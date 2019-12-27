 Из 23 видеокамер ОБСЕ в зоне ООС, только 4 находятся на оккупированной территории

Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы по безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сейчас, например, всего по линии соприкосновения стоит 23 камеры СММ ОБСЕ. Из них на территории, контролируемой Украиной - 16. Три стоит между позициями украинских Вооруженных сил и, соответственно, российской стороной. И только 4 стоят на неконтролируемых территориях.
При этом, если взять отчеты СММ ОБСЕ, то есть отчеты с наших камер, но при этом очень редко появляются отчеты с камер, которые стоят на неконтролируемых территориях. То есть, мы можем сделать вывод, что камеры стоят, но СММ ОБСЕ не имеет к ним доступа. Не все камеры оборудованы системой спутниковой связи и передачи, но в любом случае, даже если они и оборудованы, все равно, раз в несколько дней патруль должен приехать, снять информацию, обеспечить другие, чисто технические, вопросы. И такой доступ пока, мы видим, ограничен, блокируется", - рассказал Бондарь.
Он отметил, что в случае дальнейшего разведения сил и средств, все эти проблемы должны быть учтены, чтобы обезопасить личный состав Объединенных сил и мирное население.
"СММ ОБСЕ надо настраивать, чтобы они свою деятельность, верификацию и мониторинг осуществляли в режиме 24/7, то есть круглосуточно. В ОБСЕ сейчас говорят, что они беспилотниками все это смотрят, мониторят видеокамерами, но этого недостаточно. Нужно усиливать эту составляющую для того, чтобы, опять же, усиливать безопасность", - подчеркнул заместитель командующего ООС.
Все уже давно поняли, что "нарушение перемирия", это когда стреляют ВСУ.
А все остальное, это "мирный путь".
Кілька місяців тому представники так званої "ЛНР" перейшли міст у Станиці Луганській й під виглядом СЦКК чергують фактично на підконтрольному Україні березі. Вони без зброї, але в російському камуфляжі, роблять зауваження й знімають тих, хто переходить міст.
Як сталося, що "ЛНРівці" диктують свої умови вже на іншому березі Сіверського Донця, та чому цивільним, які проходять мостом до невизнаної "Луганської республіки", більше подобається Путін, ніж Зеленський - в ексклюзивному репортажі BBC News Україна.
два выстрела - один раненный (в лучшем случае)
- Что вы здесь ищете под столбом?
- Да я ключи в кустах уронил.
- А почему не в кустах ищете?
- Так здесь под фонарём светлее...