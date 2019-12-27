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 Телеканал для оккупированных территорий запустят в феврале 2020 года, - Минкультуры

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в феврале 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкультуры со ссылкой на первого заместителя министра Анатолия Максимчука.

"Государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил он.

По его словам, главная задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине.

"Сейчас мы вместе с коллегами из Министерства иностранных дел активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил Максимчук.

Напомним, ранее глава Минкультуры Владимир Бородянский заявил, что информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, на русском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167702
 
 
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Не падайте духом! Гроші закінчилися тільки на соц виплати та зарплати! Гроші на утримання президента слава Богу є! Володі не грозить злидні!
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@Spivak1971

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В следующем году у нас будет праздник, будем смотреть бесплатно ватньіе и кацапские канальі)
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Зєльоних бібізян для сміху сєпарам будуть за наші гроші показувати?
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,,, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил он.

Правильно. Пенсии, электроэнергию халявную, теперь ещё развлекать их будем.

... главная задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине.

Так уже это вредительство какое-то получится. Антиагитация.
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