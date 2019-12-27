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Все про:КС (1400) кнопкодавство (53) Разумков Дмитрий (351)

 Лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов, - Разумков не согласен с решением КС

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не согласен с решением Конституционного Суда по законопроекту о досрочном лишении народных депутатов мандатов за кнопкодавство.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Я не могу комментировать, но я точно не соглашаюсь с таким решением уважаемого суда, потому что у нас четко записано, что голосование - это личная позиция каждого народного депутата. Если это делает другой нардеп, то это фактически узурпация полномочий того нардепа, вместо которого проголосовали", - считает спикер.

По мнению Разумкова, лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов. "И мы бы сейчас не говорили о 12 депутатах, которых проголосовали неперсонально, а говорили о минус 12 депутатах", - добавил он.

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Напоминаем, вчера КСУ признал неконституционным законопроект президента о внесении в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3167752
 
 
 Топ комментарии
 
хорошим предохранителем была бы сенсорная система "Рада", которая пылится на складе лет 5-7... и работает только по отпечатку пальца... а если кто-то другой туда тыкается - блокирует все на хрен!
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
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Может я что-то пропустил и мне кто-то подскажет,сколько уже наказано и как депутатов за кнопкодавство?Ведь ЗЕ обещал,а он свое слово держит.
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ну если уже депутатов надо заставлять работать как положено, то шо вы от людей хотите?
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Может я что-то пропустил и мне кто-то подскажет,сколько уже наказано и как депутатов за кнопкодавство?Ведь ЗЕ обещал,а он свое слово держит.
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Конституційний суд правильно вирішив - позбавляти депутатів права працювати може тільки суд, а не якісь там чиновники ВРУ! Отже потрібно заводити кримінальні провадження за кнопкодавство і саджати вєдепутатів в тюрму!
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Но он тогда еще не догадывался, что в Украине есть Конституционный суд и не читал Конституцию.
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Ага,и про зарплату учителям держит, и про референдумы и про много чего другого держит и даже зуб дает.
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Однако сейчас согласен с Разумковым. Лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов, - Разумков не согласен с решением КС - Цензор.НЕТ 1587
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ну если уже депутатов надо заставлять работать как положено, то шо вы от людей хотите?
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хорошим предохранителем была бы сенсорная система "Рада", которая пылится на складе лет 5-7... и работает только по отпечатку пальца... а если кто-то другой туда тыкается - блокирует все на хрен!
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
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Это говно под названием КС придумали как последний рубеж чтоб держать Украину в болоте в котором довольно комфортно порохоботам ну и естественно их кормильцу сцывочолому гоблину!
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Но что-то Зюзи не погнушались этим "говном"воспользоваться, когда захотели разогнать Раду.
Как говорится, свое говно не пахнет, да Зюзики?
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И к КС уже приплел порохоботов? Ты или совсем безграмотный или хворый?
КС начал деятельность по новой Конституции 18 октября 1996года!

Наверное уже в 1996 году порохоботы начали забижать бубочку? Зюзики прямо до бреда доходят. Везде им порохоботы мерещаться, как расеянам Правый сектор
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Кнопонажимательство сродни рукоблудию. Потому никакие контрацептивы-предохренители не спасут от этой вредной привычки
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Ну и напрасно, теперь в Раде, вообще будет полнейший БАРДАК!!!
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Какая Рада, такой в ней и Бардак. Если можно наплевав на законы творить что угодно, то что ожидать от депутатов?
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Чергове розтікання "мислєю по дрєву" від Зе-команди.
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А что Зюзий не может просто топнуть ножкой и выпучить глазки на своих зюзиков, чтоб боялись? Всего то и делов
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Це блазню на руку - не дав суд покарати, тож можна далі продовжувати.
А у всіх інших випадках це підійде... Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС - Цензор.НЕТ 4865

Позбавлення мандата за кнопкодавство було б непоганим запобіжником для нардепів, - Разумков не згоден з рішенням КС - Цензор.НЕТ 4257
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Як можна не погоджуватися з Конституційним судом? 🙄 Ми вважали, що ВР працює у правовому полі, а виявляється можна не погоджуватися із законами.
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Чому Зюзий, когда война продолжается и гибнут наши сыновья, продолжает прокат своих фильмов в Расее. Вот же ж мародерище. Почему он на воле?
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