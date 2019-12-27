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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2985) Зеленский (4123) Нафтогаз (2835)

 "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует получение "Нафтогазом" $2,9 млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинском счетах - согласно достигнутым договоренностям", - написал Зеленский.

Еще одна победа, - Зеленский об уплате Газпромом $2,9 млрд Нафтогазу 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 27 декабря ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Читайте также: РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3167733
 
   
 Топ комментарии
 
"Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9621а он там каким боком?хотя...зебуины схавают "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8852
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А вот это уже его "заслуга"

"Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 941
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коли дехто цю перемогу приближував, дехто від повісток в ВСУ під ліжком ховався "Еще одна победа", - Зеленский об уплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 6663
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Геніальна перемога Моніки Зєлєнської ! "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5224

За 3 млрд відмовитись від 20 млрдів ! "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5224
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О! А таки знайшов перемогу. Прямо під носом у Зелі в ОП.
"А після цього почалися дивні дива. Майже відразу після публікації повідомлення зникає з офіційного сайту. І вже сьогодні Олена Костенко призначається першим заступником голови ДАБІ як переможиця того самого конкурсу, в якому вона не перемагала, про що свідчить як лист міністра, так і повідомлення про оголошення конкурсу. Це абсолютно кримінальна історія, службове підроблення та перевищення влади одночасно, якою має негайно зайнятися ДБР. "
https://censor.net.ua/blogs/3167694/op_poverta_bratv_gorovih
Рапортую - корупції у верхніх ешелонах вдади , якої за словами препизидента не буде коли він їм стане, дан рішучій бій. Перемогу отримала .... корупція "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 127
Источник: https://censor.net.ua/b3167694
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'победа' будет когда банду эту зелеНЫх предателей вынесем на ростов!
все к это идет!
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Это не твоя победа, зеленая букашка. Постеснялся бы рот открывать на эту тему. Хотя где там стыд и совесть?
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А 5 років Сивий Мародер) отримував лише перемоги в битвах за бабло для себе.

Україна стягнула перший штраф1 36 тисяч за порушення повітряного простору в Криму.
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Дядя 123 , ти - зебіл?
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гарний нік...але скажу відверто: з нами вже лише Україна.... судячи з усього
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а ты тут бубочка при чем? какая такая перемога? лучше бы ты богдана уволил и поменьше каломыйского слушал, а лучше отдал бы его американскому правосудию. вот это была бы победа! вот тогда бы все украинцы сказали - какой вова честный и справедливый, просто молодец! но сослагательные наклонения в политике это утопия - типа если у бабушкий был бы йух она была бы дедушкой! поэтому не позорился бы уж лучше.....
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Теперь Коболеву Зеленский положит зарплату как лучшему его менеджеру в 20 миллионов,а мы "украинские быдляки оплатим ему через платежки! Самое главное,что радуется" З"!
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Цілодобово з усіх сторін і без жод табу. І всього лише за 10 рублєй за годину 😃
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А-ха-ха!! Лошара как всегда - врет. Но для зетипиллов сойдет.
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Лучше бы написал - Мы, ******* Клоунов, просрали, или проще, обезопасили Московию от потери 12 млрд. долларов. Хоть бы раз сказал правду.
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Опять ЗЕлохи радуются. Терминал для приемки сжиженного газа нужно в Одессе строить.
Все на трубу с рашкой надеются дураки.
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Я нічого не боюся. Я боюся тільки причетності до ідіотів. (Л. Костенко). 12 млрд просрали , отримали 3.
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дурачок, те 12 ярдов - это вилами по воде.
А 3 ярда Газпром реально уже ВЫПЛАТИЛ.
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Ещё одна? А какие, нескромный вопрос, предыдущие?
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України! але ,зовсім не зельонкіна "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7835
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Иш ты победюн какой, 20 лярдов в обмен на 3 лярда, ох и победюн , пусть твой дебильный зепапа по головке тебя погладит
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порохоботы придумали матру про 20 лярдов и обсасывают везде. А то что 3 лярда реально вернули то то уже чуть-ли не зрада
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Ти ба, тільки но зебіли прийшли до влади то зразу путЄн іспугався і віддав "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9933
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Клоун любитель к чужим заслугам примазываться когда своих нет . Халявщик
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Знаю еще одну "победу" зебукашки: билеты на 95квартал перестали раскупаться, как горячие пирожки. Шожтакое? Хде 146% поклонников?
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Если хубло перевел на счета нафтогаза три лярда, значит он уже получил нечто более ценное. Осталось понять что именно.
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"Барига" вже більше аніж пів року не при владі, а дЄло його живЙОт... Дивись ще трохи зебіли протягнуть... "Ще одна перемога", - Зеленський про сплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 71
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Сейчас свиноботы объяснят нам, почему это зрада !
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