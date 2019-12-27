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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1444) обмен (868) государственная измена (327) Рыбин_Валентин (18)

 В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену

Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Также из-под стражи освободили другого подозреваемого - Александра Каратая. Мастикашеву и Каратая готовят к обмену.

Отец адвоката Валентина Рыбина написал в Facebook о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "по отбытому" без конфискации имущества и прекращение уголовного производства.

С 2017 года Мастикашеву и Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины", а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Источник: https://censor.net.ua/n3167716
 
 
 Топ комментарии
 
"Убийцу" 10 спецназовцев освобождаем, террористов подорвавших в Харькове ходу и убивших ребенка тоже. В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену - Цензор.НЕТ 6728 Нет слов, одни междометия ....
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К обмену на заробитчан, которые поехали пофоткаться на Красной площади и их там свинтили специально для обмена?
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"Убийцу" 10 спецназовцев освобождаем, террористов подорвавших в Харькове ходу и убивших ребенка тоже. В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену - Цензор.НЕТ 6728 Нет слов, одни междометия ....
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Спасибо скажи своим родственникам и себе что избрали малоросса и клоуна, хуже не будет???? ведь не Порошенко, который сделал тебе безвизовый режим
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К обмену на заробитчан, которые поехали пофоткаться на Красной площади и их там свинтили специально для обмена?
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Да, меняем террористов и убийц на дебилов и придурков ....
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А обміняють їх на тих, то просто працював на росії. Висновок: для чого ловити терористцв, шпигунів..., якщо їх віддадуть?
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А поміняють на якогось лоха який припхався до Криму і його там схопили.
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прошу дозволу всіх кацапів відсилати до вашої аватаки
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Я понял Зелину идею: всех ху"вых отдадим и в Украине останутся только хорошие люди. Так что, после Нового Года - всем готовиться к обвальному благополучию. Натупает новая жизнь.
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Перед обменом их следует облить ссаками собранными у пивных региона. Это хорошая традиция. Причём, помогает журналюгам- подкидышам Рахи включать мозги!
А , потом, почему санитарки тщательно убирают в тч калюжи с мочёй, а говнюки -посланцы Медведчука, Рабиновица и других, не могут поухаживать. Кроме того, уринотерапия ещё никому и никогда не вредила!
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На жаль але в Україні не знашли відповідь на гібрідну війну РФ за 6 років
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Легко.

По-перше розвивати свою газодобувну галузь країни до рівня коли вона зможе сама експортувати до Європи
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тому що газ це зброя лахти. А взагалі я вважаю що Європа би покупала би газ не у лахти а у України
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Карови дають билше газу.
Тим болие ани дают не толко газ мэтан, но и 300,400 килограмма легкоусвояемого мяса.
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Садити пачками риг за ... Похєр за що, хоч за наркоту в кармані..
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по -друге заснувати обмінний фонд в україні і охоитись на москвітів в україні (по аналогії з рашкою)
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Аналагоя з рашкою в топка.
Ми Европа, андэстэнд?
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Я НІ-ХРІ-НА не розумію !!!! За якою статтею звільняють вбивць і терористів по всій країні ???
Де,****,ЗАКОН ? ХТО наказує суддям звільняти злочинців ???
В країні те саме беззаконня,що й за Януковича.Але ж ті йшли до цього 4 роки,а ці-в турборежимі.
В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену - Цензор.НЕТ 7214
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Якщо ти безхатченко, я тебе розумію.
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29 декабря Украина будет встречать своих героев.Далеко не всех.Многих от нас утаили.Это главное.А дерьмо оно и в орде не нужно.Их либо в Сирию,любо в Африку на утилизацию отправят.
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Побачимо кого відпустять орки - чи справді військових, чи дебілів, що поїхали в козлорилію. Тоді і зробимо висновки.
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Дочь депутата горсовета Кривого Рога Виктора Артюха - Наталья Артюх выступила в российском Екатеринбурге на Чемпионате мира среди профессионалов по танцам.

"Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения"

Чемпионат в Росси проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. Уточним, что очень многие (но не все) украинские спортсмены отказываются выступать на соревнованиях в РФ после начала военного конфликта.
В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену - Цензор.НЕТ 1520
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Виктор Артюх - дэпутат горсавэта от «Оппозиционний опоблока».
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В мене вже закінчились цензурні слова, тому коментувати не буду.
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Ищо нэ хватала паслушить карданний валь.
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повторюсь. всех нахрен без права возврата лиш бы наших всах вернули
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значит пусть будут уверены, что украинцев убивать можно, ведь всё равно обменяют? да? В Днепре освободили из под стражи подозреваемых в госизмене Мастикашеву и Каратая, их готовят к обмену - Цензор.НЕТ 6983
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они потом будут в суд подавать на Украину за то что граждан выдали рефии. Столько бадла им прийдется выплачивать, а портнов им поможет он же защитник зедебилов.
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возвращать нужно только военнослужащих и то проверять нужно
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"Мирный план", амністія. Судимість анулюють. Будуть ці нелюди жити в ордло, отримають, абсолютно офіційні документи громадян України, Янелох підписав закон про спрощене отримання документів для сепарні, і будуть отримувати пенсію, пільги. Потім, після реінтеграції, яку плісняві планують на початок року, ця наволоч приїде у ваше місто і стане вашими сусідами. Вітаю, зебіли, ви зробили це разом. Їжте, не обляпайтесь
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не знаю але тих кого ми віддаємо в обмін і хто об'єктивно підозрюється в державній зраді в злочинах проти україни можливо варто позбавити українського громадянства і заборонити в'їзд в україну на майбутнє.
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