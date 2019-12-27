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Все про:занятость (38) Милованов Тимофей (117)

 В Украине только 45% граждан трудоспособного возраста работают легально, - Милованов

В Украине из 28,5 млн граждан трудоспособного возраста легально работают лишь 12,8 млн.

Об этом заявил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только 12,8 млн из 28,5 млн граждан трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав", - заявил Милованов.

Он добавил, что сейчас в Украине незащищенные права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, работающих без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, выехавших из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, занимающихся домашним хозяйством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3167751
 
 
 Топ комментарии
 
и только 2% чиновников живут на официальную зарплату )))))
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Проголосувала молодь "по приколу"... Тепер схоже "приколісти" ніколи не знайдуть собі нормальної роботи.
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Неможливо за ці гроші прожити, про яку легальність йде мова.
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Піди за 100 долларів на мцсяць по-працюй легально
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Неможливо за ці гроші прожити, про яку легальність йде мова.
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и только 2% чиновников живут на официальную зарплату )))))
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Богатых чиновников. В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов - Цензор.НЕТ 3282 Которые раньше накрали
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Головне - твої депутати СН чекають 100 тис. грн. зарплату. 0
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Проголосувала молодь "по приколу"... Тепер схоже "приколісти" ніколи не знайдуть собі нормальної роботи.
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Зебилы за флакон зеленки проголосовали..
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А педиоты за шоколадку. И что теперь?В последние годы кого не возьми, так только и слышно "вот, молодёжь на выборы не ходит, потому одни пенсы голосуют, вот они нам таких вот выбирают..."."
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Твой максимум-1 штучка шаленой бджилки. Иди, тихо ненавидь уже того Зеленского, и отстань уже христа ради
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Я пенс. Моя дружина пенс. Моя мама пенс. Мої друзі здебільшого пенси. Мої колеги здебільшого пенси. З усіх лише один (лузеруючий розвізник піцци), будучи у короткому запої, проголосував за клована і ще двоє зіпсували бюлетені. Мотиви "противсіхів":
1 - лікар обізлився на Супрун за переділ фармакоринку;
2 - колишній держчиновник-юльок районного рівня образивася на Гросю що той йому не підвищив пенсію.
Ще питання?
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Ничего удивительного, у каждого человека складывается какой-то свой круг общения. Я бы удивился, если бы у вас круг общения состоял бы из 20тилетних, и вы бы с ними совершали те действия, которые свойственны молодёжи (все эти походы до утра по ночным клубам, бесшабашные пьянки пока есть силы и т.д.). Ну, или имели бы схожие политические взгляды. Мой круг общения включает в себя только 1 семейную пару из всех знакомых, которую можно назвать сторонниками Порошенко, остальные-за его оппонента.
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Я достатньо спілкуюся з молоддю, і не лише з друзями онучки. І влітку виїжджаю на певні молодіжні тусівкі (автоклуб і спортивний студентський табір). Там "приколістів" чомусь теж не спостерігалося. Вони всі розуміють ХТО зробив для них безвіз і ХТО може докукурікатися до того що безвіз можуть скасувати. І лише це може спровокувати Майдан у хард-форматі.
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Я себя конечно не могу назвать молодёжью, но и до пенса ещё не дошёл по возрасту. Вот в каденцию Порошенко поеал в Польшу заробитчанить. Вот и скажите, хрен ли мне тот безвиз от Порошенко, если денег на чашечку кавы в Вену всё равно нет, а чтобы работать в той Польше всё равно пришлось открывать пресловутую визу?Вот что мне с того безвиза, так его кушать или засолить на зиму?Вот племяшка у меня есть в Одессе, замужем, оба молодые, муж айтишник, работает удалённо. Вот им его заработок позволил по безвизу умотать и побывать в разных странах на те три месяца, но разве у нас в стране сплошь айтишники, которые хорошо зарабатывают?
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а за петі була робота ? 10 млн втікачів до європи від життя по-новому і геноцидних реформ! що воно зробило за 5 років окрім мародерства? що зруйнував олігархічно-клептократичну систему, проти якої стояв Майдан, здолав корупцію, зробив умови для малого і середнього бізнесу, перекрив оффшори, дав людям роботу ? чи може тупо продовжив справу януковоча ? а нікчемний зелений скоморох лише продовжує справу мародера
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А решта під генделиками сидить з пляшками без роботи.
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І хто вам лікар?! Робіть висновки і головне - дійте!!!
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Устройся легально на белую зарплату, заплати 52% налогов в обмен на призрачную "защиту своих прав" и перспективу пенсии в 70$ после 65 лет. В довесок получи направления вместо дорог, "бесплатную" платную медицину и самых богатых чиновников в Европе.
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А вы платите нормально, будут 90% работать легально. Президент обещал поменять КЗОТ. И где?!
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А вы читали, что в том новом Трудовом кодексе? То-то же. Там у вас прав будет меньше, чем у негра на галерах. только единственное, что увеличили оплачиваемый отпуск из 24 дней до 28 дней в год. Вот счастье то.
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Прекрасно. Предложите другой способ, как повысить производительность труда без повышения ответственности за выполняемою работу. Как показала практика, одни пряники работают плохо.
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А в Германии, принято решение, брать на работу спецов из стран, шо не члены ЕС... -- позавчера такое Щасте случилось -- лично наша Доярка порешила!
Так шо, Братва работяжная -- забивайте на вашего Милованого и Зелю -- все свои члены -- и учите немецкий язык! ...шоб не токо -- Хитлер капут! и Хенеде хох! ...а и, шо-нибудь -- по специальности.

