 Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".

По словам Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

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