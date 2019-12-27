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 "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы"

Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение главы ГБР Романа Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР. Из них очевидно, что ГБР стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.

В "Евросолидарности" отмечают, что наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он и другие фигуранты, присутствующие на "записях Трубы".

"Кроме того, само увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, Президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении Суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР Президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов", - подчеркнули в партии.

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Партия "Европейская Солидарность" подчеркивает недопустимость нарушения Конституции и призывает президента Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167646
 
 
 Топ комментарии
 
Пэтю на нары рядом с Трубой ,бо то дерьмо из одной трубы ... "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 3210
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кто ж его посадит? он же па-мят-ник!
"Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 4725
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Сэр гей, может тебе удалось что-то нарыть на Порошенко в Г+Г? :D
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Пэтю на нары рядом с Трубой ,бо то дерьмо из одной трубы ...
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Три месяца - лето, три месяца - осень, три месяца - зима и вечная весна...
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У Марухи Свинобой нехай требуют, клоуны!
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нічого ніхто не буде порушувати.
Пройде час, і цього хробачка призначать на якесь хлібне місце, от побачите.
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кто ж его посадит? он же па-мят-ник!
"Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 4725
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не слишком радуйтесь, не известно, как еще новая себя поведет или уже купили ее?
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Никто ничего не ждет.Сколько было "новых" прокуроров?И это куйло-занималось чем угодно,только не борьбой с преступностью.
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За останні 2 тижні плісняві грошей кинули)))) Сцуки, кров'ю ці копійки відригувати будете
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бегом новость про Коломойского и возврат ему "Привата" комментировать земрази
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а какие у него результаты кроме большой зарплаты и полный не профессионализм?
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Як на цій гілці органічно поєднались кацапи з зебілами, а ви кажете нє адін народ! "Евросолидарность" требует от ГПУ начать уголовное производство против Трубы и фигурантов "записей Трубы" - Цензор.НЕТ 4517
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Використали шестьорку Трубу і вишвирнули в смітник, як використаний ган.....дон!
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