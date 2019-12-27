EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1151  40
Все про:бизнес (1246) Россия (74659) Федоров Михаил (30)

 Большая честь, если предприниматели из РФ будут вести бизнес в Украине, это расшатывание российской экономики изнутри, - Федоров

Для иностранных компаний модель электронного гражданства может создать удобный рынок для ведения бизнеса за счет оптимизации налогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании", - сказал он.

На вопрос как будет возможно подобное с учетом войны, развязанной Россией на востоке Украины, министр ответил: "Так это же расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?"

Федоров отметил, что рисков того, что российские предприниматели могут создать здесь свои центры влияния, он не видит.

"Ну это же не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем я ничего плохо не вижу", - объяснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора

Источник: https://censor.net.ua/n3167655
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сдача страны по всем фронтам. Зебени, вы сделали это вместе, не спорю.
 показать весь комментарий
 
 
А ПРЕДСТАВНИКИ МОКШАНДІЇ У ВІДКРИТУ БУДУТЬ КЕРУВАТИ НА бАНКОВІЙ ТА ГРУШЕВСЬКОГО. СКИДАЙТЕ МАСКУВАННЯ! Зєбуїни.
 показать весь комментарий
 
 
Какой идиот! Бизнес в РФ ведут только ФСБешники!!!
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, коли він говорив про "велику честь", що саме мав на увазі? Я особисто сумніваюся, що він знає, що це таке.
 показать весь комментарий
 
идиот...сплошные идиоты...или на зарплате
 показать весь комментарий
 
 
Так они уже вели..Лисичанской ДонСоды..нет-в металлоломе...короче пальцев не хватит загибать
 показать весь комментарий
 
 
еге ж, давайте розшатувати расісю приєднанням до гавнаімперії!
 показать весь комментарий
 
 
Не ну логично, разве нет? Наркоботы, чего молчим?
 показать весь комментарий
 
. щас, поссать схожу... :D

И кто сказал, что 95 квартал это не смешно?
 показать весь комментарий
 
 
ну да, налоги хоть и сюда, но соптимизированные до минимума, чтобы их не платить, зато прибыль заработанную здесь будут выводить в мокшу и тратить на убийство украинцев....
 показать весь комментарий
 
 
Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?"Источник: https://censor.net.ua/n3167655

Они что идиоты?
Айтигники?
 показать весь комментарий
 
 
як майже повільно, але стабільно нам впарюють - мижебратья... Суки Ви!
 показать весь комментарий
 
 
Эх, паря, паря! Ты очень многого не видишь и не понимаешь! А всё равно уже министр! Пусть и виртуального министерства, но всё же! Включай мозги, пообщайся с теми, кто реально знает т.н. "мышебратьев". А вдруг осознаешь, что не всё то золото, что блестит. И не всегда нужно демонстрировать окружающим свою дурость!
 показать весь комментарий
 
 
Зубіли, ваш а шобла, яку ви обрали, вже прямим текстом вам каже що ВИ-ЛОХИ! А ви не вірили.
 показать весь комментарий
 
 
Федот да не тот.
Москалям немає дороги в Україні допоки вони не повернуть усі території.
Їх бізнес на крові, їх гроші кроваві.
ДиЗентерія знову починає сексішоу. Федот буде пасивним 3.14 у цьому шоу.
 показать весь комментарий
 
 
Жтидомасонська обрізана меншість України прагне припинити громадянську війну з жидомасонською обрізаною більшістю московії. "Обрізані усіх країн єднаються, вони перестабть бути 5 ю колонною у кожній країні.
Це вже не антисемітізм, - це зрада .
 показать весь комментарий
 
"большая честь для нас"? нема у вас, зебілів, ніякої честі, тільки вата в голові і свербіж в одному місці від мрії злитися з аднимнародам нууу хоч так!!
 показать весь комментарий
 
 
зовите Ляшко!. пусть он из этого Федорова сделает Геруса!
 показать весь комментарий
 
 
28 років. Слава Чорновіл який мав великі сподівання на українську молодь в гробу перевертається. Як отаке от могло вирости в омріяній ним Україні. Взагалі українська молодь за рідким виключенням повне дно. Від воєнкома втікає, в наукових рейтингах на рівні країн третього світу, в спорті лузери.
Бездарщина породила бездарів.
 показать весь комментарий
 
 
Айтишники? Лаборатория Касперского?
Господи! Сколько раз они будут пробивать дно?
 показать весь комментарий
 
 
привел же еще самый удачный в кавычках пример - про айтишников!!! Которые тут почти налогов не платят, сплош фопы и работа на удаленке. Сказал бы еще про хакеров из мокши, которые тут нам кибер-безопасность наладят Большая честь, если предприниматели из РФ будут вести бизнес в Украине, это расшатывание российской экономики изнутри, - Федоров - Цензор.НЕТ 8674
 показать весь комментарий
 
 
"Тот момент, когда вата не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с ватными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что..." ©

https://www.facebook.com/shtirlitz53/videos/2667226043390942/
 показать весь комментарий
 
Хіба не бач що, то покруч угро-фіна з монголоїдом.
 показать весь комментарий
 
Нормальок, Україні це потрібно бо, ще не визначилася вона з розумними чи красивими. Працюють же в Україні кацапські банки, всі без виключення мобільні оператори кацапські, більше половини торгових мереж кацапські, ринок електроінструменту та побутової техніки практично повністю кацапський... Чого ви кокєтнічаєте: отому кацапу дам, а тому не дам?
 показать весь комментарий
 
Пілять, ну чому кожен раз, коли проїзжаю по Стрийській у Львові попри руїни ЛАЗу я згадую Кучму і російських бізнесменів Чуркіних?
 показать весь комментарий
 
 
чи був хоч один день клована у президентстві без зашквару?
чи пригадає хтось?
 показать весь комментарий
 
Так уже ж пів тисячі підприємства виставили на продаж і готуються землею торгувати, як же тут без кацапів? Хто ж їх купить, як не вони.
 показать весь комментарий
 
 
То, скажіть мені, Порошенко за приватизацію землі чи проти? Чи він "за" але патріотично все собі, аби нічого кацапам не дісталося? Як ПЄС голосувало за приватизацію?
 показать весь комментарий
 
Мерзота в квадраті.При такій владі--готуйтесь харчувати російську армію. вибрали відкритих ворогів України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх