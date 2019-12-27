 Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, таких городов около 10, в частности Житомир, Кривой Рог, Черкассы, Обухов, Кропивницкий.

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Напомним, в следующем году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должны быть утеплены 1 тыс. домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.