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 Дело экс-беркутовцев: суд объявил перерыв до завтра

Рассмотрение апелляций на арест 5 бывшим бойцам "Беркута", подозреваемым в массовых расстрелах протестующих на Майдане в 2014 году, продолжится в субботу, 28 декабря, в 10 утра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня объявляется перерыв до завтра до 10:00", - сказала председательствующая судья Васильева.

До этого представители потерпевших и сами потерпевшие в очередной раз попросили о перерыве, чтобы должным образом подготовиться к заседанию. Суд на этот раз удовлетворил ходатайство.

В конце заседания активисты спели Гимн Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело экс-беркутовцев: представитель пострадавших пыталась добиться отвода судьи

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Также на Цензор.НЕТ: Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы (обновлено)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3167746
 
 
 Топ комментарии
 
Как же спешат слуги кремля выполнить хотелку кремлефюррера, что уже и по субботам начали работать. Кстати, мне может кто-то объяснить на каком законном основании их меняют?! Они что граждане пидорашки?! Или они участвовали в войне на донбассе на стороне лугандона? А если завтра па-раша захочет выменять у нас ещё пару мусоров совершивших умышленные убийства в рабочее время - их тоже зельцман отдаст?
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Там уже мразь портнов написал по этому поводу.здобулы зебилы
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tZE inform
@tZEinform
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи 1. Бог есть. 2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины"Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора. Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
П.С
.А вопрос теперь прямой а с беней как штаты потребуют вова выдаст ил опять в норку забьется а тут такой смелый
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Надо поскорее их освободить и обменять, хоть какой-то толк от них будет....
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Как же спешат слуги кремля выполнить хотелку кремлефюррера, что уже и по субботам начали работать. Кстати, мне может кто-то объяснить на каком законном основании их меняют?! Они что граждане *********?! Или они участвовали в войне на донбассе на стороне лугандона? А если завтра па-раша захочет выменять у нас ещё пару мусоров совершивших умышленные убийства в рабочее время - их тоже зельцман отдаст?
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Там уже мразь портнов написал по этому поводу.здобулы зебилы
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tZE inform
@tZEinform
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся.... Все причастные к этому должны помнить две вещи 1. Бог есть. 2. вы нарушаете конституционные фундаментальные права граждан Украины"Стаття 25. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Конституция Украины - закон прямого действия. Он выше любого Закона и договора. Все причастные - виновны в антиконституционном заговоре.
П.С
.А вопрос теперь прямой а с беней как штаты потребуют вова выдаст ил опять в норку забьется а тут такой смелый
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Интересно, а как слуги народа (кремлёвского) будут всё это объяснять родным и близким тех ребят, которые погибли на Майдане от рук снайперов, от действий харьковских террористов и иных резонансных "мокрушников" в Украине? Наверное, просто попросят понять и простить? И всё, забыли?
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Сначала надо бы 5 лет расследовавшим дело майдана соевым слугам рассказать народу хотя бы элементарные вещи, например сколько людей погибло от снайперских выстрелов, сколько от оружия полевых беркутовцев и этих в частности.
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А нарид слабо прийти на заседание суда и послушать, если нариду конечно интересно. Или нариду должно г+г все рассказать?
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Пришли земрази и тупо отпустили убийц. Слава зебилам, теперь все наладилось.
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