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 Политика Украины, Общество
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Все про:Коломойский (1269) Приватбанк (573)

 "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский рассчитывает вскоре вернуть контроль над "Приватбанком".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время интервью журналисту проекта "Схемы" Михаилу Ткачу.

- За время, когда вы вернулись, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.

- А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?

- Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли "Приватбанк".

- Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.

- Вы думаете, что вы вернете?

- Вообще даже не сомневаюсь.

- Именно через суды?

- Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.

- Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...

- Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167643
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
теперь зато благоухающее зеленое г*вно
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Маючи ручного президента - звісно не питання. Приват Бені повернуть, ще і компенсації виплатять.
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А твой комментарий наверное это как доказательство того что президент ручной больше доказательств нет
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есть такой store - "DICK'S Sporting Goods".
почему то всегда ржу как вижу...
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ето игра слов на самом деле, то над чем мы смеемся ето сленг,
а вообще Dick ето мужское имя, Dick Cheney например...
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А хто его выкупил из крепостного и где он оказался? Правда виз в Европу тогда не было.
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Давай, валєріч, зроби цих зубожілих ще раз! Токо не забудь потом подкинуть визитку Пороха.
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А4 і друкованими літерами на 72.
Бо вони в чтєніі нє очєнь сільни.
Відосікі Шарія, вотето оні понімают.
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почем Украиной торгуешь, беня? 100 000 000 доларей за штуку? смотри не продешыви...
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тогда хана стране((((((((( он на банке не остановится
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Уважно слухайте, це каже реальний президент України!
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Стоп! Якже так? В Слугє народа совсєм всьо по другому било...
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Слуга поміняв формат - маємо замість серіалу реаліті, бо це значно дешевше для сценаристів і охоплює значно більшу аудиторію.
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та и не говори.пєтя ещё тот баснеписец.а.крылов отдыхает
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про маячню - згоден.
але тоді питання: чому з ним постійно відбуваються таємні зустрічі високопосадовців, чому люди з його оточення отримують впливові посади, чому саме його бізнес зараз не має перешкод?
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А разве только его?Вспомните ночной визит Пинчука незадолго до того, как Кучму назначили в ТКГ.
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це я пам'ятаю.
Але пінчукча не базікає стальки, скільки бєня.
І вплив на владу у нього забагато меньший, я от про що.
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Про влияние нам остаётся только догадываться. Отвечая на ваш вопрос: рискну предположить, что Коломойский слишком "токсичен", слишком "на слуху", чтобы за просто так с ним встречаться. Другого варианта, объясняющего эти встречи не вижу. Разве что они втихаря обсуждают рецепты приготовления разных блюд, но это уже из области невероятного.
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Хоть книгу пиши....
В 1 главе: Обиженный олигарх, чтобы вернуть разграбленный им же банк, внедряет в преЗеденты страны своего агента "Янелох"....
Во 2 главе: Агент "Янелох" под прикрытием ОПГ "Слуга народа" проводит операцию "кам бэк газ РФ" и получает за это 3 лярда зелени....
В 3 главе: ВАЗик (он же "Янелох") отдает дяде Бене вместо банка 3 лярда и с чувством выполненного долга уезжает в мировое турне со своим роялем.....
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Ну посмотрим...как зеленое стадо в очередной раз жиденько обсерется..ему уже не привыкать...
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А говорили что он ему не нужен!!! Мрак!!!
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Знову кота за яйця тягатимете ?
Зразу б повідомили,що це типу розслідування,де в одному місці зустрічаються Богдан,Коболєв,Кіперман,Коломойський Міндіч і Гєллєр. Тобто,-весь клан,найбільші акціонери проекту "Зе".
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А может дешевле для Украины его в США повернуть...
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лучше поменять в рашке на наших пленных воинов
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А треба було всього лише 21.04.2019 поставити позначку за Порошенка.
Всього лише.
Але у дуже багатьох, мізків на це не вистачило.
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Бубачка просто не в курсе, а так бы он этому Богдану сделал атата!

А Беня вернет Приват и схема проста до безобразия. Он его просто купит, так как Приват всё равно будут продавать. Вот только купит по сути за сущие копейки, которые сейчас в судах "отжимает". Государство станет ему должно столько, что он такой добрый согласится взять не деньгами, а "приватом".
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був, типу, "жидобандерівець"
але "бандерівець" якось не прижилося...
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Пока Зеленський непоправимого не натворил для Украины,надо его заставить отказаться от кресла - ведь сам говорил такое!Он неспособен на должность выше владельца 95 квартала!
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Я не сомневаюсь, что банк будет возвращен Коломойскому, если он того захочет. Петя, скорей всего, так грубо, наплевав на закон, отжимал банк, что скорей всего, отжим признают незаконнім. И тогда либо возврат, либо компенсация. Я пишу об этом не потому, что симпатизирую Коломойскому, а потому что отжимать нужно уметь.
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з ручним клоуном, навіть я в цьому не сумніваюся
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мой президент зеленский и президент коломойского тоже зеленский. но, как говорится, есть ньюанс.
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Ну-ну, посмотрим на твою уверенность,как говорится,- поживём-увидим.
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цікаво, який курс гривні тоді буде, і як примєр буде розказувати, що вже сьогодні українці стали краще жити!
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Никто не сомневается что Коломойша с Соросом шекелят избирательное будущее.
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ці два одноплемінці, бєня з зюзею, розігрують перед українцями шоу "поганий і добрий"
думають, що найрозумніші
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Пам'ятаю читав захоплені коментарі про рятівника Дніпра - це були не ті ж самі люди які зараз проклинають Ігоря Валерьвич?
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я обычно пишу таким что он (Коломойский) спасал в первую очередь свой бизнес ...... а на город и людей ему ............. побарабану.
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КАЛАмойський гадає, що він невмирущий?
Був в нього один кореш - звали "Макс Скаженний".
Не вже воно не розуміє, що вальнути його дешевше?
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Цей банк не був спадком радянського союзу, цей банк по перше створили українці, бо довіряли кошти і абсолютно не важливо хто власник, важлива мережа установ, зручність, сервіс та звісно тарифи на послуги... і все це було в приваті... зараз прийшла держава і одразу зросли комісії, тобто банк націоналізували щоб ще більше виняти грошей з українців, невже це не зрозуміло деяким людям.
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Да, штырит Беню не по-децки...
Может Приватбанк он себе и вернёт (учитывая "законность" его "национализации" Гонтаревой в купе с Порошенко), но вот прикарманить "рефинанс" НБУ в виде 155 млрд . грн - это вряд ли!
А без этого "влмвания" Бене банк ни к чему...
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в начале года когда знакомый сказал что будет голосовать за Зе. я ему сказал что это игра по возвращению Приватбанка - на что он мне ответил - что ему всё равно.... такой вот лохторат у нас.
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В комментах, не во всех, очень много сослагательного наклонения и откровенного дерьмометательства.
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