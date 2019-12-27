EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  719  9
Все про:Германия (3495) помощь (3166) Пристайко (336)

 Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко

Украина благодарна Германии за финансовую помощь. Но просьба о предоставлении нашей стране военной помощи была отклонена Берлином.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому порталу RND, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал он.

Министр не уточнил, когда был подан этот запрос.

"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем ​​становится больше", - сказал Пристайко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

С начала российской агрессии на востоке Украины Германия предоставила нашей стране финансовую помощь в сумме почти 1,4 миллиарда евро.

В сентябре текущего года информационное агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщало, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было выделено 544 млн евро, гуманитарная помощь составила 110 млн евро, кредиты - 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в частности, на Донбассе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.

Также на Цензор.НЕТ: Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных. ФОТО

По данным офиса Верховного представителя ЕС по иностранным делам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов Украине на сумму более 15 млрд евро (16,5 миллиарда долларов США).

Источник: https://censor.net.ua/n3167701
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Меркель бывшая коммуняка в элите у них сплошные экс агенты Штази. Опять эти две проклятые старны затеяли в Европе войну, правда на этот раз гибридную.
 показать весь комментарий
 
Германия дала 1,4 миллиарда евро? Мало. Совсем от рук отбились. Надо что-то с ними делать. Куда смотрит Вашингтон.
 показать весь комментарий
 
а роиссе не отказали
ничего личного - просто бизнес
 показать весь комментарий
 
 
свій Укроборонпром спробуйте завантажити замовленнями, патронний завод запустіть..... ходять...б..ть.. і клянчать Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9310
 показать весь комментарий
 
"Слуги" розривають всі міжнародні досягнення 2014-2019.
І коли Україна залишиться насамоті - отоді скажуть "ну чавой-та, делать неча - поползем как побитые сучки к старшому брату, он добрай, он пригреет нас, дурных хахлов..."
 показать весь комментарий
 
Наверное, речь шла о закупке марксманских винтовок Хеклер и Кох.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх