 Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Не верьте провокациям о том, что якобы есть катастрофы и дефолты. Это попытка делать фейк. Да, экономическая ситуация меняется, на нее нужно реагировать. Что делать – мы знаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что и-за укрепления гривни госбюджет не допулучил десятки миллиардов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук