 В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

27 декабря в 14:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Пражской, 4/3, что в Днепровском районе столицы.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар возник в небольшой часовне. В 14:59 пожар локализовали на площади 70 кв. м, а в 15:04 он был ликвидирован.

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На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.