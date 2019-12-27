 "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинском счетах - согласно достигнутым договоренностям", - написал Зеленский.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
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20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
За 3 млрд відмовитись від 20 млрдів !
"А після цього почалися дивні дива. Майже відразу після публікації повідомлення зникає з офіційного сайту. І вже сьогодні Олена Костенко призначається першим заступником голови ДАБІ як переможиця того самого конкурсу, в якому вона не перемагала, про що свідчить як лист міністра, так і повідомлення про оголошення конкурсу. Це абсолютно кримінальна історія, службове підроблення та перевищення влади одночасно, якою має негайно зайнятися ДБР. "
https://censor.net.ua/blogs/3167694/op_poverta_bratv_gorovih
Рапортую - корупції у верхніх ешелонах вдади , якої за словами пре
пизидента не буде коли він їм стане, дан рішучій бій. Перемогу отримала .... корупція
Источник: https://censor.net.ua/b3167694
все к это идет!
Україна стягнула перший штраф1 36 тисяч за порушення повітряного простору в Криму.
Все на трубу с рашкой надеются дураки.
А 3 ярда Газпром реально уже ВЫПЛАТИЛ.