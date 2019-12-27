 Суд продлил до 24 февраля арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Инне Грищенко

Судебное заседание о продлении срока содержания под стражей началось вчера, однако судья объявила перерыв до 11.00 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сегодня, заслушав стороны, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении ареста и продлить содержание под стражей до 24 февраля 2020 года включительно.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
а докази хоча би мінімальні для цього є ?
Не.
Ну а чо волноваться то?
Ты то к убийству Кенеди никакого отношения не имеешь,там ( наверху и комуследует) разберутся.
Это просто какое то недоразумение.
Волноваться нет причин.
Вона чудово знає, що якщо їх призначили винними, то вчепляться за будь-яку дрібницю.
А в атовціх тих дрібниць може бути певна кількість.
Так это естественная реакция абсолютно любого человека.
Чем то они своими "доказательствами" напоминают Шария.