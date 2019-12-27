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 "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

Источник: https://censor.net.ua/n3167722
 
 
 Топ комментарии
 
Отлично! Теперь всем хватит: "Нацбанку", на стриптизерш, "Зебанде", на корпоратив, матерям, в Нью-Йорк и на машины. Хороший подарок Новому году.
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Можно поздравить Игоря Валерьевича: сумма в аккурат равна желаемой компенсации за ПрюветБанк!
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А тем, что ******** сдали и просрали все. Все, что получила Украина из всей этой кампании - 2.9 млрд. И все. Точка.
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Не Україна.
Коломойський і його бригада.
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Отепер можна вважати, що Коболєв свою премію відпрацював сповна... ))
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русские скоро их обратно отожмут
суд про 3 лярда долгов януковича россии все еще в силе
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Выплатой лугандонской задолженности по газу за 5 лет. Тоже в районе $3млрд.
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Вони і так там всі ці роки мають газ по 0.81 гр.
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Ну так. Але московiя iм газ постачае безкоштовно.
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Авжеж, лугандони мають газ за ціною 0.81 гр за рахунок України, яка сплачує різницю. Хто реально в окупації ?
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Що, повернуть борг януковоча і відмовляться від позову на 12 млрд. Перемога, млять
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Отлично! Теперь всем хватит: "Нацбанку", на стриптизерш, "Зебанде", на корпоратив, матерям, в Нью-Йорк и на машины. Хороший подарок Новому году.
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Ну как всем...то громко сказано..всем кроме 73% ЗЕбилов. Жаль что и люди тоже пострадают.
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Можно поздравить Игоря Валерьевича: сумма в аккурат равна желаемой компенсации за ПрюветБанк!
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кацапа зітхнули з полегшенням.... могли ще в 13 лярдів попасти
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чи навіть більше :
При этом Украина откажется от иска на $12 миллиардов и снимет антимонопольные претензии к «Газпрому» на $7,4 миллиарда. В свою очередь Россия выплатит украинской стороне $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.
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ну хоть на одну дырочку в бюджете хватит?
или то чисто деньги нафтогаза... их премиальные можно сказать...
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э не! за приват там отдельно...там.. на блюдечке с голубой каемочкой... должно быть
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в обмен мы отказались от всех исков.и 12 лярдов!
зебильнЕ опять насрали в рты!
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яйца то болят в тисках "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 3710, а шо там с потоком? трубоносец скрепы догрызает??? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 3710
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ну вот, а коболева хаяли за 8 млн премии заслуженной)))) эх, хохлы, хохлы
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То есть если руководитель с зарплатой 2 млн гривен в месяц нанимает дорогостоящих западных юристов - то именно он заслуживает премию в 8 лямов баксов в случае выигрыша дела? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 2386
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Отсудили 3 миллиарда на бумаге - перемога, слава пороху, уррряяя!
Вернули отсуженные 3 миллиарда на практике - зрада, слив интересов страны, капутуляция!
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При Порохе эти деньги пошли бы на армию...на развитие....а при зебилах этими деньгами заткнут дырку в бюджете...которую они же сами и прогрызли...
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Пошли бы на развитие четвертого этажа свинарчуковской хижины? Или на вторую феррари? "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем - Цензор.НЕТ 7616
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А автобуса домишко хуже...или на честно заработанные? А что там с мамой которая любит скорость?
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Ну так проверь, если мама была замом секретаря СНБО и одновременно владельцем фирмы, которая поставляет продукцию по армейским контрактам, или имела доступ к любым другим бюджетным деньгам - ею надо обязательно заниматься. А иначе ее любовь к скорости ненаказуема.
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А я откуда знаю, проверяй. Маму и всех близких родственников, если кто имел доступ к бюджетным деньгам - тот и предполагаемый вор, как семейка Свинарчуков.
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Все уже проверили...без меня...особо честный дубинский на поверку оказался обычным вором...
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Серьезно, а я вот не знал чтобы Дубинский когда-либо работал на государство, у кого же он украл тогда?
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Зеленое стадо аж верещит от счастья...такой подарок...есть по офшорам распихать...
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Та ні фіга. Україна погодилася виплатити борги за гад ОРДЛО. Такм десь така ж сума і набирається.
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Что то как то легко они отдали деньги, видно в замен мы вернем больше, по тайным договоренностям.
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Просрали все, чтобы закрыть дыру в бюджете. Радуйтесь, ********
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Спасибо за,это Пороху и его команде.
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нещодавно нафтогаз перерахував в бюджет 13ярдів грн...схоже і ці 2,9ярдів баків підуть на латання дир...бо невистача 51ярд грн для покриття цього року...а далі буде...зелений сосунець
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Щось не схоже на кацапів, бо вони завжди намагаються затягувати виконання будь-яких рішень не на свою користь. Мабуть, Зе-президент зателефонував до Мацкви і попросив пуйла допомогти.
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хороший подарочек!.. аккурат ко дню рождения Степана Андреевича Бандеры..
историческая миссия Рашки: платить и каяться!!!
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Зеленое стадо эти деньги в момент разворует...
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А на какой счёт? Не мамы Коболева случаем?
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Повернули те що відвоювали папірєднікі. Пірімога піріможнайа!
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Прожеруть, а кошти повинні були піти на розвиток
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Очередная победа, правда? Аж легче на душе стало, такое счасть подвалило. Интерсно, успеет Зелень о компенсации за Крым с русскими договориться? Думаю, что да, смотрите какой он мастер переговоов, как тупина ловко обставил.
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