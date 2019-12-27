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 Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы

Компании-подрядчики проекта "Северный поток 2" должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном в пятницу.

При этом в ведомстве напомнили, что 20 декабря 2019 года в силу вступил военный бюджет США за 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока 2".

"США введут санкции, если (связанные с проектом - ИФ) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", - говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что "Северный поток 2" - способ для России продолжать агрессию против Украины". В Госдепе также заявили, что таким образом Москва пытается лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой от РФ.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

Источник: https://censor.net.ua/n3167741
 
   
 Топ комментарии
 
Срочный вывод из Балтийского моря кораблей, которые строили "Северный поток-2", показывает только то, что если бы т.н. "международное сообщество" было тем, чем себя называет, то оккупация Крыма закончилась бы ещё в марте 2014-го, и сейчас о ней никто бы и не вспоминал.
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Путлєр заявляв, що в мокшандії є трубоукладчик. Тепер головне для них відремонтувати після пожежі Адмірала Кузнєцова, щоб той притягнув трубоукладчик до берегів німеччини.
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- А кто не свернет?
- Ну значит их свернут Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 194
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Не такой уж он и гадкий, этот утёнок.
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от недарма Пінчукові з його трубами нагадано про гебістський "должооок!" від 1987 року

Андрій Деркач оприлюднив оригінал агентурної розписки, написаної українським бізнесменом Віктором Пінчуком про зобов'язання служити КДБ і радянському союзу.

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 9142
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Прэлестно 🤨
Это специально для тех, кто не верит, что все , кто не сидел, сотрудничали = стучали в кгб.
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хіба ви не знаєте чого варті угоди з росією?
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немного поздно Госдеп проснулся, можно было и раньше,
но уже лучше так, чем совсем никак.
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Срочный вывод из Балтийского моря кораблей, которые строили "Северный поток-2", показывает только то, что если бы т.н. "международное сообщество" было тем, чем себя называет, то оккупация Крыма закончилась бы ещё в марте 2014-го, и сейчас о ней никто бы и не вспоминал.
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Мировой жандарм такой мировой жандарм. Это как если бы Китай запрещал строить трубу из Канады в США.
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вот пиндосы проклятые
ничего, Украина договорится о постройке нового газопровода Новоросский поток
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Нужно ещё керченский мост Московии свернуть,нечего ватникам шастать по землям соседей. Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 7751 Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 7751
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нашу трубу звільнили, і кацапську звертають... Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы - Цензор.НЕТ 8174
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До 20 января закончат укладку. Так что санкции всего лишь для публики.
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царь богов и над царями бог территория перуанскй республики
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21 паралель и что будете делать будете просить прощение да все поданные.
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