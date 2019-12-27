EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  140  4
Все про:безопасность (699) Кабмин (11460) пожар (3879) Гончарук_Алексей (427)

 Кабмин усилил госконтроль в сфере пожарной безопасности, - Гончарук

Проверки пожарной безопасности не должны быть для "галочки" с закрытыми глазами на проблемы.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вводим страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев", - отметил он.

По словам Гончарука, регуляторная роль государства уменьшается, однако повышается ответственность со стороны предприятий. Они всячески должны предотвращать любые угрозы жизни и здоровью людей.

"Кроме того, проверки не должны быть для "галочки" с закрытыми глазами на проблемы безопасности", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги, - Гончарук

Кабмин усилил госконтроль в сфере пожарной безопасности, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167642
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто ответит за череду пожаров и гибель людей вследствии моратория на пожарные проверки, который ввел Гройсман? Кто посадит этого ублюдка за сожженные жизни?
 показать весь комментарий
 
Так давай тогда и ублюдка в желетке садать...он же не отменил этот запрет на проверки...
 показать весь комментарий
 
А страховачка она и для скпермакета будет...и для магазинчика мелкого...зеленые ФОПы аплодируют стоя...от счастья и радости...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх