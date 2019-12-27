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 Газовые переговоры продолжаются: дайте нам еще день-два, - Гончарук. ВИДЕО

Российско-украинские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину в настоящее время продолжаются.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства заявил, что не будет комментировать газовые переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и Украина договорились о снятии взаимных претензий по газу с 1 января 2020, - министр энергетики РФ Новак

"Газовые переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два", – сказал глава правительства на брифинге в Киеве в пятницу, заранее попросив журналистов не задавать вопросы на эту тему.

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. На 26 декабря была намечена встреча команд "Нафтогаза" и "Газпрома", чтобы окончательно согласовать условия договоров. Какая-либо более детальная информация об итогах встреч 26-27 декабря, которые проходят в Вене, пока отсутствует.

Источник: https://censor.net.ua/n3167671
 
 
 Топ комментарии
 
не всі українські інтереси ще поздавали ?
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Газовые переговоры идут в Вене в обстановке строгой секретности. Из того что мы знаем - процесс идет чрезвычайно сложно. Россия отказывается вводить гарантии транзита в договор, обуславливая это общепринятой практикой. Сопротивление украинской делегации газпромовцы явно не ждали и уже дважды делали перерыв для консультаций. Давление на наших колоссально, при том давит истеричный Зеленский больше чем россияне.



#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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не всі українські інтереси ще поздавали ?
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А по г+г передали, шо то невиданная перемога.. А г+г не бреше...
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А шо? Зробити неймовірне. Здати на 99% виграшний позов на млрди доларів, млрди тон газу, зняти всі арешти з ворожого майна, відмовитися від всяких притензій ... Ще й втюхати лохторату це ганьбіще як здобуток велічайшого. Перемога
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Газовые переговоры идут в Вене в обстановке строгой секретности. Из того что мы знаем - процесс идет чрезвычайно сложно. Россия отказывается вводить гарантии транзита в договор, обуславливая это общепринятой практикой. Сопротивление украинской делегации газпромовцы явно не ждали и уже дважды делали перерыв для консультаций. Давление на наших колоссально, при том давит истеричный Зеленский больше чем россияне.



#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Переговоры идут в обстановке полной секретности, но это не мешает порохоботам владеть всей необходимой информацией и заливать ее на свой криво сделанный сайт.
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Неужели не хватило времени все просрать ?
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Тількиб зелена шмаркля звідти свого носа винула і не псувала.
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tZE inform

@tZEinform

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Ультиматум Коломойского Зеленскому. "Или ты мне возвращаешь Приват, или я тебя возвращаю в Квартал !"
"Я верну Приват, вот увидите !" Коломойский Попкорн куплен, смотрим
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане - «Схемы». Видео Декабрь 27, 2019Без рубрикиКомментарии
Газовые переговоры продолжаются: дайте нам еще день-два, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4785Глава Офиса Президента Андрей Богдан на днях тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из киевских ресторанов.
Об этом говорится в расследовании журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях«.
«Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского.
Поздно вечером 25 декабря «Схемы» сняли, как руководитель ОПУ и влиятельный олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева«, - говорится в сообщении.
Изначально Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Она продолжалась час.
Затем журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.
«Схемы» убеждены, что Богдан приехал в Premier Palace именно на эту встречу, хотя они не видели, чтобы он выходил из частной комнаты, но видели, как выходили другие, в том числе Коломойский.
Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.
Но журналисты выяснили, что комната, где проходила встреча, имеет черный ход, и предполагают, что Богдан мог ее покинуть незаметно в то время, когда они разговаривали с Коломойским.
Олигарх заявил, что продолжает созваниваться со своим бывшим адвокатом, но очень редко из-за занятости Богдана.
Олигарх также рассказал, что новая власть «точно намеренно не мешает» его бизнесу, «но курс 23 сам за себя говорит», и что он «испытывает давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие».
В то же время Коломойский достаточно уверенно заявил, что скоро вернет Приват-банк «не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству».
Вопросы встречи с Богданом и достигнутых на ней договоренностей Андрей Коболев комментировать отказался. А сам глава Офиса президента на вопросы журналистов не ответил.
15-минутное видео -

