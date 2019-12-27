 "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время интервью журналисту проекта "Схемы" Михаилу Ткачу.
- За время, когда вы вернулись, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.
- А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?
- Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли "Приватбанк".
- Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.
- Вы думаете, что вы вернете?
- Вообще даже не сомневаюсь.
- Именно через суды?
- Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.
- Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...
- Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.
почему то всегда ржу как вижу...
а вообще Dick ето мужское имя, Dick Cheney например...
Бо вони в чтєніі нє очєнь сільни.
Відосікі Шарія, вотето оні понімают.
але тоді питання: чому з ним постійно відбуваються таємні зустрічі високопосадовців, чому люди з його оточення отримують впливові посади, чому саме його бізнес зараз не має перешкод?
Але пінчукча не базікає стальки, скільки бєня.
І вплив на владу у нього забагато меньший, я от про що.
В 1 главе: Обиженный олигарх, чтобы вернуть разграбленный им же банк, внедряет в преЗеденты страны своего агента "Янелох"....
Во 2 главе: Агент "Янелох" под прикрытием ОПГ "Слуга народа" проводит операцию "кам бэк газ РФ" и получает за это 3 лярда зелени....
В 3 главе: ВАЗик (он же "Янелох") отдает дяде Бене вместо банка 3 лярда и с чувством выполненного долга уезжает в мировое турне со своим роялем.....
Зразу б повідомили,що це типу розслідування,де в одному місці зустрічаються Богдан,Коболєв,Кіперман,Коломойський Міндіч і Гєллєр. Тобто,-весь клан,найбільші акціонери проекту "Зе".
Всього лише.
Але у дуже багатьох, мізків на це не вистачило.
А Беня вернет Приват и схема проста до безобразия. Он его просто купит, так как Приват всё равно будут продавать. Вот только купит по сути за сущие копейки, которые сейчас в судах "отжимает". Государство станет ему должно столько, что он такой добрый согласится взять не деньгами, а "приватом".
але "бандерівець" якось не прижилося...
думають, що найрозумніші
Був в нього один кореш - звали "Макс Скаженний".
Не вже воно не розуміє, що вальнути його дешевше?
Может Приватбанк он себе и вернёт (учитывая "законность" его "национализации" Гонтаревой в купе с Порошенко), но вот прикарманить "рефинанс" НБУ в виде 155 млрд . грн - это вряд ли!
А без этого "влмвания" Бене банк ни к чему...