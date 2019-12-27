 "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем

Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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