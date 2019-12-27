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 Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП

В пятницу, 27 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" - второму подозреваемому по делу о завладении средствами предприятий энергетического сектора экономики на сумму более 313 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

По решению ВАКС к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 525 тыс. гривен.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном деле; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое экс-руководителей "Черкассыоблэнерго" подозреваются в присвоении 313 млн грн средств госпредприятия, - НАБУ

Напомним, действия бывшего чиновника квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167732
 
 
 Топ комментарии
 
как может быть такой залог при такой сумме убытков??????????
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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 2982 Оце перемога свинарного антикорупційного суду. Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9796
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Откупаются малыми деньгами за чуть ли не миллиардные потери для страны.
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Откупаются малыми деньгами за чуть ли не миллиардные потери для страны.
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как может быть такой залог при такой сумме убытков??????????
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Оце перемога свинарного антикорупційного суду. Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-зампреду "Черкассыоблэнерго", подозреваемому в присвоении 313 млн грн, в виде залога 525 тыс. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9796
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Судову реформу і антикорупційний суд створював мальдівський свинарник як і сап набу і гбр.От і маємо те що маємо.
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Судова реформа так i не вiдбулась, через шалений опiр судiвського корпусу! А Зе-зедент вже провiв свою реформу? Чи досі х..ем тренькає?
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Не знаю, кто такой "мальдівський свинарник", а вот нароялечленомигратель уже больше половины года у власти. Мог уже все порешать. Но у тебя, зелебобик, до сих пор "папиредники" во всем виноваты.
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О, зелебоба про "сосание" заговорил ))). Предсказуемо ))). Что ж вы все, как под копирку пишете ? )))
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Якими тварюками напакуєш, - такими й Смердітиме Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 159 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 5990
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Логично, боевому генералу - 100 лямов залога, а за 300 украденных лямов - 0,5. В процентом отношении это 0,16 % от сумы! Воровать выгодно!!!
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ОНИ НАД НАМИ ПРОСТО СМЕЮТСЯ. СКИЗДЕЛ 313 ЛИМОНОВ - ЗА ПОЛ ЛИМОНА ВЫХОДИ. НУ ДУЖЕ, ДУЖЕ ПОТУЖНО. У НАС РЕФОРМЫ ВОЗМОЖНЫ: ТОКА *******!
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Государство сажает только тех, у кого само не стоит на шухере.
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Залог в 600 раз меньше украденного Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 9948 . Продолжаем воровать Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 7377
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови "Черкасиобленерго", підозрюваному у привласненні 313 млн грн, у вигляді застави 525 тис. грн, - САП - Цензор.НЕТ 6355
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