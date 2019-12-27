 Вместо Венедиктовой новым депутатом от СН может стать 31-летний сотрудник Atlas Weekend Санченко

Об этом написала в Facebook депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Александр Санченко, приготовиться! Работа в Раде уже ждет!" - отметила она.
Александр Санченко занимает 137 позицию в списках "Слуги народа" на сайте ЦИК. Он находится в списке сразу после Сергея Мандзия, избранного депутатом.
Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов.
Сейчас он работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.
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Санченко был основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украина", а также соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. До назначения нового директора его обязанности будет выполнять депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.
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Фестивали дальше...
«Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають…»
(Т.Шевченко)
Доволі глибока думка, до речі. Зокрема актуальна для айті та різних креативних сфер... Також Ілон Маск, схоже, з самого початку знає, що він - чувак. І це круто. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я - бути прогресивною людиною з живим розумом, а не дубоголовом у дорогому костюмі.
Але щось мені підказує, що цей Санченко хоч і чувак - але це не дуже допоможе. Бо чи є там моск?
Фух! Продолжаем фестиваль.
Если браться за дело не умеючи его делать, толку не будет, как не садись.
Как говорят: От перемены слагаемых сумма не меняется...
у нас после избрания Владимира Александровича вся жизнь - ФЕСТИВАЛЬ и цирк на дроті !