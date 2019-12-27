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Все про:Генштаб ВС (1025) Минобороны (6198) мошенничество (765) Новый год (638)

 Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство

Аферисты звонят с такими просьбами сотрудникам Минобороны и Генерального штаба ВСУ.

О мошенничестве пресс-служба Министерства обороны Украины предупреждает на Facebook-странице ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки"", - сказано в сообщении.

В Минобороны уже сообщили о действиях аферистов в правоохранительные органы.

"Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - подчеркнули в пресс-службе.

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Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на новогодние подарки, - министерство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167663
 
 
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та це богдан з гончаруком розважаються Мошенники от имени Минобороны просят перечислить на карточки деньги на "новогодние подарки", - министерство - Цензор.НЕТ 4545
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В 2014-м уже перечисляли .... Не жалко . Сегодня уже смешно . Всё смешно ...
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при новій владі якось так співпало, що дуже активізувалися різноманітні злодії та аферисти: на телефон приходять смс про "заблоковані" картки, з екранів та на радіо потоком йде реклама про "швидкозайми" та інші "манівео", у житті обіцянки про небувале зростання економіки перетворюється на кризу, а "красавчег голобородько" - у лайкозалежне жабеня.
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