EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  2008  11
Все про:аэропорт (1267) Борисполь (611) поезд (751) Крюковский вагоностроительный завод (1)

 На маршрут Kyiv Boryspil Express вышел новый дизель-поезд отечественного производства. ФОТО

АО "Укрзализныця" отправила сегодня, 27 декабря, в рейс новый дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) по маршруту Kyiv Boryspil Express.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Маршрут Kyiv Boryspil Express пользуется большим спросом среди пассажиров, и именно поэтому было решено добавить на маршрут новый дизель-поезд, в котором увеличено количество вагонов и посадочных мест", - отметил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

Он добавил, что дизель-поезд прошел все испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг. А его стоимость составляет около 177 млн грн.

"Новый поезд состоит из трех вагонов и вмещает максимально 470 пассажиров с учетом стоячих мест. Кроме того, для перевозки людей с инвалидностью на колясках обустроено безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль", - рассказал Абрамович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" планирует до конца года запустить в аэропорт "Борисполь" новый поезд украинского производства, - Кравцов


На маршрут Kyiv Boryspil Express вышел новый дизель-поезд отечественного производства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167727
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А це не родич Роми Абрамовича? Бо 177 млн.грн. за три вагони - занадто.
 показать весь комментарий
 
 
Люди, кто пользовался этим чудо-транспортом?
Далеко ли от платформы до терминала?
Реально ли доковылять с чемоданами?
 показать весь комментарий
 
Редакторы на цензоре слабой квалификации. Вот так выглядит новый состав.
 показать весь комментарий
 
 
неужто первая адекватная новость в этой стране за 30 лет
 показать весь комментарий
 
Значит не все ещё специалисты свалили из Украины и это вселяет надежду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх