 Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом

С таким заявлением выступил "глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета" оккупированного Крыма Юрий Гемпель. Его слова цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.
"Крым готов принять любой тип самолета из любого государства. Мы будем рады", - добавил он.
Гемпель отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины - "это наши братья".
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Напомним, в 27 декабря Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над оккупированным Крымом. Казахская авиакомпания Euro-Asia Air заплатила 136 тысяч гривен за полет над оккупированным полуостровом в августе 2019 года.
Орендованим, "работать, работать и работать"
а шо нам с того счастья???
Надіюсь наша влада не піде на таку хєрню.
тут же всем "крымским" санкциям и непризнанию Крыма кацапским "западными партнерами" конец - без удивлялова потом.
Братья *****.... Тамбовские волки вам братья..
п.с. Лично моё мнение - запретить любое сообщение с Крымом (а если уж разрешать, то тоже любое).
😇