 В Украине только 45% граждан трудоспособного возраста работают легально, - Милованов

Об этом заявил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только 12,8 млн из 28,5 млн граждан трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав", - заявил Милованов.
Он добавил, что сейчас в Украине незащищенные права 15,7 млн человек, а именно - нелегальных работников, работающих без трудовых соглашений, трудовых мигрантов, выехавших из Украины, трудоспособных пенсионеров, безработных, людей с инвалидностью и лиц, занимающихся домашним хозяйством.
Не дай проголосовать "бабкам"!
1 - лікар обізлився на Супрун за переділ фармакоринку;
2 - колишній держчиновник-юльок районного рівня образивася на Гросю що той йому не підвищив пенсію.
Ще питання?
Так шо, Братва работяжная -- забивайте на вашего Милованого и Зелю -- все свои члены -- и учите немецкий язык! ...шоб не токо -- Хитлер капут! и Хенеде хох! ...а и, шо-нибудь -- по специальности.
Немецкие фирмы обязаны обеспечить проф. сертификацию, страховки и проживание.
Советую по этому поводу с поляками контактировать -- ...и я вам ничего не говорил, но всё у вас получится! -- верхнюю и нижнюю челюсть Зеленского даю -- со всеми евоными гнилыми и вонючими зубами...*)
понедельник - отдыхаем от выходных,
вторник - приходим в себя после понедельника,
среда - работаем,
четверг - готовимся к пятнице,
пятница - закупаемся на выходные.
- вопросы?
- есть один, когда уже ета муйня по средам закончится?
трудоустройство - только официальное, а зарплата - только белая, то тогда можно будет забыть о низких пенсиях и многих других социальных проблемах.
Вот я работал легально...платил налоги...вышел на пенсию...
Когда я выходил на пенсию...у меня было пять минимальных пенсий...сейчас около двух минимальных...
Скоро по всей видимости будет одна минимальная...
То бишь...я получаю столько же...сколько и те кто ни дня не работал...или же работал не легально...
Так вот в Чехии, зарплата стартует минимум с 20 тысяч. Если предлагать зарплату меньше 20 тысяч, то с вами даже никто говорить не станет