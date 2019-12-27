EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  8638  103
Материалы по теме:
Все про:Газ (9245) газопровод (708) санкции (7569) Северный поток (569)

 Госдеп США требует от подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы

Компании-подрядчики проекта "Северный поток 2" должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном в пятницу.

При этом в ведомстве напомнили, что 20 декабря 2019 года в силу вступил военный бюджет США за 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока 2".

"США введут санкции, если (связанные с проектом - ИФ) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", - говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что "Северный поток 2" - способ для России продолжать агрессию против Украины". В Госдепе также заявили, что таким образом Москва пытается лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой от РФ.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

Источник: https://censor.net.ua/n3167741
 
   
 Топ комментарии
 
Срочный вывод из Балтийского моря кораблей, которые строили "Северный поток-2", показывает только то, что если бы т.н. "международное сообщество" было тем, чем себя называет, то оккупация Крыма закончилась бы ещё в марте 2014-го, и сейчас о ней никто бы и не вспоминал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
це вище Сената, нижче, чі може над Президентом?
 показать весь комментарий
 
там всього то три слова.... - підказка такий же держдеп е і в Україні.
 показать весь комментарий
 
проблема частково в тому, що СП2 будує МОСКАЛЬНЯ у главі із ***********-ШЕЛОМОВИМ, але німецькі ФАШИКИ у главі з маразматичною МАКРЕЛЬ, якби НЕ ПРОТИ І НАВІТЬ ЗА СП2!!! ФАШИСТИ погоджуються зі СМЕРДАМИ, що ну їх, тих українців з їхнім транзитом. Для чого платити їм мільярди за перекачку, якщо можна не платити. ФАШИСТАМ точно так само, як і СМЕРДАМ ДУЖЕ НЕВИГІДНА СИЛЬНА УКРАЇНА та і Україна як така взагалі невигідна. АЛЕ І ОДНІ, І ДРУГІ ЖОРСТОКО ОБЛАМАЮТЬСЯ!!! Тому що РАШКА-ПІДАРАШКА БУДЕ РОЗВАЛЕНА! І тоді фашики-німаки газ ВЗАГАЛІ НЕ ПОЛУЧАТЬ! НІЯКИЙ! НУЛЬ!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх