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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1959) Милованов Тимофей (117)

 Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов

Министр экономического развития Тимофей Милованов объяснил, что жаловался не только на свою зарплату.

Об этом он сообщил на брифинге после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я жаловался на зарплаты всех украинцев. Они должны быть выше. Если бы я хотел зарабатывать деньги, то я бы и дальше работал бы на предыдущем месте", - рассказао Милованов.

По его словам, он тратит мало.

"Я не путешествую, ем здесь в столовой на третьем этаже (Кабинета министров. - Ред.). Еще мне нужны рубашки – то есть, такие базовые вещи", - сказал он.

Ранее Милованов обнародовал зарплатные платежки за последние 3 месяца. Согласно им, он зарабатывает 31 041 грн в месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На поддержку аграрного сектора в 2019 году государством потрачено 3,4 млрд грн, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3167684
 
 
 Топ комментарии
 
А,вон оно что.Вырвали из контекста. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 2590
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Всё дело в рубашках - без них никак.
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Как зае... все эти зеленогнойные твари постоянными зашкварами, и постоянными- вы нас не правильно поняли, вырвали из контекста и прочей херней!
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Ну типа: Не за себя, за державу обидно.:
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Всё дело в рубашках - без них никак.
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Тіма, скинь карточку я переведу тобі 100 грн на сорочку - це мій внесок у розвиток економіки. А чё? Ситий міністр - це ефективний менеджер. Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 2417
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опять не так поняли. какой жалкий отмаз
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Мілованов убогий на розум? Ні! З інтелектом норма. Значить шкідник. Диверсант. Саботажник.
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Пока смешно, но скоро может оказаться, что он самый адекватный из новой шоблы "реформаторов".... Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 3008
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Я правильно понял, что он просил такую зарплату, как себе, для всех украинцев?... Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 5567
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Як там на нього сивоборода бабушка казала? Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов - Цензор.НЕТ 3050
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Та і сам він нєлєстно о сєбє висказивался
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"Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" ©
а вот оправдываться не нужно... , все всё поняли...
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Треба записати в Конституцію, що не може заробітна плата державних службовців з урахуванням всіх виплат більш ніж в 20 разів перевищувати встановлену законом мінімальну заробітну плату.
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***
дурак одной стрелой способен
убить лягушку и мечту
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опять не так поняли??? )))))
что ж вы так петляете, как ужи на сковородке ??
об украинцах он озаботился? ))) та тебе отой зарплаты (средней) раз покушать зайти в кабак...
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И мне нужны рубашки....и пожрать мне надо...а столовки министерской копеечной у меня под боком нет...
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А що це за міністри в нього такі, злиденні? Куди подівали свої гроші? Я кинув роботу, не допрацювавши до пенсії 3,5 роки. Дружина також не могла знайти роботи. Але ці 3,5 роки протрималися. Ні в кого не позичали. Комуналку виплачували. Не голодували. В лахмітті не ходили. Якщо беруть міністрами таких, хто не зміг втримати при собі власну копійку, то... Їм не можна довірити навіть сімейного бюджету!
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ЗЕ- избиратели обмокли... втирая такую дичь- он уже восхитителен... Верят же! Украинцы, хохлы(назвать нас по другому увы нельзя...), зачем нам Европа- мы терпилы, мы хотим мазохизма от власти и довольны ею....!!!
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Если бы только этого...там все зеленое стадо такое...
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А що тоді казати пенсіонерам! Вони олігархи! Щей штанами хизуються!
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от **** мазохист пришел на штуку зелени работать, бедняга...так и хочется обнять. понять и простить, и еще немного плакать....
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На фото мордаванов недоедающего простого человека.
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