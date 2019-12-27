 Большая честь, если предприниматели из РФ будут вести бизнес в Украине, это расшатывание российской экономики изнутри, - Федоров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании", - сказал он.
На вопрос как будет возможно подобное с учетом войны, развязанной Россией на востоке Украины, министр ответил: "Так это же расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?"
Федоров отметил, что рисков того, что российские предприниматели могут создать здесь свои центры влияния, он не видит.
"Ну это же не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем я ничего плохо не вижу", - объяснил министр.
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