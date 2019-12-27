 Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом

С таким заявлением выступил "глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета" оккупированного Крыма Юрий Гемпель. Его слова цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.

"Крым готов принять любой тип самолета из любого государства. Мы будем рады", - добавил он.

Гемпель отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины - "это наши братья".

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Напомним, в 27 декабря Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над оккупированным Крымом. Казахская авиакомпания Euro-Asia Air заплатила 136 тысяч гривен за полет над оккупированным полуостровом в августе 2019 года.