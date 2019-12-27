 Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

С 2016 года жители Харьковщины и Сумщины находились в розыске за угон транспортных средств на территории Харьковской области и Киева. Оба фигуранта не только контролировали деятельность преступных групп, но и сами принимали активное участие в угонах автомобилей.

Полицейские установили, что злоумышленники в течение последнего года выкрали автотранспорт пяти граждан. Их интересовали исключительно дорогие автомобили японского и корейского производства, минимальная рыночная стоимость которых составляет 30-40 тысяч долларов.

Для так называемых отстойников фигуранты специально снимали гаражи в населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. В ходе своей деятельности использовали технические средства блокировки и перехвата радиосигналов автосигнализаций, различные ключи и другие специальные приспособления. После "отстоя" автомобили сбывали за границы Украины или переделывали номерные агрегаты и продавали их на территории страны.

Смотрите: Задержан организатор ОПГ, которая изготовляла фальшивые документы и похищала дорогие авто, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Установив дату и место пребывания разыскиваемых, ночью 25 января в Салтовском районе Харькова оперативники задержали двух граждан. Они передвигались на автомобиле, который был похищен в 2018 году в Киеве.





Сейчас следственные подразделения полиции сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Полицейские задержали угнанный "BMW" в Днепровском районе столицы, один из злоумышленников ранен, троим удалось сбежать