Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Первый полк с "Авангардами" развернули под Оренбургом.

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"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ подчеркивают, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость полета для любых средств противоракетной обороны.

В ноябре "Авангард" в рамках договора СНВ-3 обследовали американские инспекторы.

Первоначально россияне планируют устанавливать боевые блоки "Авангард" на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

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