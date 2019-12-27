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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Трудовой кодекс (134) Милованов Тимофей (117)

 Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов

Правительство утвердило законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс УССР 1971 года.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр развития экономки, торговли и аграрного хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за устаревшего законодательства на сегодняшний день не защишены трудовые права около 15,7 млн лиц, в частности незарегистрированных работников, трудовых мигрантов, работающих пенсионеров.

Трудовой договор предлагается обязать заключать обязательно в письменном виде (в бумажной или электронной форме), в том числе на бессрочной основе. Там должны быть прописаны все условия. "Чтобы не было так, что вам на собеседовании обещали одно, а в процессе работы оказывается, что все иначе, а эйчар, который вас брал на работу, вовсе уволен", - отметил министр.

Новым законодательством правительство хочет уменьшить безработицу до 5% (сейчас более 7%), а время поиска работы уменьшить с 3,5 месяцев до 2. Среди глобальных целей: расширение прав сотрудников и гарантирование легализации труда даже для сезонных работников, увеличение количества рабочих мест, обеспечение гендерного равенства, повышение доходов работающих и гармонизация украинского законодательство с законодательством ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине до сих пор действует норма Ленина давать молоко за вредный труд, - Милованов. ФОТО

"Очень прошу вас поддержать эту реформу и перейти наконец-то от Кодекса 1971 года к Кодексу 2020 года", - полытожил Милованов.

Глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова отметила, что миф о том, что новый закон будет хуже предыдущего, кроется в советском мышлении, которое в частности воспитано на понятии льгот.

"В советском кодексе было много льгот, которые не работали… Чем больше льгот, тем хуже условия работы", - сказала она, отметив, что главной целью нового закона является усиление прав трудящихся.

Также читайте: Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3167696
 
 
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Я представляю что в этом законопроекте. Говорят что мрак. Зеленые на другое и не способны.
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Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "ВыВсёВрёте! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !" Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 5059
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Читаємо між строк - льготи треба прибрати.
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Весь брифинг Гончарука после заседания Кабмина посвящен одной теме "ВыВсёВрёте! Мы перепишем макроэкономический прогноз на 2020 год !"
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Читаємо між строк - льготи треба прибрати.
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Сначала хотелось бы почитать сам текст законопроекта. До этого момента считаю, что кричать зрада/перемога рано.
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Я представляю что в этом законопроекте. Говорят что мрак. Зеленые на другое и не способны.
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мы в курсе ...без труда не выловишь и рыбку из пруда , работа не волк ... Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 2959
Кабмин утвердил законопроект о труде, который заменит Трудовой кодекс 1971 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 7600
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ребята, да вышли бы всей труппой на сцену, да посмешили б от души, дипломированные клоуны негосударственного образца...
Тяжело, поди, тащить непосильную ношу трускавецких знаний...
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Как в старые добрые времена надеюсь наёмные работники ответят массовыми манифестациями недоделанным реформаторам. Или дажесвои права лень будет отстаивать??
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В интернетах сейчас много сетевых военов, и у каждого боевой диван...
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""Чтобы не было так, что вам на собеседовании обещали одно, а в процессе работы оказывается, что все иначе, а эйчар, который вас брал на работу, вовсе уволен", - отметил министр."

Тваю мать министр!
"анчар" - знаю, "анчоус" - тоже знаю а что такуое мать твою "эйчар"?
Это млять на каком языке?
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Это возвращение к рабовладельческому строю.
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