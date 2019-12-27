EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1602  58
Материалы по теме:
Все про:Крым (22218) авиасообщение (464)

 Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом

Представители оккупационной власти Крыма выступили за диалог о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем.

С таким заявлением выступил "глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета" оккупированного Крыма Юрий Гемпель. Его слова цитирует российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу прежде всего самим украинским политикам", - сказал Гемпель.

"Крым готов принять любой тип самолета из любого государства. Мы будем рады", - добавил он.

Гемпель отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины - "это наши братья".

Читайте на Цензор.НЕТ: Быстрее вывезут своих людей, - Джемилев о поездах на Керченском мосту

Напомним, в 27 декабря Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над оккупированным Крымом. Казахская авиакомпания Euro-Asia Air заплатила 136 тысяч гривен за полет над оккупированным полуостровом в августе 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3167687
 
   
 Топ комментарии
 
И, запрашивая разрешение на пересечение воздушной границы, признать паРашкинскую юрисдикцию на полуострове?.... Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом - Цензор.НЕТ 5373
 показать весь комментарий
 
макаки вам братья, а не подавляющее большинство граждан украины
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну поки бубочку не турнули тра накрутить гешефту по максимуму.
 показать весь комментарий
 
 
Орендатори України. Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом - Цензор.НЕТ 6796
Орендованим, "работать, работать и работать" Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом - Цензор.НЕТ 6796
 показать весь комментарий
 
Ну тут он прав. 73% голосовавших на последних выборах точно их братья..
 показать весь комментарий
 
 
И, запрашивая разрешение на пересечение воздушной границы, признать паРашкинскую юрисдикцию на полуострове?....
 показать весь комментарий
 
 
макаки вам братья, а не подавляющее большинство граждан украины
 показать весь комментарий
 
 
Не ображайте тварин, вони більш людяні чим козлорилі уроди.
 показать весь комментарий
 
 
Ваших братьев только 73%. Остальные ещё не свихнулись.
 показать весь комментарий
 
 
Значно менше. За останніми дослідженнями 20-25%
 показать весь комментарий
 
 
Значит зебилы его вернут...а весной и водичку пустят...
 показать весь комментарий
 
 
Не подсказывай шмаркле. У него мозгов нет, он может так и сделать.
 показать весь комментарий
 
 
Мож со стратегических бомбардировщиков начать?
 показать весь комментарий
 
 
Казахи заплатили штраф в 136.000 грн. за то что летели над закрытой для полетов зоной. Это прецедент, вот и боятся, что взыщут 13.000.000.000 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Этих гемпелей развелось как собак. Своих не знаем куда бы деть.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай не хвилюються і не просять. Скоро наша зелена влада сама на блюдечці з голубою кайомочкою піднесе. Ще й водичкою напоїть. Сердобольні наші, трясця б вам!
 показать весь комментарий
 
 
Буду ссать в канал из Ростова всем кварталом, чтоб напоить Крым.
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский приехал работать. Вот он и работает.
 показать весь комментарий
 
 
А говорили, що кримські татари винуваті в окупаціі Криму. Думаю, що просто так такі пропозиціі не роблять.
 показать весь комментарий
 
 
я за экологически чистые перевозки
Оккупанты предлагают Украине вернуть авиасообщение с Крымом - Цензор.НЕТ 7985
 показать весь комментарий
 
 
а шо они у зеленых не оккупанты - они напали, по тому шо у нас, закон об украинском языке приняли - слуги так говорят - как то так
 показать весь комментарий
 
 
А свет и воду вернуть еще не предлагали?
 показать весь комментарий
 
 
От уроди кончені козлорильські... Спочатку вкрали Крим, вбили десятки тисяч людей, а тепер кажуть :"давайте дружить, а чого ви проти".
Надіюсь наша влада не піде на таку хєрню.
 показать весь комментарий
 
 
Надійся, бо надія вмирає останньою.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда зеБЕНИНой марионетке, лучше подать в отставку! Это признание, что крым не украинский!
 показать весь комментарий
 
 
оно может и так, только зепредатели сделают свое дело. Возвращение в 2013 год
 показать весь комментарий
 
Раз Гемпелю украінці браття, то нехай приіжджає до Києва.
 показать весь комментарий
 
 
Щоби по биріку зайняти Верховну Раду. Якраз час підходящій
 показать весь комментарий
 
 
Знаєш хто будував Мечеть Хан Джамі?
 показать весь комментарий
 
Напишіть мені список літератури. Будуть Новорічні св'ята, якраз прочитаю. Погода не сприяє подорожі, та і економічний стан підприємства, як і більшості промисловості настрою не додає.
 показать весь комментарий
 
Надо соглашаться, там же наши люди. И в Донецке Зеля пускай аэропорт реставрирует. Туда тоже полетим. А они - к нам. Мир, Труд, Май. Все люди - братья.
 показать весь комментарий
 
 
как только Украина начнет заигрывать с кацапами относительно Крыма,
тут же всем "крымским" санкциям и непризнанию Крыма кацапским "западными партнерами" конец - без удивлялова потом.
 показать весь комментарий
 
 
Ваши братья в овраге дохлую лошадь доедают...
Братья *****.... Тамбовские волки вам братья..
 показать весь комментарий
 
 
Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам идти.........(с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почему бы и нет? Если туда на машине можно, то самолётом многим было бы удобнее.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаешь нам тебя вместе с машиной в ров скинуть?) а то разтрынделась сепарня...
 показать весь комментарий
 
 
Я человек простой и не догоняю, почему можно на одном виде транспорта и нельзя на другом? Это какие-то хитрости ордынско-восточных деспотий - на самокате и мотоцикле можно, а на велосипеде и мотороллере - нельзя
п.с. Лично моё мнение - запретить любое сообщение с Крымом (а если уж разрешать, то тоже любое).
 показать весь комментарий
 
Росіяни таке можуть заявляти... адже при владі у нас ватний і проросійський Зеленський
 показать весь комментарий
 
 
Та якби закупили з 100 F35, то можна було б щоденне авіасполучення запустити... а так це небезпечне сполучення і має пильно боронитися.
 показать весь комментарий
 
Вот подонки конченные,предлагают легализовать рашистскую оккупацию !
 показать весь комментарий
 
 
тю, а шо тут такого? Долги за газ ********* простили, уголь в мордоре закупается, месяц-полтора и опять будет закупаться **************...поэтому просто логично открыть полеты на оккупированный остров Крысм, а за этим и поезда пустить. Ведь так нужно поступать, Зе!имбецилы?
 показать весь комментарий
 
 
Нюю, а че, грузите ватанов в Симферополе-хору Александрова зрителей не хватает..Буль-буль..
😇
 показать весь комментарий
 
 
Странный Гемпель, однако! Бандеровцев и националистов братьями называет. Может он в кармане носит "Визитку Яроша" на всякий случай? Или он из Правого сектора? Тогда чего он так безмозгло "палится"?
 показать весь комментарий
 
Никакие вы нам не братья и хрен вам на палке, а не авиасообщение с Киевом!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть ждут. Пока для них только камни с неба есть.
 показать весь комментарий
 
І нє лєтять у Сімферополь самольоти, і нє єдуть поєзда!) Чому? В пуйла свого спитайте. І нєчєго нам свою маячню втюхівать. Кацапи, геть з українського Криму! Зажилися на чужій землі!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх