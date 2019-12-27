 Лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов, - Разумков не согласен с решением КС

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Я не могу комментировать, но я точно не соглашаюсь с таким решением уважаемого суда, потому что у нас четко записано, что голосование - это личная позиция каждого народного депутата. Если это делает другой нардеп, то это фактически узурпация полномочий того нардепа, вместо которого проголосовали", - считает спикер.
По мнению Разумкова, лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов. "И мы бы сейчас не говорили о 12 депутатах, которых проголосовали неперсонально, а говорили о минус 12 депутатах", - добавил он.
Напоминаем, вчера КСУ признал неконституционным законопроект президента о внесении в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата.
ну я не знаю...может конечно вы им и поотрубаете пальцы, чтоб голосовать за кого-то...
но то таке... как пойдет))))
и не надо сожалений...а надо воля - искоренить это позорище!!! (и неделя-другая для внедрения а это можно и на зимних каникулах...когда депутаты аки школьники разлетятся по домам....или островам)))))
Как говорится, свое говно не пахнет, да Зюзики?
КС начал деятельность по новой Конституции 18 октября 1996года!
Наверное уже в 1996 году порохоботы начали забижать бубочку? Зюзики прямо до бреда доходят. Везде им порохоботы мерещаться, как расеянам Правый сектор
А у всіх інших випадках це підійде...