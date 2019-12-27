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 В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в помещении церкви на улице Пражской в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС 01

27 декабря в 14:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Пражской, 4/3, что в Днепровском районе столицы.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар возник в небольшой часовне. В 14:59 пожар локализовали на площади 70 кв. м, а в 15:04 он был ликвидирован.

В Киеве горела церковь на улице Пражской, - ГСЧС 02

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На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3167743
 
 
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Судя по внешнему виду - он самый.
Жалко, что до тла не сгорел.
На Десятинной с такого самостроя уже сварганили кирпичное капище для ваты прямо у руин древнего храма.
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По виду церковь как у Евангелистов или им подобным. Пожар в 14.30 хначит сами что-то начудили
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Теж приклад божественного промислу -
Борис Александрович Зеленский (1914-1984) - советский художник-плакатист, работавший преимущественно в жанре кинорекламного плаката. Один из наиболее плодовитых советских киноплакатистов.
Биография
Родился в Петрограде 6 сентября 1914 года в семье художника Александра Зеленского.
Учился в Ленинграде в студии С. М. Зейденберга (1925-1927) и в Москве у К. Ф. Юона (1930-1932)...В 1950-е годы художник работал в области искусства политической пропаганды, создав плакаты «Все на выборы!» (1950), «За мир!» (1951), «Депутат - слуга народа»(во!) (1954)
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«Піаніст - пісруаліст» часом не він придумав? Бо виходить що у Бубачкі самий плагіат!🤦‍♂️
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