 Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Не верьте провокациям о том, что якобы есть катастрофы и дефолты. Это попытка делать фейк. Да, экономическая ситуация меняется, на нее нужно реагировать. Что делать – мы знаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что и-за укрепления гривни госбюджет не допулучил десятки миллиардов гривен.
(С)
26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
Человека уже нет , он умер - зато есть некролог о нём !
В.Пелевин обозвал эту экономическую формацию очень верно - экономика ******* .
То есть , это когда экономика существует только на словах наших правителей ...
Я ношу ЗЕльоные очки !
А так все под контролем, все хорошо.
Пока не время впадать в отчаяние.