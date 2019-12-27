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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".

По словам Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

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Кабмин отменяет зарплатное рабство: деньги можно будет получать на карту любого банка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167660
 
   
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якщо грошей нема, то яка різниця, через який банк їх не отримавати
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бл. сцк дебилі конченые!!!
Страна катится в пропасть. экономика в пике. оно **** решает самый главный вопрос - теперь крохи из бюджета можно получать в любом банке а не в том с кем заключен зарплатный проект.
дятел - а карточки зарплатные кто будет выпускать? какой банк? а сколько договоров надо будет заключить между предприятием и банком?
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Думаю теперь очень больше количество людей перейдут в Приват от дебильного Ощад
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Цэ пэрэмоха! Одназначна! Достижение "зеленого"кабмина за полгода. Пром производство -минус 7,5 процента. Недовыполнение бюджета-56 миллиардов. Зато зарплату -на карточку. Вспоминается анекдот про Вовочку:математика-2,физика-2,пение -5!
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не підміняйте поняття!
"зарплатне рабство" - це неохідність вкалувати за мізерну зарплатню
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Нам уже лет 5 как минимум предлагают банк на выбор под зарплату, что за бред они там решают.
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Супер! Победа! Завтра пойду в бухгалтерию права качать пока не уволили!!
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А раньше не так было? Только вот в бухгалтерии скажут не выЁ, мы заключили договор с таким-то банком.
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бюджетных учреждений, ясно понятно
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