Напомню, 12 декабря «Схемы» сообщили о вероятных недавних встречах с Коломойским и Зеленского:
- Сообщники? Зеленский, скорее всего, трижды тайно встречался с Коломойским за последние два месяца - «Схемы». Видео
После сегодняшнего расследования «Схем» никаких сомнений уже больше нет. Зеленский и Богдан обманывают народ, ведя тайные «терки» с олигархом Коломойским… Что, естественно, не сулит ничего хорошего украинцам…
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Святая простота, этот страстный полюбовник жилеток! А то мы не знаем, зачем еще им нужны 1-2-3-4 дня! С 01 января 2020 года нас всех ждёт подарочек под ёлкой от этих переговорщиков, мнимых радетелей интересов Украины! Уже проходили, знаем! Перед выборами: "Нельзя повторно допускать власть до корыта!". А после выборов: "Никого чужого не допустим до корыта! Оно наше!!!".
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Соя ждёт и ждёт зрады, а она не наступает не наступает...
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Зебилы ждут пэрэмоги...а она все не наступает и не наступает...
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Скорее ждём пока интеллектуально дорастёте до чего-нибудь бОльшего, чем уметь картинки с методички постить...
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Та да...я пять лет наблюдал как зрадрботня всех мастей эти картинки постила...самые тупые ныне стали зебилами...
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Ну вы ж теперь эти...как его...Ылитка, во. Титаны духа, гении менеджерства и прочая и прочая. Непонятно только почему все эти качества да ещё и в таком количестве не проявлялись в течении предыдущих 5 лет. Видать путлер мешал.
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Гении менеджмента нине в кабмине и на ьанковой заседают...экономику за полгода точно в центр пропасти направили....асссы...
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Тогда терпите. Либо же на митинг. Крики в интернете в данном случае не помогут, не тот случай.
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Будет и митинг...всему свое время....ты зебил главное жди ...
А тот как главзебил боится митингов это факт....обосрался в париже сразу...
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Ага, сразу по прибытии каток забабахал со страху)))
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каток - это потолок Главного Зебила.
квартал, каток, хером по роялю...

Беда не в катке.
Беда в том, что смишной-чувачок уровня заливальщика катка и членограя - попал за бенины и путины деньги на высшую должность.
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Ну вот и скажи, кем надо было быть Порошенко, чтобы в качестве альтернативы ему выбрали Зеленского, клоуна, членограя и так далее?Какого уровня сволочью можно назвать Порошенко?
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Так на 3 месяца отложили этот вопрос, вот пока и нечего обсуждать.
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Ще не все "прастілі"? Чи не можете зрозуміть кремлівських методичок "як впаріть прямі закупки газу на московії під маскою перемоги"?
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Падаждітє, так казали, що нічого мінять в домовленостях не будуть. І шо сі стало?
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Лучшее из комментов

tZE inform‏ @tZEinform 60 хв.60 хвилин тому


Из дурдома на Грушевского продолжают нестись крики "премьер-министра"
- " Рост ВВП на 40%!!"
- "Миллион рабочих мест !!"
... вызовите ему кто-нибудь санитаров... Газові переговори тривають: дайте нам ще день-два, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5539
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Мне одному сдается, что он похож на Усика. И такую же пургу гонит.
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Беня впихивает в договор свой маленький гешефт ?
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А где-то в Вене, брошенный Родиной, преданный президентом, окруженный врагами Витренко нагло поет "Я не здамся без боююююю". Вот так вот, зебилоиды. Не факт, что выдержит, больно уж большое давление на него идет. Но вам бы его мотивацию и ум. Ну и "заявление на стол" никто не отменял. Вряд ли он подпишет то, что ему предлагают, придется гнусавой падле брать на себя такую ответственность, даже не имея на то полномочий. На Гончарука уже все не свалить. Тут или пан, или квартал.
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