 Рябошапка меняет прокуроров в деле экс-беркутовцев, суд пока оставил обе прокурорские группы (обновлено)

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Действующих прокуроров Земского, Симонова и Донского Рябошапка просит заменить прокурорами Куцым, Шевеленко, Черноусом, Субуциной и Мазепиным.

Суд объявил технический перерыв.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила в перерыве, что сталкивается с подобным впервые за все время своей практики. По ее словам, производство, которое рассматривается сегодня, является результатом слияния двух производств. Постановление Рябошапки касается смены группы прокуроров только в одном из них.

Таким образом, на данный момент, по словам Закревской, ни одна группа прокуроров не имеет полномочий.

"Это очень странно... Это исключительно для обмена", - сказала Закревская.

После перерыва суд решил оставить в производстве обе группы прокуроров. "Вы все сегодня сходите к генеральному прокурору, и генеральный прокурор вам скажет, кто будет заниматься этим делом", - сказал судья.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

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24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Ранее, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

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