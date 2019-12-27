 В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
27 декабря в 14:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Пражской, 4/3, что в Днепровском районе столицы.
По прибытию на место вызова было установлено, что пожар возник в небольшой часовне. В 14:59 пожар локализовали на площади 70 кв. м, а в 15:04 он был ликвидирован.
На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.
Жалко, что до тла не сгорел.
На Десятинной с такого самостроя уже сварганили кирпичное капище для ваты прямо у руин древнего храма.
Борис Александрович Зеленский (1914-1984) - советский художник-плакатист, работавший преимущественно в жанре кинорекламного плаката. Один из наиболее плодовитых советских киноплакатистов.
Биография
Родился в Петрограде 6 сентября 1914 года в семье художника Александра Зеленского.
Учился в Ленинграде в студии С. М. Зейденберга (1925-1927) и в Москве у К. Ф. Юона (1930-1932)...В 1950-е годы художник работал в области искусства политической пропаганды, создав плакаты «Все на выборы!» (1950), «За мир!» (1951), «Депутат - слуга народа»(во!) (1954)