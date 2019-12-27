 Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов

Об этом он сообщил на брифинге после заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я жаловался на зарплаты всех украинцев. Они должны быть выше. Если бы я хотел зарабатывать деньги, то я бы и дальше работал бы на предыдущем месте", - рассказао Милованов.
По его словам, он тратит мало.
"Я не путешествую, ем здесь в столовой на третьем этаже (Кабинета министров. - Ред.). Еще мне нужны рубашки – то есть, такие базовые вещи", - сказал он.
Ранее Милованов обнародовал зарплатные платежки за последние 3 месяца. Согласно им, он зарабатывает 31 041 грн в месяц.
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" ©
а вот оправдываться не нужно... , все всё поняли...
дурак одной стрелой способен
убить лягушку и мечту
что ж вы так петляете, как ужи на сковородке ??
об украинцах он озаботился? ))) та тебе отой зарплаты (средней) раз покушать зайти в кабак...