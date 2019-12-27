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Все про:Венедиктова (16) Слуга народа (593) Кравчук Евгения (14) Санченко (1)

 Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко

Вместо Ирины Венедиктовой, которую назначили исполняющим обязанности директора ГБР, новым депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" может стать директор по корпоративной и социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Об этом написала в Facebook депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Санченко, приготовиться! Работа в Раде уже ждет!" - отметила она.

Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко 01

Александр Санченко занимает 137 позицию в списках "Слуги народа" на сайте ЦИК. Он находится в списке сразу после Сергея Мандзия, избранного депутатом.

Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко 02

Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко 03

Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов.

Сейчас он работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам

Санченко был основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украина", а также соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

Также на Цензор.НЕТ: Арахамия: Оппозиция вместо того, чтобы указывать нам на ошибки, просто не соглашается с нашими инициативами

Источник: https://censor.net.ua/n3167670
 
 
 Топ комментарии
 
Найбільша проблема України сьогодні то вмотивовані ідіоти на високих посадах.
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без фестивалей и фестивальщиков никак - тренд сегодня.
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зато Порох - Мародер, Шоколадный, Свинарчук, Барыга и т.д. по списку.......

«Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають…»
(Т.Шевченко)
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Найбільша проблема України сьогодні то вмотивовані ідіоти на високих посадах.
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Фестивали, конкурсы, концерты! Ну и кварталы. Кароче, ещё один распространитель билетов в зраде. Юзик, не боишься конкурента?! Хотя, ты его весом победишь.)
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без фестивалей и фестивальщиков никак - тренд сегодня.
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Трамп тоже специалист по конкурсам и фестивалям, а ведь американцы именно его избрали президентом )
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Амерам можно, у них войны с рашкой нет. Но как можно в воюющей стране выбирать дебила президента и депутата- фестивальщика?!
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Був за часів вконтакту потішний генератор постів (створював рандом зі сторінки поцієнта) і паблік з найкращими генераціями. Зберіг серед іншого ось таке...
Доволі глибока думка, до речі. Зокрема актуальна для айті та різних креативних сфер... Також Ілон Маск, схоже, з самого початку знає, що він - чувак. І це круто. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я - бути прогресивною людиною з живим розумом, а не дубоголовом у дорогому костюмі.
Але щось мені підказує, що цей Санченко хоч і чувак - але це не дуже допоможе. Бо чи є там моск?
Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко - Цензор.НЕТ 1626
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Фестиваль продовжуються! Спеціаліст пофестивалях.
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Аж от сердца отлягло. Боялся, может кто из старых, профессионалов!!!...
Фух! Продолжаем фестиваль.
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Если браться за дело не умеючи его делать, толку не будет, как не садись.
Как говорят: От перемены слагаемых сумма не меняется...
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как это не умеючи?

у нас после избрания Владимира Александровича вся жизнь - ФЕСТИВАЛЬ и цирк на дроті ! Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко - Цензор.НЕТ 1704
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