 В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Режиссер и автор сценария фильма - Роман Любый.
"Железные бабочки - шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали - это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс", - сказано в сообщении пресс-службы.
Государство профинансирует 54% стоимости производства фильма, потратив на это 2 305 846,96 грн.
Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.
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За Голодомор, депортацію кримських татар, вирізаний триста років тому Батурин досі нікого не покарано. І ніколи вже не буде покарано. Значить, про це не треба знімати фільми?
вразив ментальнiстю "тупорилого хохла" с полным винигретом всей зрады и 3-я есточайшими поразками от расеи, провалом дипломатии и лично Порошенко, "смачно здобреного олией от путинских пропагандистов в стиле необходимости признания внутреннего конфликта, прямого
диалога с тамтешними и гениальностью новой команды, которая теперь находится на минном поле от Порошенко, а путин никак не виноват в том, что только использовался благоприятным положением в Украине, в чем и есть его и понимание, и оправдание. А теперешние "красные линии" для Зеленского в Париже, оказывается есть ни что иное, как проявление реваншизма, а никак не принципиальная позиция патриотического большинства, как многие (большинство) из нас думали... Оказывается, Перепелиця прекрасно "знает и понимает", что все, имевшее место в прошлом, делалось совсем не ТАК, (где этот деятель был в НУЖНЫЙ МОМЕНТ со своими советами, а не СЛОВЕСАМИ??), хоть на вопрос о том, как теперь действовать предлагает ответить на это Зеленскому... В общем, кроме приведенного выше определения напрашивается аналогия теперешнего славословия в адрес Зеленского с предвыборным хайпом т.с. интеллектуалов заради несистемного аполитичного (?) кандидата Зеленского.. и скрытым предложением пересмотреть 2014 - 2019 в свете "неправоты украинского сопротивления". Перепелиця, ты на ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?