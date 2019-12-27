 Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы (обновлено)

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.
Действующих прокуроров Земского, Симонова и Донского Рябошапка просит заменить прокурорами Куцым, Шевеленко, Черноусом, Субуциной и Мазепиным.
Суд объявил технический перерыв.
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила в перерыве, что сталкивается с подобным впервые за все время своей практики. По ее словам, производство, которое рассматривается сегодня, является результатом слияния двух производств. Постановление Рябошапки касается смены группы прокуроров только в одном из них.
Таким образом, на данный момент, по словам Закревской, ни одна группа прокуроров не имеет полномочий.
"Это очень странно... Это исключительно для обмена", - сказала Закревская.
После перерыва суд решил оставить в производстве обе группы прокуроров. "Вы все сегодня сходите к генеральному прокурору, и генеральный прокурор вам скажет, кто будет заниматься этим делом", - сказал судья.
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
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24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
Ранее, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.
Также на Цензор.НЕТ: Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская. ФОТОрепортаж
Чо там зеленая глистослизь визжала на "дебатах" про то что Майдан не рассладуется, ась?
Это так оно расследует теперь.
Но зебилам похер, инфузории уже оливьеху к НГ крошат и водярой дешевой тарятся.
"со стороны прокуратуры никто не требовал содержания под стражей, как меры пресечения и потому суд выпускает подозреваемых из под стражи в зале суда под личное обязательства "
Вадим Єрмілов - доброволець ДУК "Правий сектор", приймав участь в бойових діях у 2014-2015 роках, учасник блокади Криму, волонтер, заступник Голови партії "Правий сектор".
В случае с прокуратурой "рыбу" впервые лечат с головного мозга. Такого кадрового лифта прокуратура еще не знала
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Сегодня 13.23 | комментариев: 6
Вернусь к важному.
Я взрослый мужчина и много видел на своем веку. В том числе реформ. Вернее, их имитаций. Как правило, большинство из них заканчивались где-то на уровне село - город - район, а "рыба как гнила, так и продолжала гнить с головы" в Киеве.
Поэтому то, что сейчас происходит с прокуратурой, - аналогов не имеет. Первый раз "рыбу" лечат с головного мозга. Лечат хирургическими методами, отсекая больные части.
Вчера и сегодня в прокуратуре уже проходит кадровая комиссия, которая рекомендует генеральному прокурору назначить людей, прошедших аттестацию, на административные должности в Офисе генерального прокурора.
И такого кадрового лифта прокуратура Украины еще тоже не знала. Почти десятки людей повышаются в должностях не потому что "порешали" с начальством или кто-то в телефон что-то сказал, а реально благодаря своим способностям и управленческим качествам. Реально существенно увеличатся зарплаты, не из-за дополнительного проедания средств налогоплательщиков, а благодаря сокращению персонала и оптимизации расходов. Прокуроры в шоке. Я тоже.
Все то же самое ждет областные и местные прокуратуры начиная с февраля 2020 года. И до сентября аттестация практически должна быть завершена, а прокуратура - обновлена.
Если бы еще так можно было очистить все органы досудебного расследования, а главное - полицию и ГБР, то реформу органов уголовной юстиции можно было бы считать успешной.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/viktor-chumak/v-sluchae-s-prokuraturoy-rybu-vpervye-lechat-s-golovnogo-mozga-takogo-kadrovogo-lifta-prokuratura-eshche-ne-znala-1480854.html
-Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "Не верьте этим падлам ! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"
-Труба уволен. И.о. главы ГБР - Венедиктова. Баканову приготовится.
-Лично Зеленскому. Использование политических методов в управлении экономикой всегда оканчивается крахом экономики. Будете и дальше этим баловаться - следующим крахом буде падение пирамиды ОГВЗ.
-Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%
"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку
-Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.
-Зеленский поставил Коболеву четкие условия - либо деньги в бюджет, либо увольнение. Президент шантажирующий руководителя государственного предприятия - это государственное управление в понимании Зеленского.
-Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.(c)