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Все про:обстрел (8546) Донбасс (20317) операция Объединенных сил (1930)

 Враг с начала суток 27 декабря нарушил перемирие 9 раз, ранен один воин, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "4 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

в районе населенного пункта Гладосово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Луганским - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза вблизи Песков - из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

Сегодня, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3167714
 
 
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Зелепупень молчит, хотя выразил соболезнование по авиакатастрофе в Казахстане!
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и какая из 20 камер ОБСЕ "помогла" на этот раз????
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