влучно і гармонійно - ЗЕБІЛИ...)))
"Создаёт впечатление" воно добре. Он 73% "впечатлилося". Тільки ось яка то позиція "более уверенная" щось промовчали.
Похоже свиноферма нашла свое место.
Или со времен януковоща и падлошенко что то изменилось? 😂
В Украине хватает своего газа в т числе сланцевого-только нужно начать вкладывать деньги в его добычу!. Кто будет вкладывать в то что окупится только через 5-10 лет при условии что сегодняшней власти не станет меньше чем через 5 лет?