 В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Также из-под стражи освободили другого подозреваемого - Александра Каратая. Мастикашеву и Каратая готовят к обмену.

Отец адвоката Валентина Рыбина написал в Facebook о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного производства.

С 2017 года Мастикашеву и Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины", а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

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Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.