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 Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук

Правительство откорректирует макроэкономический прогноз на 2020 год /

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Не верьте провокациям о том, что якобы есть катастрофы и дефолты. Это попытка делать фейк. Да, экономическая ситуация меняется, на нее нужно реагировать. Что делать – мы знаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что и-за укрепления гривни госбюджет не допулучил десятки миллиардов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3167672
 
 
 Топ комментарии
 
«29 жовтня - "Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву" (с)

26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145

Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
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А що робити? Фінансовий МММ рухне. Спад промисловості посилиться. Прокурорам потрібно піднімати зарплати. Бо вони реформовані. Тай депутанам потрібно підкинути бабла.
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А що робити? Фінансовий МММ рухне. Спад промисловості посилиться. Прокурорам потрібно піднімати зарплати. Бо вони реформовані. Тай депутанам потрібно підкинути бабла.
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Рост процентов на сто-двести надо рисовать...иначе зебилы тонус теряют...
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"Что делать - мы знаем... Но не делаем" - забыл добавить человек, случайно попавший на должность премьер-министра.
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Ну 73% попало совсем не случайно, они по собственному желанию выбрали зеленую погань. Одно плохо, выбирали они, а тонуть всем ((((
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Понеслись потоком сообщения, что налоговые просят оплатить авансом. Аванс этой власти - это все 'равно, что сбросить в унитаз и смыть
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40==25==15. Но в конечном итоге будет все 10.
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«29 жовтня - "Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву" (с)

26 грудня - "Мінекономіки створило штаб для порятунку промисловості".
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8145

Якщо вкратце, підсумки року їхнього "зробили разом".»
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для премьера что главное ...не переоценить свои таланты
Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9223
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даешь 40% роста ВВП за 5 счастливых ЗЕльоных лет !
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...спасайся кто может , грядёт рост ВВП !Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3815
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та там и по кадыку могло прилететь...тогда б...
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Экономики нет , зато есть прогноз.
Человека уже нет , он умер - зато есть некролог о нём !
В.Пелевин обозвал эту экономическую формацию очень верно - экономика ******* .
То есть , это когда экономика существует только на словах наших правителей ...
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А зачем штаб? Разве нельзя просто с промышленностью поговорить, чтобы она поднялась?
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Или подписать преЗЕдентский указ на эту тему... Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3687
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Успіхи зекоманди вражають. Ось що буває, коли віриш, що гірше не будеМакроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6043
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В скоригованому макропрогнозі буде одне слово «Дефолт».
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Зебилам по хрену, у них у каждого полон рот рыжья...
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счастливая и процветающая "эпоха бедности" закончилась с поражением Порошенко Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7041
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Завидуйте букашки и жучки
Я ношу ЗЕльоные очки ! Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 851
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что делать мы знаем - откорректируем на бумажке!!!!
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Чувствую, рванем.
А так все под контролем, все хорошо.
Пока не время впадать в отчаяние.
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Попереду ще перспектива маячить золоті коронки на площу зносити
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Корректировали, корректировали да не ... Ну не шмогла я, не шмогла(((.
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все будет хорошо, не верьте прокацапским пропагандонам...а если не будет, то потом когда-нибудь будет... Макроэкономический прогноз на 2020 год будет откорректирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4214 пора начать мыслить большими временными промежутками...
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