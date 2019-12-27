 Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому порталу RND, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал он.
Министр не уточнил, когда был подан этот запрос.
"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - подчеркнул министр.
По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.
"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", - сказал Пристайко.
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С начала российской агрессии на востоке Украины Германия предоставила нашей стране финансовую помощь в сумме почти 1,4 миллиарда евро.
В сентябре текущего года информационное агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщало, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было выделено 544 млн евро, гуманитарная помощь составила 110 млн евро, кредиты - 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в частности, на Донбассе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США.
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По данным офиса Верховного представителя ЕС по иностранным делам, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов Украине на сумму более 15 млрд евро (16,5 миллиарда долларов США).
ничего личного - просто бизнес
І коли Україна залишиться насамоті - отоді скажуть "ну чавой-та, делать неча - поползем как побитые сучки к старшому брату, он добрай, он пригреет нас, дурных хахлов..."