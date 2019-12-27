 Кабмин усилил госконтроль в сфере пожарной безопасности, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вводим страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев", - отметил он.

По словам Гончарука, регуляторная роль государства уменьшается, однако повышается ответственность со стороны предприятий. Они всячески должны предотвращать любые угрозы жизни и здоровью людей.

"Кроме того, проверки не должны быть для "галочки" с закрытыми глазами на проблемы безопасности", - подытожил он.

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