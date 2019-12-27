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 Суд продлил до 24 февраля арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Инне Грищенко

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области бывшей военной Инне Грищенко, которая также фигурирует в материалах дела об убийстве летом 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Судебное заседание о продлении срока содержания под стражей началось вчера, однако судья объявила перерыв до 11.00 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сегодня, заслушав стороны, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении ареста и продлить содержание под стражей до 24 февраля 2020 года включительно.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167661
 
 
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фігурантка справи ?
а докази хоча би мінімальні для цього є ?
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А если тебя вызовут по делу убийства Кенеди ты не будешь шухер наводить?
Не.
Ну а чо волноваться то?
Ты то к убийству Кенеди никакого отношения не имеешь,там ( наверху и комуследует) разберутся.
Это просто какое то недоразумение.
Волноваться нет причин.
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Так на допрос вызвали даже не Грищенко, а ее знакомого, а запаниковала и задристала она, понимаешь где суть?
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Та все це маніпуляції без доказів.
Вона чудово знає, що якщо їх призначили винними, то вчепляться за будь-яку дрібницю.
А в атовціх тих дрібниць може бути певна кількість.
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Они считают доказательством то что они волновались.
Так это естественная реакция абсолютно любого человека.
Чем то они своими "доказательствами" напоминают Шария.
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Ага, вон уже псячья евросолидарность требует возбудить дело за слитые непонятно кем записи телефонных разговоров якобы Трубы. А вот записи, полученные в результате орд и негласных следственных действий полицией - это конечно же не доказательства вообще.
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А ты у кого спрашиваешь? Пиши запрос в прокуратуру.
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"Дело"-уже посыпалось.Зачем им еще два месяца?Будет как с Савченко-год продержали и отпустили.Или Ефремова. Суд продлил до 24 февраля арест фигурантке дела об убийстве Шеремета Инне Грищенко - Цензор.НЕТ 2982
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А, шоб знали, как против ЗЕблюдков идти и против капитуляции на марши выходить.
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Фигуранты дела убийства Шеремета продлили арест фигурантке....
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по странному стечению обстоятельств сегодня же выпустят омоновцев для обмена
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