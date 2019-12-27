 Зеленский поблагодарил контрразведку СБУ за борьбу с российской агрессией

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление размещено на официальном сайте главы государства.

В тексте отмечается: "Уважаемые друзья! Искренне поздравляю вас с годовщиной создания контрразведки Службы безопасности Украины - ровесницы независимости нашего государства.

Все эти годы отечественная контрразведка активно разоблачала, предотвращала и прекращала разведывательно-подрывную, диверсионную и террористическую деятельность спецслужб иностранных государств против Украины.

Это фактически ее новейшая летопись. В условиях многолетней российской военной агрессии именно для этих подразделений пора адекватно и решительно действовать, защищать от иностранных разведок государственную тайну и оборонный комплекс, органы государственного управления и Вооруженные силы Украины - все, что составляет основу нашей национальной безопасности.

Вы стали высокопрофессиональными, неоднократно проявляли решительность и мужество, силу духа, постоянно демонстрируете оперативное мастерство, достигаете важнейших результатов, которыми может гордиться спецслужба любой страны.

Контрразведка там, где есть интересы народа и государства, где на протяжении всех лет независимости вы ежедневно преодолеваете и разгадывают хитросплетения и тайны иностранных спецслужб.

Вы всегда на передовой. Для офицеров контрразведки невидимый фронт никогда не исчезает. Он проходит через сердце и любовь к Украине, за профессиональной чувствительность ко всему, что может представлять угрозу свободе и независимости украинского народа. Служить в контрразведке всегда было большой мечтой и честью для каждого офицера спецслужбы.

Мощное противостояние российским спецслужбам является вашим лучшим достоянием и наивысшей оценкой общества.

Желаю вам, уважаемые ветераны и военнослужащие украинской контрразведки, вашим коллективам и семьям крепкого здоровья, решимости и мужества, успехов в великом деле защиты родного государства. Слава Украине!"

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