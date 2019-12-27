Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, таких городов около 10, в частности Житомир, Кривой Рог, Черкассы, Обухов, Кропивницкий.
Напомним, в следующем году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должны быть утеплены 1 тыс. домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.
и как учитывать теплоотдачу транзитного стояка.
Что значит "Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук." ?
Эта программа действует уже несколько лет.
"Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности."
Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман
https://www.unian.net/economics/realestate/2137361-finansirovanie-programm-po-energoeffektivnosti-v-2018-godu-sostavit-16-milliarda-griven-groysman.html
ми новий зесвіт построим!
Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?
Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?