 Дело экс-беркутовцев: суд объявил перерыв до завтра

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня объявляется перерыв до завтра до 10:00", - сказала председательствующая судья Васильева.

До этого представители потерпевших и сами потерпевшие в очередной раз попросили о перерыве, чтобы должным образом подготовиться к заседанию. Суд на этот раз удовлетворил ходатайство.

В конце заседания активисты спели Гимн Украины.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.