EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  282  17
Материалы по теме:
Все про:апелляция (446) Беркут (8529) Небесная Сотня (283) Закревская Евгения (53)

 Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская. ФОТОрепортаж

Семьи Героев Небесной Сотни собрались в судах во Львове, Виннице, Черновцах и Ровно и просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев по видеосвязи или же перенести заседание на другое время, чтобы они могли добраться в Киев.

Об этом сообщила адвокат потерпевших в деле о расстреле на Майдане в феврале 2014 года Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадавшие направили в суд заявления о желании принять участие в рассмотрении апелляционных жалоб беркутовцев на продление меры пресечения. В ходе котрого может состояться их освобождение для обмена. Просят отложить рассмотрение, чтобы приехать в Киев, но готовы принять участие в заседании и в режиме видеоконференции. Сидят в суде. Ждут... Заявления поступили в суд. Вопрос видеоконференции и перенеса заседания еще не рассматривался. Аналогичным образом пострадавшие ждут и в других судах - Винницком, Черновицком, Ривненском", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев. ФОТОрепортаж

"Семьи Героев Небесной Сотни Львовщины собрались в Шевченковском районном суде г. Львов с требованием учесть их ходатайство об отложении рассмотрения апелляции для обеспечения участия в суде", - говорится в сообщении в паблике "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".

Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская 01
Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская 02
Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская 03
Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская 04
Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская 05

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3167698
 
 
 Топ комментарии
 
эти убийцы должны сгореть в аду, нельзя их отдавать. Наловите кацов по всей стране и обменивайте.
 показать весь комментарий
 
Пойди ты, сделай доброе дело.
 показать весь комментарий
 
ПРОШЛО 5 ЛЕТ КАК УНИЗИТЕЛЬНО Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев ВЫВЕРНУ ВСЕ НАЗНАНКУ СЕПАРЫ РУЛЯТ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ ГРАЖДАНЕ А ПОПРОШАЙКИ У ЭТОГО КОДЛА ЗЕЛЕНОГО БОРОДАТОГО БАЛАГАНА
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
эти убийцы должны сгореть в аду, нельзя их отдавать. Наловите кацов по всей стране и обменивайте.
 показать весь комментарий
 
 
есть кому ловить в Украине столько структур высокооплачиваемых развелось, они и должны этим заниматься.
 показать весь комментарий
 
 
Удивляет наша власть и Пэдрячья и Зеленского, за столько лет не посадить убийц и заказчиков - это нужно быть слугой сатаны. Не даром я говорила, что Пэтя и Зеля обое рябое. Жаль этих бедных родственников, которым дали какие -то жалкие деньги и тягают 6 лет по судам. Пусть будут прокляты те скоты, которые издеваются над ними,затягивая судебные решения , расследования, и те, кто винны в убийстве детей и родных этих людей.
 показать весь комментарий
 
если бы можно было с судей и прокуроров шкуру сдирать за затягивание дела
 показать весь комментарий
 
помилование нынешних подозреваемых по Майдану

это не только ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА, но также ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА БУДУЩИЕ РАССТРЕЛЫ Майдана


не этого ли добивается ЗЕбеня ?
 показать весь комментарий
 
ПРОШЛО 5 ЛЕТ КАК УНИЗИТЕЛЬНО Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев ВЫВЕРНУ ВСЕ НАЗНАНКУ СЕПАРЫ РУЛЯТ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ ГРАЖДАНЕ А ПОПРОШАЙКИ У ЭТОГО КОДЛА ЗЕЛЕНОГО БОРОДАТОГО БАЛАГАНА
 показать весь комментарий
 
 
А 5 лет рулит Зеленский?Или по методичке шпарить?
 показать весь комментарий
 
Тогда коммент, на который я задавал вопрос, откровенно бессмысленен.
 показать весь комментарий
 
ЭТО КОРИЧНЕВОЕ ШОКОЛАДНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОТРОХА А ТОЧНЕЕ 28 ЛЕТ ФЕОДАЛЬНО КРИМИНАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАГАНАТА УСТРАИВАЕТ
 показать весь комментарий
 
А членов семей военнопленных, которых каждый день в ОРДЛО мучают - они не хотят пригласить?
 показать весь комментарий
 
хотелось бы знать кого хотят оттуда обменять.
 показать весь комментарий
 
А у Стуса был адвокатом Медведчук.
Так и у них какой то стремный адвокат и все это похоже на спектакль.
 показать весь комментарий
 
Скоро бройлеры станут героями, а небесная сотня бандитами. Вот такие они зеленые шморкли.

Советником премьера стал бывший одесский чиновник, которого уволили за прогулы

Экс-глава Ивановской РГА Антон Турупалов, уволенный из-за сомнительных результатов работы и за прогулы, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом сообщил нардеп Гончаренко.

Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская - Цензор.НЕТ 7042

Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь».
Отметим, уроженец Донецкой области Антон Турупалов в сентябре 2015 года возглавил Ивановскую РГА при губернаторстве Саакашвили.
Вскоре депутаты райсовета выразили недовольство его работой, поскольку чиновник не ходил на заседания и почти не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие Турупалову, и после этого его уволили с поста главы РГА.
Помимо «успешной» работы Турупалов известен также тем, что во время выборов в облсовет 2015 года он не рассчитался с людьми за работу.
Также он известен тем, что его брат и отец являются сторонниками террористических объединений на Донбассе.
Так, Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», а отец Виктор Турупалов работал деканом факультате ВУЗа на неподконтрольной правительству территории Донецкой области.
Читайте также: Зеленский все-таки назначил одиозного любителя России главой райгосадминистрации в Одесской области.
 показать весь комментарий
 
Потом семьи беркутовцев попросят разрешить им присутствовать при апелляции на арест экс-майдановцев, убивших их родных.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх