Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" поставили на боевое дежурство в РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 27 декабря на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Первый полк с "Авангардами" развернули под Оренбургом.
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"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ подчеркивают, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость полета для любых средств противоракетной обороны.
В ноябре "Авангард" в рамках договора СНВ-3 обследовали американские инспекторы.
Первоначально россияне планируют устанавливать боевые блоки "Авангард" на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".
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bamr @bamr69 10 минут назад
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Ещё бы понять как они этот гиперзвук использовать будут. Если оно под Оренбургом, значит до целей лететь далеко. От Оренбурга на гиперзвуке не полетишь - энергии не хватит. Значит что, межконтинентальная ракета доставляет эту штуку ближе к цели, она там отделяется и набирает гиперзвук? Только так имеет какой-то смысл.
А эти сказки про управляемую непредсказуемую траекторию на гиперзвуке в атмосфере - это для бабушек на лавочке.
Любой мало-мальски образованный человек понимает, что еще никому в истории не удалось управлять метеоритом, как утверждает великий ученый Пуптин по двум причинам.
- не проходят в атмосфере радиосигналы через слой плазмы (ионизированный газ) вокруг объекта, движущегося с гиперзвуковой скоростью;
- невозможно управлять объектом, потому как при прохождении атмосферы сгорают все органы управления, опять же из-за высокой температуры.
хотя в кацапии все боком летает так шо ничего нового.