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 Если России выдадут бойцов "черной роты" "Беркута", за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов

Дело о расстрелах протестующих на Майдане касается легитимности власти в Украине, и только благодаря справедливому суду можно показать, что народ как определенный Конституцией носитель власти имеет право на восстание.

Об этом пишет на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За расстрел Небесной сотни и за бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель. Потому что эти бойцы - единственная ниточка к исполнителям, которая установлена и во многом доказана, найдено и идентифицировано их оружие, есть факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности. Теперь это надолго будет предмет для манипуляций", - отметил Бутусов.

По его мнению, включением бывших "беркутовцев" в списки на обмен Россия берет на себя ответственность за массовые убийства на Майдане. Выдавать людей из "черной роты" России согласно Минским соглашениям - странно, ведь они воевали не против государства, а против народа, считает журналист.

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"Только благодаря справедливому суду можно раз и навсегда законно показать, что люди вели огонь на Майдане законно, а "Беркут" и ВВ закон нарушали. Это дело - о праве на восстание, о том, что по Конституции носитель власти - это народ. И приговор "Беркуту" означал бы, что страна сделала правильные выводы из прошедшей трагедии", - пишет Бутусов.

"Выдавать убийц из "Беркут" для Украины было бы возможно после приговора суда. Иначе потом это дело будут использовать против нашей Украины еще интенсивней", - подытожил журналист.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

Если России выдадут бойцов черной роты Беркута, за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов 01
Если России выдадут бойцов черной роты Беркута, за убийства на Майдане не ответит ни один исполнитель, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167736
 
   
 Топ комментарии
 
к сожалению, все понимают шо выдадут - ети выдадут кого угодно...
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Тобто фактично розстріл та звірячі побиття на Майдані лишаться безкарними.
Режим овоча, злочин проти людяності не буде засуджено !
Це стане вже злочином зеленої влади. І за це їх будуть судити.
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чи довго кацапам набрати нових полонених ?
кого за них віддаватимемо ?
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Вся ця історія з обмінами за участі Зеленського все більше нагадує взаємовигідний гешефт.
Він віддає Кремлю тих, хто їм потрібний, а натомість отримує дешевий піар.
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Со всех каналов сегодня вещают сплошные украинофобы и преступники. Одна Лукаш чего стоит. Если при соевом барыге был сплошной Рабинович, то при клоуне это приобрело уже тенденцию - уже никто не стесняется и не скрывает своей ненависти ко всему украинскому. Мне кажется с такими темпами распад Украины неизбежен.
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Так оно и будет. К сожалению украинцы как нация не состоялись, народу Украины все пофиг, другого объяснения тому, что происходит в Украине нет...
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Показателно за КГБ зелените кхмери -- и няма никакви кримски татари за обмен!
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Само на мен ли ми се струва -- Бутон доста охотно даваше трибуна тук преди изборите на зелената банда!
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Зельонкін намагається усіма шляхами й засобами знищувати державність України Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5113
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Якщо віддадуть просто так то віддадуть беркутівців, то замість них зелені дебіли будуть істи гумус.
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Де були 5 років Порошенко і його кум Луценко, чому не засудили цих "персонажів". У них що, не було повноважень? Нічого тепер переводити вину на нову владу.
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Коробит фраза "не против государства, а против народа". Не народ захватывал власть. По прошествии времени можно говорить о том, что они обвиняются в войне против боевиков олигархического, в том числе иностранного, капитала, впоследствии захватившего власть в Украине. В результате народ, государство которого они защищали, лишился того хорошего-плохого, но государства, получив колонию. Возможно экс-беркутовцы заслуживают своего наказания за то что плохо защищали.
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У мене питання до Бутусова - маючи Президента Порошенко що ви мурижили 5 років з цим беркутом? Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4089
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Любит наш народ всякое говно, всякое говно любит наш народ....
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беркут это хорошая сторожевая собака, а вот какая **** давала приказы так об этом молчёк и порох за пять лет только рубал концы и прятал людей давших команду "фас"
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5 лет никто никого не засудил. пять грёбанных лет.
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Повну відповідальність за безкарність осіб які розстрілювали і віддавали накази розстрілювати на Майдані несуть персонально Петро Порошенко, його кум Юрій Луценко та Турчинов...
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Уже к лету нового года будет создано Союзное государство России и Беларуси, которое возглавит нынешний президент РФ Путин, - поделился планами Кремля российский политолог Валерий Соловей в интервью «МК».
Якщо Росії видадуть бійців "чорної роти" "Беркута", за вбивства на Майдані не відповість жоден виконавець, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5016

Так, комментируя недавнее заявления лидера КПРФ Зюганова о досрочных выборах президента России, политолог ответил, что это вполне реальная перспектива, поскольку Путин станет во главе нового государственного образования, а его пост, скорей всего, займет Дмитрий Медведев.
«Зюганову сказали в Администрации Президента, что, возможно, уже к лету будет создано Союзное государство России и Белоруссии, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин. И, соответственно, одновременно в России и в Белоруссии пройдут президентские выборы. Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить - это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным.»
По его словам, Лукашенко предложили пост главы союзного парламента, чему он не очень рад. И именно по этой причине, считает Соловьев, интеграция происходит «со скрипом».
Также политолог уверен, что союза только двух стран не достаточно для формирования нового государства и Кремль рассматривает присоединение к ним Украины, якобы кулуарно этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Главной силой интеграции выступят не политики, а олигархи.
«С Зеленским много чего обсуждалось закулисно. Но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать - и уже выступает - группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве. Которые могут оказать давление на своего президента.»
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Да да!!! Поэтому чтоб быть патриотом до конца Юрец разрешил комментировать себя в ФБ только проверенным порохоботам
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Бубочка знает, что делает. Ему 42 года. И он не лох!
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А Зеля клав великий болт на українців... йому головне щоб російським окупантам вгодити і смачно вилизати в царька-педофільчика....
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Все что надо знать про власть предыдущию пришедшую на крови и сегодняшний кодляк это одно и тоже только рожи помоложе

Sergey Naumovich
7 ч. ·

2014 рік. Махніцький. «Винні в розстрілі Небесної сотні будут покарані. В цьому немає сумнівів!»
2015 рік. Ярема. «Вироки по справі розстрілу Небесної сотні будуть десь через 2-3 роки»
2016 рік. Шокін. «За Махніцького слідство згаяло найважливіший час для розслідування розстрілу Небесної сотні, і зараз надолужити втрачене фактично неможливо»
2016 рік. Луценко. «Я не буду спокійно слухати обіцянки підлеглих продовжити слідство і дати результат через 2-3 роки»
20 лютого 2018 року. «Юрій Луценко провів зустріч з родинами Героїв Небесної сотні. Він зазначив, що у розслідуванні є беззаперечний прогрес»
Лютий 2019 року. «У ГПУ заперечили слова Луценка про завершення слідства щодо розстрілів на Майдані. Адвокатка родин Небесної сотні звинуватила генпрокурора в брехні»
Листопад 2019 року. Рябошапка. «Частина речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити»
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Главный виновник расстрелов -Янукович.Беззаперечно.И Его прихвостни.Им всем помогла скрыться от справедливого возмездия прежняя власть.
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