 Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила адвокат потерпевших в деле о расстреле на Майдане в феврале 2014 года Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадавшие направили в суд заявления о желании принять участие в рассмотрении апелляционных жалоб беркутовцев на продление меры пресечения. В ходе котрого может состояться их освобождение для обмена. Просят отложить рассмотрение, чтобы приехать в Киев, но готовы принять участие в заседании и в режиме видеоконференции. Сидят в суде. Ждут... Заявления поступили в суд. Вопрос видеоконференции и перенеса заседания еще не рассматривался. Аналогичным образом пострадавшие ждут и в других судах - Винницком, Черновицком, Ривненском", - рассказала она.
"Семьи Героев Небесной Сотни Львовщины собрались в Шевченковском районном суде г. Львов с требованием учесть их ходатайство об отложении рассмотрения апелляции для обеспечения участия в суде", - говорится в сообщении в паблике "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".
Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.
24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.
это не только ДИСКРЕДИТАЦИЯ МАЙДАНА, но также ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА БУДУЩИЕ РАССТРЕЛЫ Майдана
не этого ли добивается ЗЕбеня ?
Так и у них какой то стремный адвокат и все это похоже на спектакль.
Советником премьера стал бывший одесский чиновник, которого уволили за прогулы
Экс-глава Ивановской РГА Антон Турупалов, уволенный из-за сомнительных результатов работы и за прогулы, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Об этом сообщил нардеп Гончаренко.
Или это и есть правительство технократов? Ты не смог управлять районом, но страной точно сможешь».
Отметим, уроженец Донецкой области Антон Турупалов в сентябре 2015 года возглавил Ивановскую РГА при губернаторстве Саакашвили.
Вскоре депутаты райсовета выразили недовольство его работой, поскольку чиновник не ходил на заседания и почти не появлялся на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие Турупалову, и после этого его уволили с поста главы РГА.
Помимо «успешной» работы Турупалов известен также тем, что во время выборов в облсовет 2015 года он не рассчитался с людьми за работу.
Также он известен тем, что его брат и отец являются сторонниками террористических объединений на Донбассе.
Так, Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта «Адвокат ДНР», а отец Виктор Турупалов работал деканом факультате ВУЗа на неподконтрольной правительству территории Донецкой области.
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