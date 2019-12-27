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 Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы (обновлено)

Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление на изменение прокуроров в деле экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах протестующих на Майдане. Суд решил оставить обе группы прокуров.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Действующих прокуроров Земского, Симонова и Донского Рябошапка просит заменить прокурорами Куцым, Шевеленко, Черноусом, Субуциной и Мазепиным.

Суд объявил технический перерыв.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила в перерыве, что сталкивается с подобным впервые за все время своей практики. По ее словам, производство, которое рассматривается сегодня, является результатом слияния двух производств. Постановление Рябошапки касается смены группы прокуроров только в одном из них.

Таким образом, на данный момент, по словам Закревской, ни одна группа прокуроров не имеет полномочий.

"Это очень странно... Это исключительно для обмена", - сказала Закревская.

После перерыва суд решил оставить в производстве обе группы прокуроров. "Вы все сегодня сходите к генеральному прокурору, и генеральный прокурор вам скажет, кто будет заниматься этим делом", - сказал судья.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев затягивается. Материалы для ознакомления раздали лишь в 16:30, - адвокат Сторожук (обновлено)

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Ранее, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Также на Цензор.НЕТ: Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3167705
 
 
 Топ комментарии
 
... а дальше, как написано в сценарии ...
"со стороны прокуратуры никто не требовал содержания под стражей, как меры пресечения и потому суд выпускает подозреваемых из под стражи в зале суда под личное обязательства "
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Подонок малорослый будь ты проклят....
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попередні заперечували проти обілювання злодіїв, знайшли кишенькових!
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Подонок малорослый будь ты проклят....
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Ух ти, як троляка лахтинська сюжет закрутила Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы - Цензор.НЕТ 2724
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зебил, кого ты там кормишь, чепуха зубажилая?..
Чо там зеленая глистослизь визжала на "дебатах" про то что Майдан не рассладуется, ась?
Это так оно расследует теперь.
Но зебилам похер, инфузории уже оливьеху к НГ крошат и водярой дешевой тарятся.
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... а дальше, как написано в сценарии ...
"со стороны прокуратуры никто не требовал содержания под стражей, как меры пресечения и потому суд выпускает подозреваемых из под стражи в зале суда под личное обязательства "
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Зато сегодня в деле Рифмастера судьи ...... "не успели получить почту". Устали бедные .... Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы - Цензор.НЕТ 1635
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Справа Шеремета, за якою переслідують патріотів, набуває обертів. Вадиму Єрмілову вручили повістку на "слідчі дії". В повістці не вказується в якості кого він залучений до справи, адвокату цієї інформації також не надали.

Вадим Єрмілов - доброволець ДУК "Правий сектор", приймав участь в бойових діях у 2014-2015 роках, учасник блокади Криму, волонтер, заступник Голови партії "Правий сектор".
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попередні заперечували проти обілювання злодіїв, знайшли кишенькових!
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Залишились перевірені, кишенькові. Ці виконають кожну команду керівництва. Навіть злочинну. "... в Генеральной прокуратуре остались 610 прокуроров. Этим прокурорам уже предложено перейти в Офис Генерального прокурора, новые должности ", - рассказал Рябошапка."
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Виктор Чумак (прямая речь).
В случае с прокуратурой "рыбу" впервые лечат с головного мозга. Такого кадрового лифта прокуратура еще не знала
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.23 | комментариев: 6
Вернусь к важному.

Я взрослый мужчина и много видел на своем веку. В том числе реформ. Вернее, их имитаций. Как правило, большинство из них заканчивались где-то на уровне село - город - район, а "рыба как гнила, так и продолжала гнить с головы" в Киеве.

Поэтому то, что сейчас происходит с прокуратурой, - аналогов не имеет. Первый раз "рыбу" лечат с головного мозга. Лечат хирургическими методами, отсекая больные части.

Вчера и сегодня в прокуратуре уже проходит кадровая комиссия, которая рекомендует генеральному прокурору назначить людей, прошедших аттестацию, на административные должности в Офисе генерального прокурора.

И такого кадрового лифта прокуратура Украины еще тоже не знала. Почти десятки людей повышаются в должностях не потому что "порешали" с начальством или кто-то в телефон что-то сказал, а реально благодаря своим способностям и управленческим качествам. Реально существенно увеличатся зарплаты, не из-за дополнительного проедания средств налогоплательщиков, а благодаря сокращению персонала и оптимизации расходов. Прокуроры в шоке. Я тоже.

Все то же самое ждет областные и местные прокуратуры начиная с февраля 2020 года. И до сентября аттестация практически должна быть завершена, а прокуратура - обновлена.

Если бы еще так можно было очистить все органы досудебного расследования, а главное - полицию и ГБР, то реформу органов уголовной юстиции можно было бы считать успешной.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/viktor-chumak/v-sluchae-s-prokuraturoy-rybu-vpervye-lechat-s-golovnogo-mozga-takogo-kadrovogo-lifta-prokuratura-eshche-ne-znala-1480854.html
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Рябошапка змінює прокурорів у справі ексберкутівців, суд поки залишив обидві прокурорські групи - Цензор.НЕТ 7461

-Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "Не верьте этим падлам ! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"

-Труба уволен. И.о. главы ГБР - Венедиктова. Баканову приготовится.

-Лично Зеленскому. Использование политических методов в управлении экономикой всегда оканчивается крахом экономики. Будете и дальше этим баловаться - следующим крахом буде падение пирамиды ОГВЗ.

-Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%

"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку
-Россия не согласовала "всех на всех" и придумала новую формулу "кого хочу на кого хочу", понимая что Зеленский все равно отступит. Зеленскому нужна картинка в телевизоре.

-Зеленский поставил Коболеву четкие условия - либо деньги в бюджет, либо увольнение. Президент шантажирующий руководителя государственного предприятия - это государственное управление в понимании Зеленского.
-Структуры Коломойского, совместно с комитетом во энергетике и ЖКХ ВР Украины Герусом, великолепно переиграли Кабинет Министров и блокировали приватизацию подконтрольного ей государственного "Центроэнерго". Это тот ресурс через который предприятия Коломойского получают дешевую электроэнергию списывая убытки на государственные шахты.(c)
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