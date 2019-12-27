 Если России выдадут бойцов "черной роты" "Беркута", за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы - единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предмет для манипуляций", - отметил Бутусов.

По его мнению, включением бывших "беркутовцев" в списки на обмен Россия берет на себя ответственность за массовые убийства на Майдане. Выдавать людей из "черной роты" России согласно Минским соглашениям - странно, ведь они воевали не против государства, а против народа, считает журналист.

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"Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело - о праве на восстание, о том, что по Конституции носитель власти - это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии", - пишет Бутусов.

"Выдавать убийц из "Беркут" для Украины было бы возможно после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против нашей Украины еще интенсивней", - подытожил журналист.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.



