 Если России выдадут бойцов "черной роты" "Беркута", за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы - единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предмет для манипуляций", - отметил Бутусов.
По его мнению, включением бывших "беркутовцев" в списки на обмен Россия берет на себя ответственность за массовые убийства на Майдане. Выдавать людей из "черной роты" России согласно Минским соглашениям - странно, ведь они воевали не против государства, а против народа, считает журналист.
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"Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело - о праве на восстание, о том, что по Конституции носитель власти - это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии", - пишет Бутусов.
"Выдавать убийц из "Беркут" для Украины было бы возможно после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против нашей Украины еще интенсивней", - подытожил журналист.
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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
Він віддає Кремлю тих, хто їм потрібний, а натомість отримує дешевий піар.
Так, комментируя недавнее заявления лидера КПРФ Зюганова о досрочных выборах президента России, политолог ответил, что это вполне реальная перспектива, поскольку Путин станет во главе нового государственного образования, а его пост, скорей всего, займет Дмитрий Медведев.
«Зюганову сказали в Администрации Президента, что, возможно, уже к лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, одновременно в России и в Белоруссии пройдут президентские выборы. Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить - это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным.»
По его словам, Лукашенко предложили пост главы союзного парламента, чему он не очень рад. И именно по этой причине, считает Соловьев, интеграция происходит «со скрипом».
Также политолог уверен, что союза только двух стран не достаточно для формирования нового государства и Кремль рассматривает присоединение к ним Украины, якобы кулуарно этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Главной силой интеграции выступят не политики, а олигархи.
«С Зеленским много чего обсуждалось закулисно. Но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать - и уже выступает - группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве. Которые могут оказать давление на своего президента.»
Sergey Naumovich
7 ч. ·
2014 рік. Махніцький. «Винні в розстрілі Небесної сотні будут покарані. В цьому немає сумнівів!»
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