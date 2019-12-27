 Враг с начала суток 27 декабря нарушил перемирие 9 раз, ранен один воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "4 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

в районе населенного пункта Гладосово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Луганским - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза вблизи Песков - из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

Сегодня, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС