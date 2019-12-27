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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3291) СНБО (3335) экспорт (582) техника (618) Панаиотиди (3)

 Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен, - замминистра экономики Панаиотиди

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества (МК ВТС) и экспортного контроля при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на этой неделе заработала после почти 4-месячного перерыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Экспорту оружия и военной техники (ОВТ) быть!", – прокомментировала она это событие.

Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт ОВТ фактически был приостановлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонно-промышленный комплекс ожидают "непопулярные решения", - замминистра экономики Панаиотиди

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом 23 декабря утвердил персональный состав МК ВТС и экспортного контроля. Главой комиссии является заместитель министра обороны Александр Полищук, которого глава государства назначил на эту должность указом от 11 декабря.

Согласно положению о комиссии, она привлекается к рассмотрению вопросов о предоставлении выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения и двойного использования, разрешений на осуществление международных передач таких товаров, в отношении которых установлен режим экспортного контроля.

Источник: https://censor.net.ua/n3167636
 
 
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Миролюбна політика бубочки спирається на те, що ЗСУ вже отримали 2 бригади "Оплотів" та 4 - "Булатів", у військових достатньо "Буцефалів", є крилаті ракети та ППО вже повністю пройшла переозброєння.
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только при чем здест Бубочка ?

все вышеперчисленное дело рук Пастора !
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После года президентства, "штаб борьбы с паденем промпроизводства", кабинет министров и СНБО полным составом собрались на очередное заседание... был на этом совещании и Президент, Владимир Александрович Зеленский, слегка опоздав. Зайдя в зал - он сразу заметил слегка смущенные и растерянные лица, оглядывающиеся по сторонам. Вокруг уже небыло былой роскоши, привычной для таких мероприятий.... а впрочем - вокруг ничего не было. Министры оглядывались в поисках стульев или столов, переглядывались в недоумении, заглядывали в свои смартфоны и планшеты, непонимая - как такое могло случиться - вот ведь оно, государство в смартфоне! все "диджитализирроовано". ....
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И что, зелебобики не будут кричать о "зраде" и "зарабатывании на крови". Типа "пока наша армия голая и босая, и без нормального оружия, "барыга-мародер" оружие распродает" Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен, - замминистра экономики Панаиотиди - Цензор.НЕТ 7660
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ПреЗЕдент продолжает дело Пороха.....опять ЗЕлепузикам в полете переобуваться... Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен, - замминистра экономики Панаиотиди - Цензор.НЕТ 3365
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