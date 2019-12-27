 Семьи Героев Небесной Сотни просят обеспечить их участие в заседании по апелляции на арест экс-беркутовцев, - Закревская. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила адвокат потерпевших в деле о расстреле на Майдане в феврале 2014 года Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадавшие направили в суд заявления о желании принять участие в рассмотрении апелляционных жалоб беркутовцев на продление меры пресечения. В ходе котрого может состояться их освобождение для обмена. Просят отложить рассмотрение, чтобы приехать в Киев, но готовы принять участие в заседании и в режиме видеоконференции. Сидят в суде. Ждут... Заявления поступили в суд. Вопрос видеоконференции и перенеса заседания еще не рассматривался. Аналогичным образом пострадавшие ждут и в других судах - Винницком, Черновицком, Ривненском", - рассказала она.

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"Семьи Героев Небесной Сотни Львовщины собрались в Шевченковском районном суде г. Львов с требованием учесть их ходатайство об отложении рассмотрения апелляции для обеспечения участия в суде", - говорится в сообщении в паблике "Родини Героїв Небесної Сотні Львівщини".











Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Напомним, 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.