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Все про:Черногория (135) православие (240) ПЦУ (520)

 Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания. ФОТО

Черногорский парламент ночью принял Закон о свободе вероисповедания, который предусматривает, что государство станет владельцем всех религиозных сооружений, построенных до декабря 1918 года, когда страна потеряла независимость, если только религиозные общины не подтвердят право собственности на них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Законопроект поддержали 45 из 81 депутатов из Черногорской скупщины. Часть оппозиции - Демократический фронт, который выступает за союз Сербии и Черногории и тесные отношения с Россией, а также представители Сербской православной церкви считали закон неконституционным и требовали отозвать его с рассмотрения.

Перед голосованием в зале скупщины произошла потасовка - депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны. В ситуацию вмешалась полиция, которая взяла под стражу депутатов-хулиганов.

Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ). Они осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ и выгоден непризнанной Черногорской православной церкви.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 01

Принятию закона предшествовали протесты и блокирование автодорог в Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории.

В центре столицы Черногории - Подгорице - на улицах сосредоточено большое количество силовиков.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 02

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Независимая Черногорская православная церковь, которая конфликтует с СПЦ, поддержала принятие нового закона. Эта церковь в Черногории существует с 1993 года и официально зарегистрирована как неправительственная организация. Ее не признает ни одна каноническая церковь, но до получения томоса ПЦУ она имела контакты с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Черногорская православная церковь имеет несколько часовен в исторической столице Черногории Цетине и одну церковь в Которе, но претендует на все церкви и монастыри Сербской православной церкви в стране.

Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 03

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Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 04
Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания 05

Источник: https://censor.net.ua/n3167734
 
 
 Топ комментарии
 
гундяевские прихвостни против!
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чорногорці розрубують вузол проблем
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Хочешь наказать священника-ударь его по карману.
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чорногорці розрубують вузол проблем
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ФСБ-РПЦ и здесь, судя по всему, в пролете. Как фанера над Фанаром ....
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а вати, в Чорногорії, не менше, ніж в Україні...
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Хочешь наказать священника-ударь его по карману.
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а еще они любят православно пожрать
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- Товарищи! - картаво крикнул Ленин, и площадь замерла. - Товарищи! Все мы любим пиво!
После трехсекундного молчания площадь ответила ему такой овацией, какой не слыхивал и Керенский в свои лучшие дни. Ленин переждал вопль народного восторга и энергически махнул пухлой ручкой.
- А после пива хорошо и беленькой! - рявкнул он. - Холодненькой, товарищи! Я подчеркиваю, анисовой! В за-по-тев-шей рюмочке! После чего немедленно огурец!
- Точно! Жарь! Язви их в самую душу! - орали солдаты. Тем, что сзади, ничего не было слышно, и они поддерживали Ленина кто во что горазд: «Долой Керенского!», «Обобществление баб!», «Попили нашей кровушки!»
- А икра? - как бы самого себя спросил Ленин. - Икра в хрустальной розетке! Ростбиф, умеренно прожаренный! Тут же вторую, и сейчас же требуйте уху. Требуйте ка-те-го-рически! Черногорию охватили протесты Сербской православной церкви из-за закона о свободе вероисповедания - Цензор.НЕТ 1659
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Маладец этот Ильич( хоть и говнюк редкостный). Аж самому категорически захотелось анисовой в запотевшей рюмочке. Да под уху...
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Чемадан - вокзал- белград. Нужна пцу признать черногорскую православную церковь одним из первых после получения ими франшизы. Харкнуть одним плювком и сербам и кацапам дорогого стоит
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ой, веруны беснуются.... ну смешно всем нормальным вот и все.))
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Какие рожи на втором фото. И это 21 век.
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"государство станет владельцем всех религиозных сооружений, построенных до декабря 1918 года... если только религиозные общины не подтвердят право собственности на них"


Представники СПЦ "осуждают принятие закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ"

Тобто вони визнають, що не зможуть підтвердити право власності, але прагнуть й далі володіти. Якось по-кацапські в них мізки працюють


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Сръбските управници исторически
са не по-малко гадни от руските, сърбите са нападали винаги подло българите, подучвани от блатните имперци,както през 1885 при Съединението ни, но ядоха бой.

Ето и сега -- след опита за преврат по време на изборите в Черна гора през 2016, организиран от рашистите и петата купена колона -- отново се опитват да взривяват обстановката на Балканите в полза на фашистката КГБ РФ власт.
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Так то завше було: якшо різня - шукай московитьски вуха... Ніц не змінилось
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Всё устаканится.Мацкве верх не одержать.Правильно власть делает.Надо клир щучить.
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Острог. Красивейший монастырь, кто был подтвердит, святой Василий Острожский, один из наиболее почитаемых христианских святых, черногорец. А монастырь под сербской православной церковью. А это место третье в мире после Иерусалима и Бари по посещаемости паломниками. Даже на Афон ездят меньше, конечно сербские попы будут против такой бизнес упустить.
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Тягонина за земные храмы всегда выдает земное происхождение церкви
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Православные сатанисты везде одинаковые. За баблом и властью Бога не видать.
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Честно говоря, не думал, что Черногория настолько далеко попытается уйти от Сербии, интересно наблюдать развитие событий.
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Удачи вам. Подальше от сербов и кацапов - ближе к цивилизации.
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«депутаты от Демократического фронта начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны»… рвать гармошки и плясать в присядку не жалея лаптей - такова была полная картина.
«Страну охватили массовые протесты верующих Сербской православной церкви (СПЦ).» и нужно давать полную информацию - СПЦ МП
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Що для кацабні погано, то для українців добре!!!
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