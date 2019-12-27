 "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем

Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
Читайте на Цензор.НЕТ: РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак
Коломойський і його бригада.
суд про 3 лярда долгов януковича россии все еще в силе
При этом Украина откажется от иска на $12 миллиардов и снимет антимонопольные претензии к «Газпрому» на $7,4 миллиарда. В свою очередь Россия выплатит украинской стороне $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.
или то чисто деньги нафтогаза... их премиальные можно сказать...
зебильнЕ опять насрали в рты!
Вернули отсуженные 3 миллиарда на практике - зрада, слив интересов страны, капутуляция!
историческая миссия Рашки: платить и каяться!!!