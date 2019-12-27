 Зеленский поблагодарил контрразведку СБУ за борьбу с российской агрессией

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальном сайте главы государства.
В тексте отмечается: "Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с годовщиной создания контрразведки Службы безопасности Украины - ровесницы независимости нашего государства.
Все эти годы отечественная контрразведка активно разоблачала, предотвращала и прекращала разведывательно-подрывную, диверсионную и террористическую деятельность спецслужб иностранных государств против Украины.
Это фактически ее новейшая летопись. В условиях многолетней российской военной агрессии именно для этих подразделений пора адекватно и решительно действовать, защищать от иностранных разведок государственную тайну и оборонный комплекс, органы государственного управления и Вооруженные силы Украины - все, что составляет основу нашей национальной безопасности.
Вы стали высокопрофессиональными, неоднократно проявляли решительность и мужество, силу духа, постоянно демонстрируете оперативное мастерство, достигаете важнейших результатов, которыми может гордиться спецслужба любой страны.
Контрразведка там, где есть интересы народа и государства, где на протяжении всех лет независимости вы ежедневно преодолеваете и разгадывают хитросплетения и тайны иностранных спецслужб.
Вы всегда на передовой. Для офицеров контрразведки невидимый фронт никогда не исчезает. Он проходит через сердце и любовь к Украине, за профессиональной чувствительность ко всему, что может представлять угрозу свободе и независимости украинского народа. Служить в контрразведке всегда было большой мечтой и честью для каждого офицера спецслужбы.
Мощное противостояние российским спецслужбам является вашим лучшим достоянием и наивысшей оценкой общества.
Желаю вам, уважаемые ветераны и военнослужащие украинской контрразведки, вашим коллективам и семьям крепкого здоровья, решимости и мужества, успехов в великом деле защиты родного государства. Слава Украине!"
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стадо дибилов
И посадил Украинских волонтёров!
5 год ·
До останнього часу петушарій працював на ФСБ. Нині йому приплачує ще й офіс зеленського за підтримку в цькуванні тих, кого зеленський призначив винними по справі шеремета.Петушарій для зеленського є настільки цінним пропагандистом, що за кілька слів скзаних на адресу його шісток, людей заарештовують.
Сьогодні заарештований Віталій Регор. Він обурився провокаційною поведінкою шісток петушарія на судилищі по справі шеремета.
Вітаю українців: плюс один політв'язень.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Но действията му го издават.
Не вярвате, че е агент?
Точно си отговаря по всичко да е агент! Тип клоун, банално, но минава номерът стар на КГБ да се прави на шут.
Поставиха му задача да стане Президент, осигуриха логистиката,
Включително и кгбкибер мероприятието за резултатите на изборите.Както се издаде Резидент Кернес в деня преди изборите -- предрече доволно, че ще има голяма изненада в тях.
КГБ агент Богдан дори му беше обещал до Нова година да свършат основно мръсната работа по предателството на Украйна, което всички чуха, толкова не се й крият!!
Защото Зе куклата няма да издържи дълго съгласно профила му в КГБ да е на кока и може да превърти и издаде кгбконтрите.
Но дали кгбсценарият в Украйна няма да се пропука!
Напутствие Луны.
Зеленского дни эмоционального выгорания в прострации
Подавались страшной жизненной аппликацией нашей нации,
И в атмосфере иллюстрации Он избавил мир Запада и России
От Потребности в ликвидации всей нашей страны и нации..
Выборы прошли - солнце взошло и всем хорошо
Всегда былое у порога лоснится и стучится
Прошлое возникло и в зеркале не поникло ,
Мечтами не дает сполна забыться и насладиться.
Самомнение затмения создают самозабвение
Европы нравоучения бросают соблазнение,
Ее богатый дядя СОРОС ласкает любому отражению
А у нас не глядя таскает к боли и разрушению.