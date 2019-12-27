 Кабмин отменяет "зарплатное рабство": деньги можно будет получать на карту любого банка

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.
Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект".
По словам Гончарука, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.
Страна катится в пропасть. экономика в пике. оно **** решает самый главный вопрос - теперь крохи из бюджета можно получать в любом банке а не в том с кем заключен зарплатный проект.
дятел - а карточки зарплатные кто будет выпускать? какой банк? а сколько договоров надо будет заключить между предприятием и банком?
"зарплатне рабство" - це неохідність вкалувати за мізерну зарплатню