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 Политика Украины
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Все про:КПУ (2373) СБУ (14196) Сталин (518) сталинизм (43) Вятрович (230) Баканов Иван (101)

 Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов". ДОКУМЕНТ

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович направил в СБУ депутатское обращение в связи с тем, что запрещенная Компартия провела мероприятие к 140-летию Сталина.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Мы не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено и законодательством", - отметил Вятрович.

Народный депутат опубликовал фото обращения. В нем он отмечает, что представители Компартии открыто распространяли пропаганду тоталитарного коммунистического режима.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж

"Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина, и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?

Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?

Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019?", - спрашивает Вятрович в адресованном Баканову обращении.

Вятрович обратился в СБУ из-за сборища сталинистов 01
Вятрович обратился в СБУ из-за сборища сталинистов 02
Вятрович обратился в СБУ из-за сборища сталинистов 03

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители запрещенной Коммунистической партии провели в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина.

Также на Цензор.НЕТ: "Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активиста, назвавшего генсека убийцей. ВИДЕО

Напомним, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

В мае 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленников, которые совершали поджоги машин украинских политиков, правоохранителям удалось выйти на группу, преступную деятельность которой курировал россиянин по фамилии Гогичаев, подчинявшийся секретарю Коммунистической партии России и сотрудничавший с лидером запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко. Во время обыска у Симоненко найден пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.

Источник: https://censor.net.ua/n3167692
 
   
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Київ. 2019. Півроку від перемоги клоунів

Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 2041
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прошлым веком как из под земли дохнуло - видимо неглубоко закопали...
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А чучело носили по залу кругом трибуни? Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 204
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чучело пионерки , в соответствии с догмами коммунизма , потом пошло по кругу ... Вятрович обратился в СБУ из-за "сборища сталинистов" - Цензор.НЕТ 3567

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Две конкурирующие организации - сталинисты и бандеровцы. Методы у них одинаковые.
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Напевно, його дiд разом с батьком Шефiра служив...
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Бандеровцы это такая же тоталитарная секта, как и коммунисты-сталинисты.
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А ми завжди вважали тих хто колективизацію впроваджував соратниками комуністів
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Да ты шо? И где же у бандеровцев тысячи лагерей было...в которых миллионы людей гибли?
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Нигде. Их коммунисты победили. А если бы победили бандеровцы - было бы то же самое.
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Бандерівці перемогли в 2014-2018. І що тебе, кацманавта, замучили в концтаборі? Мабуть прізвище мучителя було каганович.
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акуєть... видавати власні домисли за історичний факт!!! це так по ватному, по кацапськи!
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Успагойся клоун с вечно не мытой головой. Мертвое- не оживет, а живое не убьешь. Вот и будем посмотреть. Кого сцышь? Собственной тени рошеновской? Так это твоя проблема...
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Може то бриолин?
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Скорее вафлин...
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Каникулы в Простоквашино люблю но уже староват
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Ясно...т.е., как любой другой русский, закон исполнять ты не любишь.
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Переймайся жовтими камізельками, валік вчорашньої реєстрації...
Ти ще нам Гітлера порадь...
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Я вважаю він помилився адресою адже СБУ таким не займається. Нехай звертається до Національної поліції України
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О поліції зараз полюції щодо волонтерів і воїнів ООС.
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Ольжик, ты меня пугаешь уже второй раз. Неужели так всё запущено?
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