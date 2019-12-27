 Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

""3 прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета, который 27 декабря 2019 выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме Владимира Зеленского, адресованному Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек.

Украинцы, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.

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