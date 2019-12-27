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 Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове полиции задержала преступную группу, специализировавшуюся на угонах элитных иномарок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция 01

С 2016 года жители Харьковщины и Сумщины находились в розыске за угон транспортных средств на территории Харьковской области и Киева. Оба фигуранта не только контролировали деятельность преступных групп, но и сами принимали активное участие в угонах автомобилей.

Полицейские установили, что злоумышленники в течение последнего года выкрали автотранспорт пяти граждан. Их интересовали исключительно дорогие автомобили японского и корейского производства, минимальная рыночная стоимость которых составляет 30-40 тысяч долларов.

Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция 02

Для так называемых отстойников фигуранты специально снимали гаражи в населенных пунктах Киевской и Харьковской областей. В ходе своей деятельности использовали технические средства блокировки и перехвата радиосигналов автосигнализаций, различные ключи и другие специальные приспособления. После "отстоя" автомобили сбывали за границы Украины или переделывали номерные агрегаты и продавали их на территории страны.

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Установив дату и место пребывания разыскиваемых, ночью 25 января в Салтовском районе Харькова оперативники задержали двух граждан. Они передвигались на автомобиле, который был похищен в 2018 году в Киеве.

Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция 03
Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция 04

Сейчас следственные подразделения полиции сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167739
 
 
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і скільки колишніх правоохоронців було в тій групі?
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Не, ну шо задержали, за то подяка... хотя... вон Сашка Ротор мусоров на дух не переваривает... навешивает на них самые красочные эпитеты, из которых самый произносимый в культурном обществе - "козел е#учий"
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То что их с 2016 никто не искал уже о многом говорит. Непонятно зачем они лица зарисовывают, и чего фамилий не называют. Это же не сотрудники правохранительных органов. А может это вообще имитация работы, или очередная "спецоперация" СБУ Задержана преступная группа, угонявшая элитные автомобили в Киеве и Харьковской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 538
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