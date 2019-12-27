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 Суд в Одессе отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы 27 декабря освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.

Как передает Цензор.НЕТ,  издание Думская со ссылкой на источник в СБУ пишет, что к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен.

"Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых - Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)", - пишет Думская.

Кроме этих лиц, по данным издания издания Таймер, российским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену

Источник: https://censor.net.ua/n3167744
 
 
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Эти люди просидели в тюрьме 5 лет. И так не смогли доказать, что они террористы? Суд в Одессе отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме - Цензор.НЕТ 6899
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Тут это... торговля на крови процветает
16-серійний комедійний серіал "Папік" виробництва студії "Квартал 95" стартує на російському каналі СТС 20 січня 2020 року.
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Миротворець-2 - список "внутрішніх гнід" предателів українського народа часів Зеленського.

Відкриває список особисто сам В.А.Зеленський

№2 суддя Васільєва
на № 3 претендує т.з. "мій генпрокурор" Рябошапка

доповнюйте, будь ласка
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а у нас есть уголовная статья, которая предусматривает освобождение по обмену?? я что-то пропускаю??
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