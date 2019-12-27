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 Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ

На боевое дежурство по Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Первый полк с "Авангардами" развернули под Оренбургом.

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"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ подчеркивают, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость полета для любых средств противоракетной обороны.

В ноябре "Авангард" в рамках договора СНВ-3 обследовали американские инспекторы.

Первоначально россияне планируют устанавливать боевые блоки "Авангард" на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167726
 
 
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bamr‏ @bamr69 1 час назад

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Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ - Цензор.НЕТ 8249
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Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ.

Мешканці Вороніжа напружились...
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Гиперзвуковой...можна сібє тока пріцтавіть какіє гіпєрзвукі ано іздайот...
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Зовсім скоро на росії не буде вільного місця, бо ракети буду на кожному кроці.
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Я думаю, что этот комплекс ещё и гиперсветовой, учитывая, что его никто никогда не видел, кроме как в мультиках, новеоное, потому что он быстрее скорости света работает.
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на жадіну нє нужен нож...

bamr‏ @bamr69 10 минут назад

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск.

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ - Цензор.НЕТ 1985
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Что-то из категории "анало говнет"?
Ещё бы понять как они этот гиперзвук использовать будут. Если оно под Оренбургом, значит до целей лететь далеко. От Оренбурга на гиперзвуке не полетишь - энергии не хватит. Значит что, межконтинентальная ракета доставляет эту штуку ближе к цели, она там отделяется и набирает гиперзвук? Только так имеет какой-то смысл.
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И население страны-помойки с удовольствием будет намазывать "Авангард" на "хлеб" из фуражного зерна.
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До сих пор ничего кроме мультиков про это гиперпупер оружие никто не видел.
А эти сказки про управляемую непредсказуемую траекторию на гиперзвуке в атмосфере - это для бабушек на лавочке.
Любой мало-мальски образованный человек понимает, что еще никому в истории не удалось управлять метеоритом, как утверждает великий ученый Пуптин по двум причинам.
- не проходят в атмосфере радиосигналы через слой плазмы (ионизированный газ) вокруг объекта, движущегося с гиперзвуковой скоростью;
- невозможно управлять объектом, потому как при прохождении атмосферы сгорают все органы управления, опять же из-за высокой температуры.
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ruskije vmesto togo sto zdelali minimalku xot 1 dolar v cas,oni rakety delajet .Liudi rosije nicije kak severnoj koreji,no raketi jest
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так оно еще и боком летает?
хотя в кацапии все боком летает так шо ничего нового.
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Касаби ("м'ясники"), як завжди, на своїй улюбленій тематиці: усіх навколо лякати, щоби не побачили як злиденно живуть у Мордорі (за винятком Москви і Пітера).
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