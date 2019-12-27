 Из 23 видеокамер ОБСЕ в зоне ООС, только 4 находятся на оккупированной территории

Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы по безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сейчас, например, всего по линии соприкосновения стоит 23 камеры СММ ОБСЕ. Из них на территории, контролируемой Украиной - 16. Три стоит между позициями украинских Вооруженных сил и, соответственно, российской стороной. И только 4 стоят на неконтролируемых территориях.

При этом, если взять отчеты СММ ОБСЕ, то есть отчеты с наших камер, но при этом очень редко появляются отчеты с камер, которые стоят на неконтролируемых территориях. То есть, мы можем сделать вывод, что камеры стоят, но СММ ОБСЕ не имеет к ним доступа. Не все камеры оборудованы системой спутниковой связи и передачи, но в любом случае, даже если они и оборудованы, все равно, раз в несколько дней патруль должен приехать, снять информацию, обеспечить другие, чисто технические, вопросы. И такой доступ пока, мы видим, ограничен, блокируется", - рассказал Бондарь.

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Он отметил, что в случае дальнейшего разведения сил и средств, все эти проблемы должны быть учтены, чтобы обезопасить личный состав Объединенных сил и мирное население.

"СММ ОБСЕ надо настраивать, чтобы они свою деятельность, верификацию и мониторинг осуществляли в режиме 24/7, то есть круглосуточно. В ОБСЕ сейчас говорят, что они беспилотниками все это смотрят, мониторят видеокамерами, но этого недостаточно. Нужно усиливать эту составляющую для того, чтобы, опять же, усиливать безопасность", - подчеркнул заместитель командующего ООС.

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