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Все про:Кабмин (11460) энергоэффективность (97) Фонд энергоэффективности (2) Гончарук_Алексей (427)

 Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук

Первые города начали сообщать о том, что согласились с предложением президента и правительства об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, таких городов около 10, в частности Житомир, Кривой Рог, Черкассы, Обухов, Кропивницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 1,2 млрд гривен на утепление домов

Напомним, в следующем году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должны быть утеплены 1 тыс. домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3167667
 
   
 Топ комментарии
 
Направляем все три миллиарда долларов от Газпрома, на утепление домов в Украине, а не на затычку провалов бездарного руководства гончаруков-миловановых!..
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С зелеными каждый день как день сурка.
Что значит "Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук." ?
Эта программа действует уже несколько лет.


"Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности."


Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман

https://www.unian.net/economics/realestate/2137361-finansirovanie-programm-po-energoeffektivnosti-v-2018-godu-sostavit-16-milliarda-griven-groysman.html
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Надо было потратить эти деньги не переделку коммунального отопления . Стояк отопления в подъезде , отводы в квартиру . Каждый отвод в опломбированном ящике .
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Надо было потратить эти деньги не переделку коммунального отопления . Стояк отопления в подъезде , отводы в квартиру . Каждый отвод в опломбированном ящике .
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Вообще-то платежки вам пишет не местная власть а теплопоставляющие компании, которые зачатую отделены от коммунального хозяйства. А если вас индивидуальное отопление? Когда свой пеллетный\газовый\электрический котел? Тогда как?
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Это возможно только при горизонтальной разводке. А у Нас стояки через все этажи,
и как учитывать теплоотдачу транзитного стояка.
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Направляем все три миллиарда долларов от Газпрома, на утепление домов в Украине, а не на затычку провалов бездарного руководства гончаруков-миловановых!..
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С зелеными каждый день как день сурка.
Что значит "Первые города присоединились к программе энергоэффективности по утеплению домов, - Гончарук." ?
Эта программа действует уже несколько лет.


"Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности."


Финансирование программ по энергоэффективности в 2018 году составит 1,6 миллиарда гривень - Гройсман

https://www.unian.net/economics/realestate/2137361-finansirovanie-programm-po-energoeffektivnosti-v-2018-godu-sostavit-16-milliarda-griven-groysman.html
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Пока они только хвастаются тем, что уже делалось до них, выдавая чисто за свое.
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Первые города начали сообщать о том, что согласились с предложением президента и правительства об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.Источник: https://censor.net.ua/n3167667

Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?
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глазков , петухов , александров , пастухов ... Народ , фильтруйте рашисткую вату .
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Первые города начали сообщать о том, что согласились с предложением президента и правительства об уменьшении тарифов на коммунальные услуги.Источник: https://censor.net.ua/n3167667

Подлецы.Портят Пэце и его дятлам праздничный аппетит,красная и черная икра перевариваться плохо будуть.А сколько будет пердежа и отрыжки,лучше и не думать?
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