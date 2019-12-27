 Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Законопроект поддержали 45 из 81 депутатов из Черногорской скупщины. Часть оппозиции - Демократический фронт, который выступает за союз Сербии и Черногории и тесные отношения с Россией, а также представители Сербской православной церкви считали закон неконституционным и требовали отозвать его с рассмотрения.
Перед голосованием в зале скупщины произошла потасовка - депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны. В ситуацию вмешалась полиция, которая взяла под стражу депутатов-хулиганов.
Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ). Они осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ и выгоден непризнанной Черногорской православной церкви.
Принятию закона предшествовали протесты и блокирование автодорог в Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории.
В центре столицы Черногории - Подгорице - на улицах сосредоточено большое количество силовиков.
Независимая Черногорская православная церковь, которая конфликтует с СПЦ, поддержала принятие нового закона. Эта церковь в Черногории существует с 1993 года и официально зарегистрирована как неправительственная организация. Ее не признает ни одна каноническая церковь, но до получения томоса ПЦУ она имела контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата.
Черногорская православная церковь имеет несколько часовен в исторической столице Черногории Цетине и одну церковь в Которе, но претендует на все церкви и монастыри Сербской православной церкви в стране.
После трехсекундного молчания площадь ответила ему такой овацией, какой не слыхивал и Керенский в свои лучшие дни. Ленин переждал вопль народного восторга и энергически махнул пухлой ручкой.
- А после пива хорошо и беленькой! - рявкнул он. - Холодненькой, товарищи! Я подчеркиваю, анисовой! В за-по-тев-шей рюмочке! После чего немедленно огурец!
- Точно! Жарь! Язви их в самую душу! - орали солдаты. Тем, что сзади, ничего не было слышно, и они поддерживали Ленина кто во что горазд: «Долой Керенского!», «Обобществление баб!», «Попили нашей кровушки!»
- А икра? - как бы самого себя спросил Ленин. - Икра в хрустальной розетке! Ростбиф, умеренно прожаренный! Тут же вторую, и сейчас же требуйте уху. Требуйте ка-те-го-рически!
Представники СПЦ "осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ"
Тобто вони визнають, що не зможуть підтвердити право власності, але прагнуть й далі володіти. Якось по-кацапські в них мізки працюють
са не по-малко гадни от руските, сърбите са нападали винаги подло българите, подучвани от блатните имперци,както през 1885 при Съединението ни, но ядоха бой.
Ето и сега -- след опита за преврат по време на изборите в Черна гора през 2016, организиран от рашистите и петата купена колона -- отново се опитват да взривяват обстановката на Балканите в полза на фашистката КГБ РФ власт.
«Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ).» и нужно давать полную информацию - СПЦ МП
https://www.facebook.com/marina.jocic.92/videos/2990353390989057/