Немецкие фирмы обязаны обеспечить проф. сертификацию, страховки и проживание.
Советую по этому поводу с поляками контактировать -- ...и я вам ничего не говорил, но всё у вас получится! -- верхнюю и нижнюю челюсть Зеленского даю -- со всеми евоными гнилыми и вонючими зубами...*)
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да - реально, % 20-30 ть молодых с Нового Года рванут в Дойч с Польши.....- а потом "ручей" увеличится))
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Спецов, а не всех подряд. Да и поляки сами вовсю едут в ту Германию, так что конкурировать придётся в любом случае.
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- значит так, напоминаю график работы нашей фирмы:
понедельник - отдыхаем от выходных,
вторник - приходим в себя после понедельника,
среда - работаем,
четверг - готовимся к пятнице,
пятница - закупаемся на выходные.
- вопросы?
- есть один, когда уже ета муйня по средам закончится?
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ето просто шутка, немного юмора еще никому не вредило )))
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То то в РФ хотели четырехдневку ввести -понедельник, вторник, четверг, пятница. В Україні тільки 45% громадян працездатного віку працюють легально, - Милованов - Цензор.НЕТ 7566
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Если бы:

трудоустройство - только официальное, а зарплата - только белая, то тогда можно будет забыть о низких пенсиях и многих других социальных проблемах.
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Сделайте адекватные налоги и прекратите воровать, потом к гражданам предъявляйте! УТЫРКИ!!!
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Как выжить на минималка.Промышленность стоит, работы нет. Продукты питания дороже чем в Польше. Малых предпринимателей почти задавили, местные советы увеличивают налоги дабы увеличить свои состояния. Выход таков или работать неофициально за нормальную зарплату в Украине или ехать нелегалом в Европу и дать семьям то чего не могут дать наши правители.
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то демонополізуйте економіку, перекрийте оффшори, робіть умови щоб люди поверталися.
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Зєля стрибав по манєжу й карпаратівах, а податки не платив, тобто працював нелегально.
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Он может для Украинской армии купить два танка и один самолёт.и все тогда начнут тоже платить налоги,Нужно чтобы Зеленский дал пример и все 73% избирателей тоже отдадут ,то что не уплатили
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остальные просто заробитчане за границей)) Так и хочет обложить налогом, а не получается
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А заробитчане не должны платить налоги???
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заробитчане за границей платят налоги, там где работают
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А остальные 55 за бугром,45 работающих это только те кто еще не разочаровался в батрачестве и из них 15-20 процентов уйдут за бугор через год два.
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Сделайте нормальные налоги и будут все платить,и тогда можете ужесточить наказание за неуплату налога, малый бизнес вообще должен быть освобождён от налога,потому что они сами себя содержат.Любой украинец должен считаться мелким предпринимателем, что не запрещает ему заниматься коммерцией,если фискальные службы по отчёту увидели сумму превышающую ,то они могут высчитать разницу от фиксированной установленной государством годовой суммы к примеру 260 000 грн
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А какой смысл работать легально?
Вот я работал легально...платил налоги...вышел на пенсию...
Когда я выходил на пенсию...у меня было пять минимальных пенсий...сейчас около двух минимальных...
Скоро по всей видимости будет одна минимальная...
То бишь...я получаю столько же...сколько и те кто ни дня не работал...или же работал не легально...
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говорят, - 55% в тени. какая там тень к ч.м.! ? это ночь.
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Самі створюють абсолютно ненормальні умови для функціонування малого та середього бізнесу, а потім жаліються. Ідіоти...
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Как правило, условия трудовых отношений диктует работодатель!!!
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я працював в депутата від сн зарплатня в конверті! тож починай дебіл зі своїх
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Сделай достойные зарплаты, - будет в два раза больше.
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гривна = чешской кроне
Так вот в Чехии, зарплата стартует минимум с 20 тысяч. Если предлагать зарплату меньше 20 тысяч, то с вами даже никто говорить не станет
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Частина з цих 55% на заробітках. А частина дійсно безробітні. Виживають за рахунок городу, випадкових підробіток та інших членів родини. Замість того щоб розвивати економіку та створювати робочі місця, влада нищить економіку та породжує масове безробіття. В наслідок ліберальних економічних реформ, роботу в Україні втратили понад 13 мільйонів людей.
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